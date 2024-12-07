我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

紐約客談／地鐵鎖喉案曝露政策缺失

紐約客談

曼哈頓地鐵鎖喉案引發全國討論，聚焦於正當防衛的界限、無家可歸者與精神疾病政策的不足，以及邊緣化群體在社會中的處境。近年地鐵內暴力事件頻繁發生，挑戰了社會對「見義勇為」與過度武力之間的模糊認知，也讓人質疑：普通人是否有能力準確判斷威脅並採取適當防衛措施？

社會對潘尼制伏尼利的行為看法兩極。支持者認為，作為前陸戰隊員的潘尼挺身而出，是履行了公共安全的道德責任，反對者則批評他的手段過於激烈。潘尼的律師辯稱，他的行為是為保護乘客安全，但此案揭示了正當防衛與過度武力的界線模糊，尤其當普通公民面對突發危機時，如何做出適當反應更成為關鍵問題。

尼利的遊民身分和精神疾病史讓案件變更複雜。他以地鐵表演維生，但因心理健康問題和經濟困境，逐漸被社會邊緣化。案發時他失控喊出威脅性言語，乘客多半感到恐懼，卻無法看出他的困境與需求。這種恐懼的根源不完全來自尼利的行為，而是政策失靈的後果。現行針對無家可歸者的措施，主要集中於臨時庇護，缺乏對精神疾病的有效干預，讓類似尼利的個體陷入診療空白的惡性循環。

案件也揭露弱勢群體缺乏系統性支持，遊民容易被視為潛在威脅，加劇負面刻板印象，導致更大的社會矛盾。在政策缺位的情況下，普通公民不得不提高安全意識，甚至使用過激手段保護自己，這不僅風險高，也無助於問題的解決。社會不能將公共安全的責任完全推卸給個人，而是透過完善政策來填補制度漏洞，提供需要的人早期干預與長期資源保障。同時，法律與教育也需引導大眾以同理心看待弱勢群體，減少偏見。

地鐵 遊民 曼哈頓

上一則

莊文怡、寇頓攜書法家許岩 周日發春聯

下一則

皇后區可負擔公寓90套住房單元 開放抽籤申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控
紐約客談／投票率低的深層原因

紐約客談／投票率低的深層原因
新監控影像：槍殺聯合健保執行長兇嫌搭紐約F線地鐵

新監控影像：槍殺聯合健保執行長兇嫌搭紐約F線地鐵
紐約地鐵鎖喉案結辯 辯方籲陪審團考慮乘客當下恐懼

紐約地鐵鎖喉案結辯 辯方籲陪審團考慮乘客當下恐懼

熱門新聞

聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊。圖為紐約市警局開記者會，公布監視器拍攝的兇手影像。路透

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

2024-12-04 17:04
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

2024-12-05 16:09
聯合健保公司執行長湯普森遭槍擊身亡。(取自聯合健保公司網站)

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

2024-12-04 09:48
聯合健保執行長湯普森遇害後，妻子寶莉接受訪問時說，他最近接到某些抱怨沒有健保的民眾威脅。圖為紐約市警方4日在案發現場調查。(美聯社)

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

2024-12-04 20:24
嫌疑人在案發前曾出現在附近一家星巴克。(市警提供)

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

2024-12-05 07:44
兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

2024-12-01 10:43

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控