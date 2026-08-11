紐約客談／紐約正贏得「滅鼠戰爭」的勝利

紐約市 前市長亞當斯 (Eric Adams)執政期間重金聘請「滅鼠沙皇」，採取的大規模滅鼠措施曾飽受外界嘲諷，但數據顯示，在亞當斯卸任半年後，紐約市老鼠的目擊數量已降至新冠疫情 以來的最低水平，顯示這些措施已初見成效，紐約市正在贏得這場滅鼠戰爭。

311熱線數據顯示，今年前七個月，紐約市當局接到約9900起關於老鼠的投訴電話。自2020年以來，同期老鼠投訴電話數量首次降至1萬以下。

相較去年上半年比，今年上半年市府接到的鼠患報告數量下降了22%。亞當斯將其視為2022年發起「滅鼠戰爭」以來取得的一項重大勝利。這位因貪腐醜聞而導致無法連任的市長說，「鼠患報告數量的下降並非一朝一夕之功。我們的計畫很簡單，就是停止餵它們。我們採取了一系列措施，我們非常注重細節。現在我們看到了幾年努力的成果」。

紐約市鼠患曾在2022年達高峰，當年1月至8月間共接到1萬6230起鼠患報告，從而促使亞當斯痛下決心，在當年秋季宣布發動一場「滅鼠戰爭」。

「帝國垃圾箱」(Empire Bin)是「滅鼠戰爭」最有效的措施之一。在少數安裝了這種大型路邊垃圾桶的社區，鼠患明顯減少。曼哈頓第九社區委員會自去年夏天安裝「帝國垃圾箱」以來，老鼠數量減少35%，鄰居表示變化非常顯著。自從安裝帝國垃圾箱後，外地遊客因受老鼠驚嚇的尖叫聲明顯減少了。

市衛生局發言人格拉納尼(Vincent Gragnani)說，「街上堆積如山的黑色垃圾袋漏著液體，散發著臭味，這些垃圾袋簡直就是老鼠的自助餐，但這些垃圾袋將逐漸被棄用」，「現在逾七成垃圾必須裝在密封容器中，到2031年，所有垃圾都將裝入密封容器內。這樣做將使街道更清潔，老鼠更少 」。讓我們拭目以待！