紐約客談╱大麻合法之路 陣痛期還會很久

非法大麻 店屢禁不止，已是老生常談。立法者與執政者祭出各種辦法，違法業者依舊「野火燒不盡，春風吹又生」。

嗜好品依賴是人類本能，嗜好品消費貫穿了整個人類歷史，強行禁止是行不通的。在科學結論的加持下，成癮性和傷害性並不比尼古丁更高的大麻從「毒品 」行列回歸「商品」屬性，是一種法治上的進步。在理想狀態下，合法大麻產品最終將要變成與菸酒相提並論的一種普通的特別商品。

為什麼菸酒市場一切正常，只有大麻亂象叢生？經濟方面的原因在於這個新興市場 吸引了大量資本，但其中尚未出現一種建立在壟斷力之上的市場秩序，因此幕後老闆們在進行商場廝殺的時候，表現在外的便是如今我們所能見到的這些亂象：足夠高的利潤空間和足夠低的違法成本，加之不良資本撐腰，因而造成守法者處處受限、違法者橫行於市的尷尬狀況。

更重要的一點其實在於社會心理層面。解禁所帶來的一種「反叛的快感」尚未散盡，導致一些有可能加入「吸麻族」群體的潛在消費者數量仍在增加，業界也對此趨勢仍然看漲，這才導致現在這種原始積累階段特有的亂象存在。待一定時間過去，「祛魅化」完成後，增長中出現的泡沫會被被市場力量自然撇除，違法收益不足以覆蓋成本，大麻市場才會像菸酒一樣進入一種穩定態。

我們現在經歷的是一種變革帶來的陣痛期，難以避免而且也許還會持續很久，但時間終會決定一切。不過這絕不是放棄執法的理由。擾亂市場秩序和監管規則的行為當然要打擊，當局也一直在做。我們現在需要的，其實是一些耐心。