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紐約客談 / 維持整潔 當地人得先把社區當「家」

紐約客談

布碌崙(布魯克林)8大道華人商業圈，長久以來便存在街道髒亂問題，最近有組織提出，通過雇用清潔工以及義工撥空外出掃街，保證8大道一周七天都有人清潔街道；乍聽之下是很好的舉措，在短時間內或許也會有不錯的見效，但若當地商家、居民不願做好自己的本分，始終不妥善整理和回收垃圾，最終還是無法從根本上解決問題。

自多年以前，就有不少華裔組織帶著義工定時在當地掃街，儘管加入的義工人數是愈來愈多，但每當經過8大道50街至60街的繁忙街道，雜物堆積、臭味熏天、地面溼滑的負面景象依舊存在；過去也常有民選官員、政治候選人訪街，每次都說會提出具體計畫打擊街道衛生，但總是雷聲大雨點小，實際作為不多。

而最近繁榮布碌崙協會在與市議員莊文怡的合作下，提出最新的社區整潔計畫，將雇用清潔工周一至周五有三個小時清掃繁忙路段，周末則有義工清掃相同範圍；雖提出計畫的人有很好的出發點，但熙來攘往的8大道總是會製造大量的新垃圾，單憑每天幾個小時的高度清潔，對8大道而言仍然不足。

必須要認可社區有人願意尋求解決方案，否則當地的整潔問題只會更嚴重，但他們也必須意識到，8大道衛生問題之所以長久難解，最關鍵的因素是，當前只有一部分的人想要做出改變，而非整個社區的共識；在此之上，社區仍需受到執法的管制、以及接收大量的教育宣導，唯有「拉攏」更多的商家和居民到美化社區的陣營裡，鼓勵他們由衷把8大道看作家園，人們才會更珍惜自己所生活、工作的地方。

8大道 布碌崙 華人

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