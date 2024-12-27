紐約客談／「進步法規」不奏效 反失民意

年底佳節氛圍濃，遊客湧入紐約市 感受歡欣鼓舞氣息，繁華的都市風情和多元族裔構築成的獨特人文。然而2024年的紐約客卻被政策浪潮夾擊，從移民 、住房、交通到垃圾，各種「進步法規」表面上立意良善，實則卻讓市民覺得被系統「剝皮蹂躪」。更諷刺的是，大選後政府為修補貪腐造成的不信任使出多種花招，殊不知對人民來說，更像是一場難看至極的政治表演。

紐約市政策核心問題在於缺乏整體規畫和基層考量。垃圾桶制度推出時，市府忽略文化與社會階層的的多樣性，不只非英語母語的居民抱怨無法理解規則，面臨罰款風險，小戶型房東更增加不必要支出，丟個垃圾卻丟出無數怨氣。最低工資調漲看似造福勞工，卻讓小商家苦不堪言。

更令人失望的是，政策推出時基本不見政府與市民的對話，在學區興建遊民所竟連公聽會都沒有，其他包含地鐵治安、租房補貼、堵車費，每個關鍵字都像觸發開關，一聽到就只能嘆氣。紐約客想聽到政府如何「解決問題」，而不是一堆空洞的數據和無謂的口號。

以移民庇護 政策為例，紐約市是全美最大庇護城市，甚至花費數十億安置移民，但在「邊境沙皇」猛烈威脅下，市府到底如何在雙方拉扯的情況下一邊安撫納稅人不滿的情緒，一邊保護家庭可能被迫拆散的無證移民，始終沒有明確措施，導致資源分配惡化，甚至出現早期移民排擠新移民的矛盾衝突。

若政策持續與民意脫節，所謂「進步」法規的包裝也將導致信任崩壞。紐約客從疫情期間的失望，到如今排山倒海的政策壓力和高層腐敗，政府若想修復與民眾關係，透明和問責缺一不可，並把市民需求放在優先位置。