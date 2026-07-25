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紐約客談／賓州車站改名 會不會再爛尾？

紐約客談
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聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)向國會發函，要求指示美鐵(Amtrak)將紐約賓州車站(Penn Station)改名。他此前便不諱言「川普車站」(Trump Station)很合適，甚至中標的設計圖中也已隱現川普的印記。這一帶有強烈個人烙印的改名大戲，不免讓人聯想到去年以來鬧得沸沸揚揚的甘迺迪中心(Kennedy Center)冠名風波。

聯邦上訴法院不久前剛駁回川普要求將其名字加至甘迺迪中心外牆的申訴。法院指出，國會給予該機構法定名字，唯有國會才能更改，甘迺迪中心董事會無權任意變更為個人的政治圖騰。甘迺迪中心外牆去掉川普名字後，目前仍以防水布遮蓋，歹戲仍在拖棚。

賓州車站會不會成為又一個甘迺迪中心？法律層面看，賓州車站更名與甘迺迪中心有同樣的體制壁壘。即使川普政府試圖透過凍結地方交通撥款、繞過地方土地法規等手段向國會與地方施壓，但公共地標的命名權往往牽涉複雜的法定程序與地方自治權。代表曼哈頓的聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)等人已砲轟這是「惡意接管」與「虛榮工程」，地方維權團體更直言這是一個數十億元的政治泥潭。一旦仗著行政強權強行冠名，隨之而來的將是漫長的法律訴訟與國會杯葛。

更核心的問題在於，公共基礎設施的經費來自納稅人，其核心價值在於「服務大眾」，而非「擦亮個人招牌」。大眾運輸樞紐需聚焦提升誤點率、改善老舊設施與妥善規劃周邊交通，若將焦點放在風光剪綵時的個人名牌上，只會引來無休止的政治內耗。

甘迺迪中心的法律挫敗已經證明，企圖以行政令挑戰法治與公眾認同，最終只會留下被防水布遮蔽的尷尬外牆。若達菲部長執意將80億元的改建案綁架為個人崇拜的工具，賓州車站這一交通樞紐，極可能在政治角力和法庭攻防中陷入停擺。屆時「川普車站」還未誕生，恐怕就已先淪為美國公共工程史上最大的政治爛尾樓。

精華 FAQ

  • 達菲已向國會發函，要求指示美鐵將紐約賓州車站改名，且他曾公開表示「川普車站」很合適，顯示此案帶有鮮明的個人政治烙印。

  • 因為兩者都涉及以行政力量挑戰既有法定名稱與程序限制。甘迺迪中心案例已證明，若無國會授權，想把公共地標變成個人政治圖騰，往往會遭遇司法與制度反制。

  • 文章認為，若強行推動更名，將引發漫長訴訟、國會杯葛與地方反彈，甚至使80億元改建案陷入政治角力，讓公共工程從交通建設變成高風險的政治爛尾工程。

賓州 賓州車站 甘迺迪中心

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