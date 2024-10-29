紐約客談／政治表達 不應被極端情緒主導

在身為深藍州的紐約，近年來的一波波「紅潮」湧起；尤其對於華裔 群體，民主黨執政四年內對於無證客的寬鬆與福利政策、對打擊犯罪率的不力及對性別多元化的包容，與更為相對保守的華裔價值觀相對立，讓不少華裔居民嘆「已不能在紐約安居樂業」，轉而投向共和黨陣營。

兩黨誰占上風是民心所向，也是政績所致。但近年來，政治表達的質量，正受到情緒化與偏見的嚴重侵蝕。無論是社交媒體上的討論，還是公共場合的言論，愈來愈多的政治表達被強烈的情緒和偏見所主導，而非基於理性與對話的基礎。近日川普 在曼哈頓的造勢集會上，雖因強調一項項切中民意的政策而引來觀眾喝采，但在言語間也夾槍帶炮，對對手出言不遜。

意見領袖偏激的語言，只會導致其支持者愈發情緒激化、失去理性。在集會開始前排隊的一眾川普支持者中，一名男子對一旁拍照的記者公然破口大罵，稱他為「只觀望而不行動的懦夫」，反覆用言詞激烈地命令記者「停止散播假新聞」。

在集會上發言的一名喜劇演員，也口不擇言地稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」，另一名發言人則因賀錦麗 競選副手華茲，曾推廣在各衛生間放女性衛生用品而戲稱他為「衛生棉條蒂姆(Tampon Tim)」；集會現場稱賀錦麗是「婊子(Hoe)」的標語更是隨處可見。這樣由偏激情緒主導的語言，不僅沒有討論政治本身，還煽動了敵對情緒，使立場不同群體間的鴻溝更難以彌合。

四年前，正是這樣包含極端情緒與偏見的語言，為亞裔扣上了「中國病毒」的帽子，激發了一波仇亞行為。如何讓政治表達回歸理性，甚至僅僅是回歸政治討論本身，是兩黨當下都因反思的議題。