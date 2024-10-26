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紐約客談／紅燈攝像頭 保障安全或斂財？

紐約客談

長期以來，紅燈攝像頭被許多人視為市府的「撈錢工具」，似乎已變成了無處不在的「老大哥」監視器，一不小心，幾十上百元的罰單便隨之而來。州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，將紐約市的紅燈攝像頭從150個增至600個。這一歷史上最大規模的擴展計畫立刻引發討論：紅燈攝像頭的真正作用是規範交通行為，還是只是市府的攬財手段？

交通事故頻發的情況下，攝像頭的邏輯顯而易見：絕大多數駕駛者都不會故意闖紅燈，當攝像頭能有效執法時，剩下的「少部分」駕駛自然也更謹慎地駕駛，從而保護大多數人的安全。

這樣看來，每多設置一個紅燈攝像頭，便多增添一分路口的安全。反對者認為，紅燈攝像頭無非是「針對駕駛的收費工具」，目的是增加政府收入。然而實際上，攝像頭數量的增加並不等於收入的上升。數據顯示，從2015年到2020年，紐約的紅燈攝像頭計畫收入逐年下降。

紅燈攝像頭的本質作用，還在於保障安全行駛。特別是在曼哈頓下城等事故頻發的區域，攝像頭的存在不僅能夠威懾駕駛者，還為包括華埠在內的交通繁忙地區增加了一道保護屏障。

交通事故的根源不僅是基於外在約束，而是在少數駕駛者的責任感缺失。大多數駕駛者是守法的，然而那些醉駕、毒駕、超速等行為卻往往由少數人造成，這些行為難以完全依賴紅燈攝像頭來遏制。即便有再多的攝像頭，若缺乏對少數危險駕駛者更嚴厲的法律處置，效果仍然有限。

真正的交通安全不僅是監控和懲罰，更須教育駕駛者，讓駕駛安全內化成自覺的行為，從而創造更安全的出行環境。

華埠 紐約市 曼哈頓

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