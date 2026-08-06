紐約客談／擁有一片紐約市歷史記憶

對於每一位曾在紐約生活的居民或遊客，地鐵 不僅是穿梭於五大區的交通工具，更是這座城市呼吸與脈動的縮影。曾幾何時，在那一道道黃色地下通道口、月台轉角處默默守候的黃藍相間的「MetroCard 售票機(MVM)」，是無數人用腳步寫下紐約記憶的起點。如今，隨著OMNY感應支付系統的普及，大都會 運輸署(MTA)正公開拍賣最後60台退役的 MetroCard售票機。這不僅僅是一場珍貴紀念品的出售，更是一次讓我們重溫城市歷史、留住歲月痕跡的絕佳契機。

這些重達千磅的鋼鐵巨型機器，自1999年首度投入營運以來，已陪伴紐約客走過四分之一世紀。無論深夜下班後掏出紙幣加值、趕著通勤時慌忙刷卡，還是外地遊客第一次懷著興奮心情購入「單程票」，售票機螢幕上的每一次觸控，都紀錄著大蘋果這座不夜城的日常。它們見證了紐約從千禧年邁向數位時代的轉變，如今優雅退場，轉化為可以被私人收藏的實體歷史標本。

參與這次拍賣，不僅是購買一件工業設計作品，更是將一段活生生的城市故事帶回家。拍賣除了提供完整的售票機外，也特別推出如「Credit/ATM」標誌金屬板等零組件，讓不同預算的愛好者都能以自己的方式參與這場歷史盛事。即使無法直接投標，您也能參加抽獎，爭取進入紀念品售賣會的VIP機會。

當代城市的更新腳步飛快，舊有的公共設施往往在不知不覺中消逝。然而正是一個個看似平凡的日常物件，堆疊出城市的獨特文化與集體情感。收藏一部售票機或一片金屬板，就是為這座城市的變遷留下最真實的見證。

競標將於8月19日晚間8時截止。不論你是熱愛大眾運輸的地鐵迷、渴望典藏紐約情懷的收藏家，還是純粹想留住一段歲月記憶的紐約客，都不要錯過這次難得的機會。