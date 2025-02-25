紐約客談╱面對種族歧視 忍氣吞聲下下策

哥倫比亞大學一名中國學生在遭到疑似種族歧視 事件後於社群媒體小紅書上發帖，尋求網友的幫助。出乎他意料的是，有多個同校同學私訊他，表示自己也曾遭遇惡劣的歧視事件，雖有向學校反應，但最終卻不了了之。

▼收聽「紐約客談」：

一名私訊他的中國同學表示，自己在哥大宿舍的房間門口曾被人反覆丟棄大量垃圾；在持續一段時間後，該學生上報學校，但學校僅回覆「已收到您的投訴」，就再無下文。該名同學在與同宿舍鄰居的交談中提及此事，鄰居為此感到憤慨，並提出將為他在宿舍群組裡發聲。事實證明，在這名熱心鄰居發聲後，丟垃圾行為便戛然而止，該中國同學也再沒受過此類困擾。

誠然，生活中各種瑣事、事業、學業都有可能占據我們的精力，並不是每一個人都有耐心、有心力來為自己伸張正義；但歧視並不會因為受害者的沉默而消失，在一次次的「息事寧人」中，華裔 的尊嚴與權益也會一點點被侵蝕。

在這名中國學生被歧視的事件中，他的包裹被貼上了畫有冰淇凌的紙條。「冰淇凌」或「Bing Chilling」這一網路迷因來自於摔角巨星希南(John Cena)用中文拍的影片「早上好，中國現在我有冰淇淋」。美國網友認為，希南反覆用中文說到的「冰淇凌」聽起來像英文的「Bing Chilling」。此後，這一詞常用於嘲諷華裔及亞裔 的語境；面對亞洲學生、亞洲名人等帖子，網友都以「Bing Chilling」回覆。

多名學者曾分析，在新冠疫情期間，有很多包含潛在歧視訊息的內容以幽默的方式呈現，「冰淇凌」就是其中一個例子。在美國這樣以多元著稱的文化中，若仍以刻板印象描述一個族裔，看似無害的迷因也會助長種族歧視。