紐約客談／火災頻傳 法拉盛消防安全警鐘為誰而鳴？
短短數日內，皇后區法拉盛接連發生兩起住宅火災。25日，41路三棟木造連棟住宅爆發五級大火，造成一名78歲華裔婦女身亡、23人受傷；兩天後，布斯紀念大道又一棟住宅起火，再添傷亡。
拉長時間軸，紀錄更加怵目驚心。今年3月，艾利大道一棟公寓發生四級大火，奪走四條華人性命。該建築自2012年起因非法改建、無消防通道等問題遭反覆投訴，累計55條違規罰單及32次投訴，2021年更被處以逾30萬元罰金並下達清空令，今年1月檢查員仍發現布滿延長線、門鎖損壞。
這些火災看似獨立，實則指向同一病灶：老舊建築、非法改建、消防隱患，以及長期縱容這些問題的監管失靈。
法拉盛是紐約華人最密集社區之一，大量建於上世紀初的木結構連棟住宅，牆壁樓板均為木材，火勢易迅速蔓延。旺盛租賃需求催生非法改建，兩家庭住宅被隔成數十隔間，消防通道堵塞，電線私拉亂接。
41路受災租客透露，其中一家庭居住約十人，多為華裔，密度驚人。這些問題從來不是秘密——樓宇局罰單、檢查員警告、社區投訴累積多年，卻始終未能轉化為有效執法。罰了款、下了令，違規依舊，居住照舊，直到大火燒穿一切。
每一次災後，都看到消防員冒死救人、紅十字會安置、社區哀悼。然後呢？下一場火災在哪裡等著？
法拉盛需要的不是災後的感傷與捐款，而是災前的決心與行動。政府必須正視結構性風險——老舊木造建築的消防升級、非法改建的徹底清查、違規罰單的強制執行，缺一不可。居民也應提高警覺，不再對堆積雜物、私拉電線、阻塞通道視若無睹。
主要因社區內大量老舊木造連棟住宅、非法改建、消防通道受阻與私拉電線等隱患長期存在，讓火勢更易迅速蔓延並釀成重大傷亡。 艾利大道公寓火災最具代表性，該樓自2012年起屢遭投訴，累計55條違規罰單與32次投訴，仍因違規未改而在今年3月釀成4死悲劇。 政府應加強老舊建築消防升級、徹查非法改建並強制執行罰單；居民則要警覺堆積雜物、私拉電線與阻塞通道等危險，避免悲劇重演。
精華 FAQ
主要因社區內大量老舊木造連棟住宅、非法改建、消防通道受阻與私拉電線等隱患長期存在，讓火勢更易迅速蔓延並釀成重大傷亡。
艾利大道公寓火災最具代表性，該樓自2012年起屢遭投訴，累計55條違規罰單與32次投訴，仍因違規未改而在今年3月釀成4死悲劇。
政府應加強老舊建築消防升級、徹查非法改建並強制執行罰單；居民則要警覺堆積雜物、私拉電線與阻塞通道等危險，避免悲劇重演。
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