紐約客談／華社水果攤被抄後的哄搶亂象

幾天前，布碌崙 (布魯克林)8大道 一個華人 水果攤被執法人員查抄，這一事件的視頻很快在社群媒體上瘋傳，其原因不僅在於對水果攤是否合法，執法人員執法是否文明的爭論，更在於當執法人員從水果攤上搬走一箱箱水果時，一群行人紛紛上前伸手拿各種水果，一副不拿白不拿的姿態。執法人員連聲說停手、退後，卻根本沒人理會。

這個水果攤主大約三四十歲，當他苦心經營的水果攤遭執法者通通搬走，自己因為英語不好而無法爭辯時，這些人不是幫這位攤主問清事情原委，協助他與執法人員溝通，而是選擇了哄搶，這只能說明這些哄搶者的眼裡只有那點蠅頭小利，而對同胞承受的痛苦卻熟視無睹。這位攤主說被抄貨物的價值大約有1萬元，他事發當夜一夜沒有合眼，哄搶者想到這些了嗎？哄搶者當然更不會想到維護華社的形象，維護法律的尊嚴。

說這些哄搶者素質不高、愛占小便宜、不體面，都對。記得看過一段視頻，一輛卡車在城市街道發生側翻，國人紛紛上前，將散落一地的貨物哄搶一空。不過，當這一幕發生在紐約華社，真是更讓人感到心痛。紐約普通華人的經濟水平應該比世界上絕大多數城市都高，但這令人羞愧的一幕依然真實地發生在我們眼前，這只能說明是否有錢並不能決定一個人的道德水準，更不能決定一個人的法律意識。

水果攤一旦被查抄，所有貨物都暫時屬於公共財產。哄搶者動手時或許沒有想過這一點，他們知道私人攤位上的貨物不能搶，一旦被查抄，就可以隨便拿。從深層次講，這關係到一個人的公共意識問題。相當一段時間以來，尤其是新冠疫情以來，8大道的無證攤販問題和商鋪亂占人行道的問題是最令人詬病的，如果居民的哄搶者心理不消除，解決這些問題仍將任重而道遠。