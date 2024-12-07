紐約客談／地鐵鎖喉案曝露政策缺失

曼哈頓地鐵 鎖喉案引發全國討論，聚焦於正當防衛的界限、無家可歸者與精神疾病政策的不足，以及邊緣化群體在社會中的處境。近年地鐵內暴力事件頻繁發生，挑戰了社會對「見義勇為」與過度武力之間的模糊認知，也讓人質疑：普通人是否有能力準確判斷威脅並採取適當防衛措施？

社會對潘尼制伏尼利的行為看法兩極。支持者認為，作為前陸戰隊員的潘尼挺身而出，是履行了公共安全的道德責任，反對者則批評他的手段過於激烈。潘尼的律師辯稱，他的行為是為保護乘客安全，但此案揭示了正當防衛與過度武力的界線模糊，尤其當普通公民面對突發危機時，如何做出適當反應更成為關鍵問題。

尼利的遊民 身分和精神疾病史讓案件變更複雜。他以地鐵表演維生，但因心理健康問題和經濟困境，逐漸被社會邊緣化。案發時他失控喊出威脅性言語，乘客多半感到恐懼，卻無法看出他的困境與需求。這種恐懼的根源不完全來自尼利的行為，而是政策失靈的後果。現行針對無家可歸者的措施，主要集中於臨時庇護，缺乏對精神疾病的有效干預，讓類似尼利的個體陷入診療空白的惡性循環。

案件也揭露弱勢群體缺乏系統性支持，遊民容易被視為潛在威脅，加劇負面刻板印象，導致更大的社會矛盾。在政策缺位的情況下，普通公民不得不提高安全意識，甚至使用過激手段保護自己，這不僅風險高，也無助於問題的解決。社會不能將公共安全的責任完全推卸給個人，而是透過完善政策來填補制度漏洞，提供需要的人早期干預與長期資源保障。同時，法律與教育也需引導大眾以同理心看待弱勢群體，減少偏見。