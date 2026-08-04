紐約客談／第二居所稅 富人驚 中產憂

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)力推的「第二居所稅」(Pied-à-terre tax)，原本打著「向超級富豪徵稅、挹注市府財政」的旗號，旨在要求非常住紐約的豪宅業主承擔社會責任。然而，隨著市府公布潛在的課稅對象清單，這項政策在執行層面卻演變成一場全民焦慮的行政災難，不僅富人嚴陣以待，廣大中產階級與普通家庭也擔心無端躺槍。

這場風波的導火線，源於市財政局釋出的一份龐大房產評估清單。官方原意是針對非主要住宅的豪宅開徵附加稅，卻因缺乏精準篩選，將數十萬筆普通住宅也一網打盡。從皇后區 的普通公寓到史泰登島的單戶住宅，許多在自己的房屋住了一輩子的市民，赫然發現自己的姓名、地址與房屋估價被公開晾曬在網路上。這種無差別的資料揭露，形同官方「肉搜」，瞬間引爆了民間對個人隱私與安全的集體恐慌。

對富裕階層而言，這一稅收帶來的更多是策略上的「驚」。面對高額稅負，超級富豪早已習慣透過有限責任公司(LLC)或家族信託進行資產防護與避稅規畫，即便市府設有穿透審查機制(Look-through rule)，富豪們仍有專業團隊能在法律上周旋，甚至「用腳投票」，離開紐約。

相比之下，更多中產階級則因為害怕被流彈打到而憂心忡忡。許多靠退休金度日或收入微薄的普通屋主，突然接獲警告信或發現自己「榜上有名」。為了證明房屋為唯一自住地，或為了避免個人隱私曝光與潛在的摔傷訴訟風險，他們不得不被逼著走進收費昂貴的律師事務所，諮詢信託與遺產規畫。這些過去專屬於富人的法律服務，如今竟成了普通家庭為了自保而被迫承擔額外負擔。

曼達尼政策的初衷或許在於縮小貧富差距，但粗糙的執行與廣搜式的清單，卻讓「懲罰富豪」變成了「折磨中產」。市府團隊應該為此好好檢討。