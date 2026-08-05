紐約客談／電單車積弊 勿淪政客人血饅頭秀

一名17歲少年近日在駕駛違法電單車駛下布碌崙 (布魯克林 )大橋時，撞到同向行駛的休旅車，慘死車輪下。事發地點正位於市府大樓門前，一條人命無異於一記響亮的耳光，迫使各級官員和民代紛紛表態，指出電單車亂象頻出且執法困難的問題、並誓言整改。

官員們的表態，至少在口頭將這一積弊多年的社會治理難題重新擺上桌面。市府官員說，面對電單車這種出現不到五年的新鮮事物，治理起來無法可依；州檢察長則端出法律「套餐」，說現有法律其實已對安全合法的電單車有詳細規定；市議長也在市政廳外大張旗鼓地辦了一場記者會，宣布將在兩個月後集中聽證一批有關電單車規管的提案。

三方的說法各有道理，問題的本質其實也不難理解：在一個自由開放的社會，當一種輕微違法行為的觸犯成本遠低於執法成本、而逃避執法後的機會性收益又大到一定程度時，註定法不責眾。

目前，從車速上限到電池安全，紐約市 對合法電單車的要求不可謂不詳盡，然而真正合法的車輛不僅銷售管道有局限，價格也異常昂貴。一輛優質電單車動輒四位數的價格，甚至比二手汽車還貴，而最需要這種車的人，則普遍是需要跑腿打工、一分錢掰成四瓣花的窮人和新移民。這種錯位帶來的必然結果，便是偽劣但廉價的違法產品氾濫，令人防不勝防。

執法便因此陷入兩難：在接連出現的悲劇面前，「無為而治」是誰都不能接受的；但過度強力甚至矯枉過正的執法，則會給本就已戾氣橫生的社會造成「暴政」的印象，而且那些被打擊到的弱勢群體如果因此而無力支付罰金甚至因此入獄，也將使更多人跌入難以靠勤儉持家重新翻身的「斬殺線」，批量製造社會亂源。

治本之道是幫助有需要的人用上安全合法的車，但願官員們的重視能落在實處，不要淪為一場沾了人血饅頭的政治秀。