紐約客談／「廢考」勿成基礎教育失職遮羞布

紐約市特殊高中錄取結果日前揭曉。史岱文森高中 近800名新生中，非洲裔僅3人，全市特殊高中的亞裔 錄取率則攀升至56%。進步派政客隨即藉此發難，再度要求廢除單一入學考試(SHSAT)。然而，這種將客觀篩選機制視為罪魁禍首的倒果為因，不過是政客掩蓋市府基礎教育系統性失敗的政治遮羞布。

進步派主張引入在校成績、面試或課外活動等「多元評估」。不過，這些包裝精美的指標耗費時間、金錢與人力，本質上是富裕階層專屬的特權遊戲。

對於初來乍到、或父母忙於工作的華人及其他亞裔移民家庭而言，不看背景、只憑真才實學的SHSAT，是唯一能夠排除人為操弄的公平天梯。取消客觀、公平的考試，改採主觀的篩選標準，才是對「天道酬勤」這一普世價值最大的漠視。其結果必然像是不去想辦法讓矮個子長高，而去費神研究如何把增高鞋墊做得隱蔽而又美觀。

更重要的是，學術落差的根源早在低年級便已鑄成，而非一場高中考試所致。官方數據顯示，在幼稚園階段，非洲裔與西語裔學生的長期缺勤率高達45%以上；到了備考關鍵的七年級，其缺勤率仍高達35%以上，而亞裔僅13%。

同時，在三至八年級統一測驗中，亞裔的數學與英語達標率分別高達80%與74.9%；而非洲裔與西語裔在兩科的及格率均僅有43%左右。當教育系統未能為這些孩子奠定扎實的學術根基，卻期望他們在高難度的SHSAT中與同齡人並駕齊驅，這無疑是體制對學生的苛求與失職。

民權領袖麥爾坎·X曾說，「教育是通往未來的護照」。市府與其追求結果平等，不如採取嚴謹、具問責制的高標準教學，重整小學與初中的教學紀律。因為唯有提升基層學校的辦學品質，才是給予紐約所有社區、所有族裔孩子一個真正公平未來的正途。