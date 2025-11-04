紐約客談／今日勿忘投票 參與創造歷史

我的頻道

紐約客談

今(4)日是今年的市級普選投票日。在過去一周，有超過73萬5000名紐約市選民在提前投票中行使了自己的投票權，這一驚人的投票率，將使得此次選舉有望成為紐約市歷史上地方選舉投票率最高的一次。如果您還沒有投票，請記得今天一定抽空去投，以此見證和創造歷史。

每次選舉，無論大小，都在形塑我們社區的未來。無論您最關心住房負擔能力、公共交通、教育還是安全議題， 市級民選官員和民意代表做出的決定，都會與我們的日常生活直接相關。 今天的選舉更是讓您有機會決定我們想生活在一個怎樣的城市的關鍵時刻。是時候站出來，投下神聖的一票了。

許多人對地方選舉不重視，因此一向投票率都低，殊不知它與我們的日常生活更息息相關。市議員、區長、地區檢察官和其他地方官員有權就社區規畫、警務、公園、公共衛生等關鍵政策做出具體決定，政府經費如何分配與使用，學校班級大小、師資配備，社區治安如何改善，警力如何部署，與您選出什麼樣的人來治理至關重要。假若你曾經不滿公交系統的運營、街區垃圾的收集，或對孩子學校教學質量有牢騷，這次的選舉正好讓您有發聲的機會。

您或許覺得多您一票少您一票無所謂。 但市級和州級選舉，往往數票之差就可定乾坤，這意味著您的選票更加舉足輕重。投票不僅僅是一種公民權利，也是參與民主的一種方式，而且是最有力的方式。投票也是一種社群關懷的行為。 當您參與其中時，意味著您正在為您的鄰居、家人和子孫後代挺身而出。

今天不僅僅是日曆上的一個普通日期，它是一個讓您在您熱愛的城市烙下深深印記的日子。 花點時間瞭解候選人，思考一下選誰對您更有利。您的城市需要您的聲音。 您的鄰居需要您的觀點。 民主進程需要您的參與。紐約市的未來從您開始。

投票 紐約市

