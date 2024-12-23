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紐約客談／升級EBT卡安全技術 為當務之急

紐約客談

近期，法拉盛老人中心發生多起糧食券援助計畫(SNAP)盜刷案件，受害者多為依賴政府援助生活的長者，損失金額達數千元。然而，這並非個案。市府統計顯示，僅在12月的頭19天，全市就收到超過5500起SNAP盜刷補償申請，較去年同期增加了三成以上。

這些盜刷案件揭示了SNAP系統本身的重大漏洞。犯罪分子利用老舊的電子福利轉帳(EBT)卡技術，在零售商的刷卡機上安裝竊取設備，竊取卡片資訊後迅速盜刷。而受害者不僅要面對經濟損失，還需經歷繁瑣且緩慢的補償流程。

在提交補償申請後，他們常常需要等待數周甚至數月，才能拿回部分被盜金額。對於那些依賴每月福利生活的人來說，這樣的等待無異於雪上加霜，將他們推向更深的困境。

面對犯罪行為的升級，EBT卡的技術卻停滯不前，缺乏基本的安全防護。雙重身份驗證、芯片技術等早已在其他支付系統中普及的技術，卻遲遲未能在SNAP系統中落地。此外，犯罪預防的工作也僅停留在事後檢查和零星執法層面，未能有效阻止犯罪行為的擴散。

最令人憤怒的是，補償機制的不完善讓受害者雪上加霜。對於那些陷入食物短缺和經濟困境的家庭，補償的每一天延誤都是生活的壓力。政府的無所作為不僅讓犯罪分子肆無忌憚，更削弱了大眾對福利系統的信任。

要解決這場危機，政府必須立即行動。升級EBT卡的安全技術是當務之急，只有更安全的支付系統才能有效減少盜刷風險。同時，加速補償流程，減輕受害者的負擔，才是重建信任的基石。此外，對於此類犯罪行為的執法力度必須加強，讓犯罪分子付出應有的代價。

SNAP是為低收入家庭和弱勢群體提供基本生活保障的重要制度。然而，當這一制度成為犯罪溫床時，政府的無作為便成了最大的罪過。如果政府繼續選擇無視，那些最需要幫助的人將被迫自生自滅，這才是最大的失敗。

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