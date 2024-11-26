紐約客談／華人教育維權 方興未艾

最近紐約市 特殊高中考試合約被兩次推遲，引得一眾華人 家長關切，也讓本來要在10月就投票 決定、是否應與考試公司培生集團(Pearson)再簽訂1700萬元五年合作協議的紐約市教育政策小組(PEP)，進入到公眾的視線。

這個能夠投票決定市教育總監教育提案、堪稱能影響全市教育政策的小組，其24名成員之中，13名由市長委任，五名由區長委任，若無缺席成員，那麼市長委任的人數就已經超過多數席位，而代表選民的家長比率僅占22%。

一方面，有教育人士擔心市長委任超半數的作法，會使這個小組變成市長行政政策的「橡皮圖章」，但另一方面，也並非說市長任命的成員，在所有議題上都會貫徹市長的意志，而在市長沒有及時任命足夠多的成員之時，一些提案也可能因此無法通過。

比如說，這一次對於特高考試的投票，儘管市長亞當斯已經重申，將繼續支持特高考試，但合約已被延遲兩次，也有小組成員或因為反對標化考試的鮮明立場，而很難客觀來評估這份合同本身的價值。

一年多以前，在紐約市學區委員會的選舉之中，由華裔共同創辦、代表多數華人家長理念的教育團體PLACE NYC堪稱大獲全勝，背書中有73%獲選，奪得40%席位，也有不少華人家長首次成為學委。

無論其他方面的態度如何，絕大多數的華人家長在教育方面，都認同擇優錄取、擴大天才班與加速課程、反對抽籤入學等理念，這些議題也使得平常再沈默不過的家長，在孩子教育的大計上都揭竿起義，投票及競選熱情高漲，也許下一步，便是力求在紐約市教育政策小組奪得更多提名與席位，為華人爭取教育權益。