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紐約客談／解決鷹架氾濫 應化口號為行動

紐約客談

談及對紐約印象，除了黃色計程車和熱狗攤外，還有一類具有標誌性的特色，那就是矗立在建築樓周圍的鷹架；從人來人往的曼哈頓中城，到皇后區深處的住宅區，鷹架無處不在，以至於紐約市民都司空見慣而逐漸麻木。

但麻木不代表贊同，鷹架雖初衷是為了保護行人安全，卻不知不覺演變為建築的一部分，占據街道最長甚至達20餘年；這些鷹架不僅有礙觀瞻，還是衛生盲點，鷹架下方逐漸聚集遊民，擋了小商家的「財路」，顧客因視野受阻或感到不便而減少光顧，這對許多遭新冠疫情打擊了一波的小商家來說，無疑是雪上加霜。

既然鷹架帶來的困擾已久，市府為何不盡快一網打盡，還紐約人一個整潔的街道呢？鷹架問題的核心折射出城市治理的決心和效率問題。

1998年第11號地方法案，本意是確保建築物的外牆定期檢查和維護，以防止意外發生；然而，該法案卻留下了一個巨大的漏洞：業主並不急於完成修繕工作，因為他們可以通過搭建鷹架來暫時應付檢查要求，這導致許多鷹架長期占據街頭，你不管我不管，在權力觸及不到的夾層中，業主便大搖大擺地開始「擺爛」。

在這個議題眾多、聲音紛雜的城市中，市府若無法做到面面俱到，至少應該回應最迫切的需求，優先處理直接影響市民生活質量的問題；鷹架問題看似瑣碎，實則反映了紐約城市管理中的一個大問題：如何在保障安全的同時，不讓行政程序成為阻礙城市美觀和居民生活品質的絆腳石。

市長亞當斯多次向鷹架「宣戰」，讓我們看到一絲希望，但從口號到行動，想必才是最難邁出的一步。

亞當斯 疫情 紐約市

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