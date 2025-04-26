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登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

紐約客談／高壓執法 非保障公平工具

紐約客談

在紐約華社，街頭攤販是再常見不過的風景。他們賣著熱食、水果、日用品，顧客多是熟面孔，圖的是方便、實惠，也圖一點人情味。但在經濟壓力持續升高的現在，這些攤販所面臨的已不只是生意冷清的問題，而是來自制度本身的掣肘與壓力。

布碌崙8大道近期頻傳攤販被開罰與沒收商品，多數情況下，執法人員未出示罰單，也無翻譯協助，一旦沒有出示證照，商品便被充公沒收。市府雖有權依法執行，但實際操作卻讓不少商家無所適從，「如果不合法，當初怎麼會拿到執照？」

不少攤商都是透過會計師申請營業登記，卻因一址不得登記兩攤或攤位尺寸超標屢遭罰款。原本以為合規的經營，卻在執法當下被判為違規，死得不明不白。

語言隔閡已經是一層障礙，資訊落差又是另一層。即便市府有將販售規範上傳網站、翻譯成多語言，但對每天忙於生計、不熟悉網路的商家而言，那些文件等同不存在。多數人依賴經驗或口耳相傳理解，卻未必能掌握最新修訂內容。一邊是法律條文，一邊是攤販的理解落差，中間夾著的卻是一次次商品被沒收、一次次重啟的無力感。

法規可以被援引，但商家的困惑誰來解答？在這些語言不通的新移民眼中，執法看起來並非維持秩序，而是無聲的懲罰。他們並非拒絕合法經營，而是不知道怎樣才算合法。沒有明確指引、可理解的申訴途徑，甚至沒有可以詢問的窗口，讓許多攤商在城市與制度的夾縫中舉步維艱。

在街頭擺攤從不是理想的選擇，而是求生存的解法之一。當執法變得高壓而不透明，法規便不再是保障公平的工具，而是難以預測的風險。問題或許不在於規則本身，而在於它從未真正與這些基層商家的現實接軌。

布碌崙 8大道 移民

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