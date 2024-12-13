「庇護城市」究竟庇護了誰？

過去幾周，亞當斯在「庇護 城市」態度上逐漸強硬，不但與川普政府即將上任的「邊境沙皇」會晤，對於未經定罪的被控犯罪移民 的遣返持開放態度，還提議繞過市議會，以行政命令修改紐約市 的庇護政策。

紐約市的庇護政策最初的目的，是為無證移民提供一個安全居所，讓他們無需擔心被驅逐並可安心使用醫療、教育等公共服務。自1970年代以來，歷任市長均支持這一政策，認為其不僅有助移民融入社會，也促進了城市經濟發展。然而，隨著德州等地大量移民被運送至紐約，紐約市正面臨前所未有的移民安置壓力，庇護政策也因此成為爭議的焦點。大量無證移民湧入已對城市基礎設施造成負擔，治安問題和居住危機也隨之加劇。

作為全美最大的庇護城市，紐約若放棄支持移民的立場，不僅將對川普的新移民政策形成重大助力，對全國移民政策產生深遠影響，也會為民主黨陣營帶來重創。一方面，大規模遣返將在紐約這樣的移民城市引發恐慌，可能導致移民社群進一步邊緣化。另一方面，紐約市的態度將成為其他庇護城市的風向標，甚至為川普的新移民政策提供合法性基礎。

亞當斯在庇護政策上的態度轉變，也讓不少人關注起他的政治動機。作為前共和黨人(1995至2002年)，他對移民政策本就持保留態度，如今更似乎在向川普政府「示好」，以迎合未來的聯邦政策方向。這種做法無疑將紐約市推向全國移民政策的風暴中心，也讓民主黨內部對他的信任度進一步下降。

紐約市的庇護政策不僅是一項地方法案，更應當是一面體現人權與包容的旗幟。但在執行不力和聯邦政策日益強硬的背景下，亞當斯的立場轉變，無疑將在民主黨陣營中埋下隱憂，也讓這座移民之城面臨信念與現實的艱難抉擇。