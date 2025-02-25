我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

ICE幹員個資海報到處貼 掃蕩無證客受挫

紐約客談╱面對種族歧視 忍氣吞聲下下策

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

哥倫比亞大學一名中國學生在遭到疑似種族歧視事件後於社群媒體小紅書上發帖，尋求網友的幫助。出乎他意料的是，有多個同校同學私訊他，表示自己也曾遭遇惡劣的歧視事件，雖有向學校反應，但最終卻不了了之。

▼收聽「紐約客談」：

一名私訊他的中國同學表示，自己在哥大宿舍的房間門口曾被人反覆丟棄大量垃圾；在持續一段時間後，該學生上報學校，但學校僅回覆「已收到您的投訴」，就再無下文。該名同學在與同宿舍鄰居的交談中提及此事，鄰居為此感到憤慨，並提出將為他在宿舍群組裡發聲。事實證明，在這名熱心鄰居發聲後，丟垃圾行為便戛然而止，該中國同學也再沒受過此類困擾。

誠然，生活中各種瑣事、事業、學業都有可能占據我們的精力，並不是每一個人都有耐心、有心力來為自己伸張正義；但歧視並不會因為受害者的沉默而消失，在一次次的「息事寧人」中，華裔的尊嚴與權益也會一點點被侵蝕。

在這名中國學生被歧視的事件中，他的包裹被貼上了畫有冰淇凌的紙條。「冰淇凌」或「Bing Chilling」這一網路迷因來自於摔角巨星希南(John Cena)用中文拍的影片「早上好，中國現在我有冰淇淋」。美國網友認為，希南反覆用中文說到的「冰淇凌」聽起來像英文的「Bing Chilling」。此後，這一詞常用於嘲諷華裔及亞裔的語境；面對亞洲學生、亞洲名人等帖子，網友都以「Bing Chilling」回覆。

多名學者曾分析，在新冠疫情期間，有很多包含潛在歧視訊息的內容以幽默的方式呈現，「冰淇凌」就是其中一個例子。在美國這樣以多元著稱的文化中，若仍以刻板印象描述一個族裔，看似無害的迷因也會助長種族歧視。

種族歧視 華裔 亞裔

上一則

男跨區入室偷4商家 皇后大道附近犯案連6起

下一則

波羅園2公寓將改建遊民所 8大道華社譁然
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／亞當斯失民心 州府監管也難補救

紐約客談／亞當斯失民心 州府監管也難補救
紐約客談/ 地鐵執法人員增加 犯罪少了嗎

紐約客談/ 地鐵執法人員增加 犯罪少了嗎
紐約客談／川普揮刀堵車費 先別高興太早

紐約客談／川普揮刀堵車費 先別高興太早
紐約客談╱ 電費瓦斯費又喊漲 居民焦慮

紐約客談╱ 電費瓦斯費又喊漲 居民焦慮

熱門新聞

川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
主掌行政效率部的馬斯克要求，廢除國際開發署及國家民主基金會，在美的中國人權民主倡導機構紛紛陷入困境。圖為支持國際開發署的民眾在辧公大樓外抗議。（路透）

援外資金遭斷 中國人權機構陷困境 H-1B員工：只能坐等天塌

2025-02-19 10:34

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標
「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信

「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大