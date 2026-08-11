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紐約客談／紐約正贏得「滅鼠戰爭」的勝利

紐約客談
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紐約市前市長亞當斯(Eric Adams)執政期間重金聘請「滅鼠沙皇」，採取的大規模滅鼠措施曾飽受外界嘲諷，但數據顯示，在亞當斯卸任半年後，紐約市老鼠的目擊數量已降至新冠疫情以來的最低水平，顯示這些措施已初見成效，紐約市正在贏得這場滅鼠戰爭。

311熱線數據顯示，今年前七個月，紐約市當局接到約9900起關於老鼠的投訴電話。自2020年以來，同期老鼠投訴電話數量首次降至1萬以下。

相較去年上半年比，今年上半年市府接到的鼠患報告數量下降了22%。亞當斯將其視為2022年發起「滅鼠戰爭」以來取得的一項重大勝利。這位因貪腐醜聞而導致無法連任的市長說，「鼠患報告數量的下降並非一朝一夕之功。我們的計畫很簡單，就是停止餵它們。我們採取了一系列措施，我們非常注重細節。現在我們看到了幾年努力的成果」。

紐約市鼠患曾在2022年達高峰，當年1月至8月間共接到1萬6230起鼠患報告，從而促使亞當斯痛下決心，在當年秋季宣布發動一場「滅鼠戰爭」。

「帝國垃圾箱」(Empire Bin)是「滅鼠戰爭」最有效的措施之一。在少數安裝了這種大型路邊垃圾桶的社區，鼠患明顯減少。曼哈頓第九社區委員會自去年夏天安裝「帝國垃圾箱」以來，老鼠數量減少35%，鄰居表示變化非常顯著。自從安裝帝國垃圾箱後，外地遊客因受老鼠驚嚇的尖叫聲明顯減少了。

市衛生局發言人格拉納尼(Vincent Gragnani)說，「街上堆積如山的黑色垃圾袋漏著液體，散發著臭味，這些垃圾袋簡直就是老鼠的自助餐，但這些垃圾袋將逐漸被棄用」，「現在逾七成垃圾必須裝在密封容器中，到2031年，所有垃圾都將裝入密封容器內。這樣做將使街道更清潔，老鼠更少 」。讓我們拭目以待！

精華 FAQ

  • 311熱線統計顯示，今年前7個月紐約市約有9900起鼠患投訴，首次自2020年以來同期低於1萬起，代表鼠患通報量已明顯下降。

  • 因為上半年鼠患報告比去年同期下降22%，而且部分裝設帝國垃圾箱的社區鼠患減少35%，顯示街道清潔與垃圾管理確實壓低了老鼠活動。

  • 市府將逐步淘汰外露黑色垃圾袋，要求更多垃圾改放密封容器，並計畫到2031年全面密封化，希望透過減少老鼠食物來源，進一步降低鼠患。

亞當斯 疫情 紐約市

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