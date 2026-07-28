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紐約客談／曼達尼超市特區如何普惠大眾？

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曼達尼(Zohran Mamdani)市長27日公布「市營超市」計畫細節，承諾商品定價將比私營超市便宜30%，並宣稱這項政策能為市民對抗惡性通膨，帶來真正的「普惠」。可惜他宣布的僅一家，縱算幾年以後全市五區各開一家，能夠受惠的也只是超市周圍的極少數市民。當我們剝開這層看似體貼底層民眾的政治糖衣，不禁要質疑：這種由政府補貼、介入市場的「超市特區」，究竟是真普惠，還是製造另一種制度性視盲與不公平？

不可否認，自2019年以來飆升的食品價格，確實壓得基層民眾喘不過氣。但政府的回應方式，不該是捲起袖子自己當起零售商。市營超市宣稱的「便宜30%」，其背後並非源於超高效率的營運創新，而是來自於政府強大的財政補貼與政策特權。換言之，這些少數能前往布朗士或東哈林門市消費的幸運兒，他們所享受的折扣，本質上是由全市絕大多數未曾踏入該超市的納稅人共同埋單。拿全體市民的稅金去補貼特定區域、特定群體的消費，這無疑是變相的資源分配不公。

這種「大政府」思維對在地經濟環境的毀滅性打擊更令人擔憂。紐約街頭的私營小商家與社區雜貨店，長期以來在沒有政府奶水餵養下自負盈虧，他們必須承擔高昂的租金、稅率與供應鏈成本。如今政府沒有成為他們的幫手，反而成為他們最大的競爭對手，無怪乎多元文化商業聯盟怒吼：「我們到底要怎樣跟政府競爭？」

一個真正追求「普惠大眾」的政府，應當致力於優化整體的經商環境、減輕小商家的稅貿負擔、並透過對極低收入戶的精準社福救濟(如擴大糧食券補助)來解決根本問題。曼達尼市長試圖以公家超市來扭曲自由市場機制，這種做法不僅治標不治本，更是在慷全體納稅人之慨，構築一個缺乏財務永續性的政治秀場。

精華 FAQ

  • 他公布市營超市細節，宣稱商品價格將比私營超市便宜30%，並把它包裝成對抗食品通膨、讓市民共享低價的普惠政策。

  • 因為門市數量有限，未來即使全市各區只設一家，也只惠及少數周邊居民；折扣實際上由全體納稅人共同補貼，並非廣泛共享。

  • 作者認為政府應先改善經商環境、減輕小商家稅負與成本，並對極低收入戶擴大糧食券等精準社福，而不是親自下場經營超市。

租金 布朗士 曼達尼

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