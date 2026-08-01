紐約客談／OMNY新功能升級 值得期待

大都會 運輸署(MTA )近日透露，正著手開發OMNY新功能，未來乘客刷卡進站時，有望直接在閘門看到卡片餘額、免費轉乘資格，以及每周32美元車資封頂的累積進度；這些看似基本的資訊，卻是OMNY全面取代MetroCard後，乘客最常抱怨的缺失之一。

MetroCard雖然是舊系統，卻提供了相當直觀的資訊，反觀OMNY系統，雖支援信用卡、手機支付及感應卡等多元付款方式，乘客若想查詢餘額或搭乘紀錄，卻必須事先建立帳戶並登入網站；對不少民眾而言，這不僅麻煩、也失去了即時性，對於不善使用網路的長者而言，更是為難。

其中，最受關注的就是每周32美元車資封頂制度，雖理念值得肯定，讓乘客不需要像過去購買30天月票那樣，一次拿出超過100元預付車資，對現金流較緊的低收入 群體確實更友善；然而，當系統無法即時顯示距離封頂還差多少，甚至有乘客反映已達封頂仍持續被扣款時，自然便容易削弱民眾對制度的信任。

交通運輸的數位化是不可逆的趨勢，但科技的目的應該是讓服務變得更便利，而不是增加使用門檻。對每天依賴大眾運輸通勤的紐約客而言，一眼就能知道自己還有多少餘額、是否已享有優惠，不只是方便，更是建立對公共運輸系統信任的重要一步。

因此，MTA應該採納乘客倡議團體提出的建議，以循序漸進的方式推出功能，例如先顯示免費轉乘資訊，再加入車資封頂進度與餘額查詢，逐步完善系統，而非讓乘客長期等待一個「尚未確定」的完整版本。

目前，MTA表示技術仍在開發、上線時間未定，但至少代表官方已意識到問題，但願OMNY新功能能夠盡快上線，補足目前系統的不足。