紐約客談 ╱ 平等權利修正案的權力拔河

隨著普選日期逼近，即將在11月普選中公投的一號提案，又稱平等權利修正案(Equal Rights Amendment)，在近期獲得了巨大的關注及討論。左右兩派政客各執己見，左派認為這項法案在確保紐約州 墮胎權受保護外為更多弱勢群體爭取到了受憲法保障的權益，右派則認為這條語焉不詳的法案將允許生理男性參與女性體育運動、允許未成年人不告知父母就採取變性手段、及賦予非法公民投票 權。

雖然兩派在振臂高呼時都反覆強調，這項提案無關政治派別，只與「權益」相關。但誰關注怎樣的權益何不是意識形態的對立與碰撞呢？跨性別 女性認為按照自我認同的性別參與體育賽事是自己的權利，是社會對跨性別族群的包容與認可；但另一方也會認為，生理性別不同導致的身體機能差距會讓生理為男性的跨性別女性有「並不公平」的優勢。這種對立反映了兩種不同的價值觀，一種是進步主義對完全平等的追求，另一種是保守主義對現有社會結構的維護。

一號提案分為A、B兩部分，A部分稱任何人不得因任何包括性別認同、性取向、性別表達、國籍、年齡在內的12項客觀條件遭到任何歧視，而B部分則說，「不得將本節所列的任何客觀條件解釋為剝奪任何人擁有的公民權利」。

若提案通過，青少年則可繞過父母的認同而做出改變自身性別的舉動，但父母則會因為這種「失權」感到不滿。允許非公民投票會讓這個移民國家中許多同樣繳稅的居民能夠發聲，但同時也冒犯到了長久以來公民認為自己獨有的投票權。換言之，當我們談論平等權利修正案時，實際上是在討論權力和權利的重新分配。