紐約客談／投票率低的深層原因

紐約市 地方選舉投票 率低的問題持續已久，市長選舉投票率長年維持在20%多，一些州議員、市議員選舉的投票率甚至只有個位數。為了提高投票率，近幾年，將地方選舉和聯邦選舉合併舉行的呼聲愈來愈高。很多研究的確已經表明，將地方選舉和總統選舉或中期選舉一起，都放在雙數年舉行，會大幅提高投票率，而且能夠節省不少財力、人力。

誠然，投票對於每天忙於工作的成年人來說，若非遇到總統大選，或者對當前環境已經厭惡到極點，一般選民對政治仍然比較冷感。畢竟，像今年這樣關注度極高的總統大選，紐約市的投票率也只有50%多，還有近一半人仍然不出來投票。

那麼，假設今年將紐約市地方選舉和總統大選放在一起，投票率儘管肯定可以提升，但是，仍有一半人不出來投票，原因是為什麼呢？顯然，選舉時間並不是低投票率的唯一原因。

更深層的原因可能是，紐約市作為民主黨的大本營，就算對政治並不冷感的選民，也會覺得自己手中的一票毫無意義，因為除了小部分州議會或市議會競選外，市長、州長、州檢察長、市主計長等重要崗位，無論如何民主黨都會獲勝。

研究數據也證明了這一點。像密西根州、賓州、艾奧瓦州等搖擺州，今年總統選舉投票率都達到了70%以上。而加州、紐約州 、密西西比州、田納西州等兩黨的鐵票倉，投票率則只有60%上下。

在可見的未來，共和黨在紐約州整體翻盤仍然希望渺茫。畢竟更改選舉年份、提高投票率這種提案，也是民主黨在提，他們深知自己的基本盤仍然穩固。華人作為中間派，要想用選票發揮影響力，紐約州不是明智之選。