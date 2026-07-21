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紐約客談／市長、議長拒加薪 清高或精算？

紐約客談

紐約市剛勉力填補了高達54億元的財政赤字、勉強保住各項關鍵市政計畫不被中斷之際，市議會卻在上周通過一項令人咋舌的法案：為市議員及市府高層官員集體大幅加薪18.2%。這意味著市議員的平均年薪將大增近3萬元，達近18萬元。然而，在這場分贓式的「搶錢」風波中，市長曼達尼(Zohran Mamdani)與議長朱曼寧(Julie Menin)為避自肥之譏，已公開宣稱將「拒絕接受」此次加薪。

市長直言「沒有任何一個市民對我抱怨過市長薪水太少」；這番話聽起來大義凜然，贏得不少掌聲。但當我們撥開政治修辭的迷霧，深究這場加薪案的出籠過程，就不免質疑：兩位政壇大咖的「高風亮節」，究竟是真有風骨，還是一場精心設計的政治秀？

首先，加薪案之所以能順利過關，兩位「拒絕加薪」的主角責無旁貸。身為議長的朱曼寧，在表決時「投下棄權票」，出自精明的政治精算。她既未站出來反對、阻擋，以便黨內同僚穩當拿到大紅包，又透過棄權和宣稱不領加薪來讓自己站上道德制高點。「不擋人財路，又給自己留生路」，不是算計是什麼？

再看市長曼達尼，儘管嘴上說得漂亮，但截至目前，市長辦公室並未明確表態是否會否決法案。依法若市長在30天內不採取任何行動，法案就自動生效成法。這意味著，曼達尼只要繼續保持「沉默的抗拒」，法案就能順利合法化，他本人既能享受清高美譽，又能讓身邊的既得利益階層皆大歡喜。

市議員的加薪案，理由是幾年極其嚴峻的通膨。但通膨不分階級，市議員與高官除高達六位數的年薪外，還享有頂級醫保、牙保、優渥的養老金提撥等等。然而絕大多數市民卻在高通膨、高房租與物價飛漲中掙扎。市府才剛因為財政危機差點削減數萬個公職崗位，經濟學家更警告未來的經濟前景仍將風雨飄搖，此時市議會給自己送上近兩成的加薪大禮包，實在與基層民意脫節。

精華 FAQ

  • 市議會通過為市議員及市府高層官員集體加薪18.2%的法案，讓議員平均年薪接近18萬元。文章認為，這是在財政吃緊、民眾承壓之際提出的爭議性決定。

  • 兩人都以避免自肥、維持清廉形象為由宣布不領加薪，希望展現對公帑節制的態度。不過文章指出，這種說法雖贏得掌聲，仍可能只是政治修辭。

  • 作者認為這未必是真正的高風亮節，而可能是精算過的政治操作。朱曼寧以棄權讓加薪案過關，曼達尼則可能藉沉默讓法案自動生效，兩人都能兼顧形象與利益。

紐約市 曼達尼

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