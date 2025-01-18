紐約客談／官僚無底洞 讓治安更陷危機

如果你身處既得利益者的階級，官員的互相推諉可能只是「有關係就是沒關係」的尋常現況；但如果你只是個普通市民，希望透過自己的方式為社會盡一份心力，那麼你可能會感到失望。在層層疊疊的官僚體制與資本主義架構下，人民的呼喊與掙扎恐怕難以傳到高層的耳中。

紐約市 的治安危機從數據上看似乎有稍微改善，然而一樁樁極端案件、市民互助指南、以及地鐵 正確站位建議，甚至是一張張自嘲的迷因，都揭示著統計與官方的安保措施之間依然存在著巨大鴻溝。

陸戰隊員潘尼因防衛過當導致遊民 死亡的案件，引發兩極化的爭論。從部分聲音可看出，治安危機已使民眾逐漸相信，或許「私刑正義」才是保護安危的唯一方法。同時，華裔少年報警協助警方逮捕地鐵縱火案嫌犯，卻因「打錯電話」而差點錯失獎勵金的機會。

獎金並非事件核心，但可能領不到獎金的結果，令人喪失對執法機構的信任，讓人不禁思考「難道人心的善舉不值得被珍視嗎」；如果社會傳遞給下一代的訊息是「你的熱心並不會被感激」，那又有誰願意冒著被報復或傷害的風險，讓這座城市重新找回一絲溫暖與美好？

更甚者，聯合健康保險總裁遭槍殺的案件之所以引發廣泛支持，背後原因不正是因為無數家庭在病痛中飽受官僚與資本主義的壓迫？這樣的壓力使人們寧可相信私刑，也不再相信循正途能為自己贏回權力與尊嚴。

當冷漠制度讓民眾對社會失去信任，當官僚的推諉消耗人心，資本主義的壓迫讓生活失去希望，人們是否還能期待真正的改變？或許我們該自問：在逐漸失去善意與正義的社會裡，還有誰願意挺身而出，為這片土地注入人性的溫度？