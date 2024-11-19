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紐約客談／川普喊驅逐 勿恐慌過度

紐約客談

「大規模驅逐非法移民」一直是候任總統川普在競選期間反覆強調的政策。如今，隨著川普的內閣成員名單逐個落實，以及其「動用軍隊實現驅逐」等言論，華人移民群體間也流言四起，造成沒有必要的恐慌。

在華人新移民群體中流傳著一份名為「了解您的ICE權利」科普文章，由紐約市長辦公室發布，詳述了如何面對移民及海關執法局(ICE)的上門質詢。許多新移民誤以為這份科普於近期發布，是川普上任後「移民局要來抓人」的前兆。事實上，文章發布日期早在2022年，是政府例行公事的科普，並不與當下的移民政策有任何關聯。此類造成誤解的消息還需要民眾仔細辨別，不應為此就「人心惶惶」。

目前，川普的驅逐計畫還並沒有明確的細則或清晰的落實規畫。移民政策研究中心(Migration Policy Institute)主席賽利(Andrew Selee)分析，當下可以確定一定會受影響的是通過「CBP One」app，以及「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」而抵達美國的人。同時，他認為生活在紅州的移民將面臨更多強制措施；而根據川普上個任期的經驗，藍州的地方政府「並不會投入太多資源來配合川普的移民政策」。

大規模驅逐計畫如何落實、如何獲得足夠資金落實也仍是一個未知數，且一定會面臨來自公益團體、無政府組織等的巨大阻力。美國公民自由聯盟(ACLU)已經在18日控告聯邦政府，要求其提供有關驅逐計畫的更多內容。儘管川普說驅逐政策「沒有標價」，但這項耗資巨大的計畫，如何在財政層面上落實也面臨挑戰。

非法移民 川普 華人

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