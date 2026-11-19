卡蘿弗爾曼的《瑟瑞娜的生存》（Survival of Serena）於 11 月 9 日正式揭幕，並與她的雕塑系列《靜謐紀念碑》（Monuments of Stillness）一同在羅迪歐大道展出。(Carlin Stiehl / For The Times)

AI摘要 文章摘要整理： 卡蘿弗爾曼的《靜謐紀念碑》系列在比佛利山莊羅迪歐大道展出，將超寫實大型雕塑帶進奢華名店街，並透過作品談公共藝術、移民與正義。

這些靜止不動的巨大的雕塑已巡迴多地展出。它們最初亮相於紐約市 莫瑞山（Murray Hill）地區的公園大道（Park Avenue）上，展區橫跨第 34 街至第 39 街。

如今，卡蘿弗爾曼（Carole Feuerman）《靜謐紀念碑》（Monuments of Stillness）系列中的 10 座大型雕塑，透過兩輛平板拖車及一輛密閉貨車運送至西岸，來到比佛利山莊。它們目前分布於羅迪歐大道沿線，從戴頓路（Dayton Way）至南聖塔蒙尼卡大道，坐落於時尚名人步道（Walk of Style）兩側，與諸多精品品牌店面為鄰，預計將展出至明年。

弗爾曼在上月底的一場視訊採訪中表示：「這一直是我夢寐以求的計畫。我始終希望自己的作品能成為公共藝術，因為在我看來，公共藝術就是屬於人民的藝術。」她接著說，「街上行走的人們、孩子們，每個人都能享受公共藝術所帶來的體驗。」

弗爾曼作品首在美西展覽

這樣的情景正好在一個周一上午上演。在萬里無雲的晴朗天空下，陽光格外明亮。來自中國的劉雅爾（Yal Liu ，音譯）與 7 歲女兒柔伊（Zoe）首次造訪羅迪歐大道。劉女士停下腳步，為女兒與雕塑《耐心》（Patience）合影留念。這座長達 7 英尺的雕塑身穿白色泳裝，以雙腳交叉的姿勢悠然後仰，神態寧靜安詳，而它所戴的泳帽則覆以 24K 金箔裝飾。 《耐心》（Patience）並不是無助地等待，它是一種在寧靜中積蓄力量的過程。」(Carlin Stiehl / For The Times)

柔伊、劉雅爾、以及劉的男友萊恩科德（Ryan Coder）還有他們的愛犬伊薇（Evie）不久後便意外來到《靜謐紀念碑》（Monuments of Stillness）的公開揭幕活動現場。這是弗爾曼在美國西岸舉辦的首個大型公共戶外展覽。現年 81 歲的弗爾曼站在一雙鞋底飾有星形圖案的厚底鞋上，站在本次展覽最高的作品前方。那件作品名為《黃金比例》（The Golden Mean），高達 12.5 英尺，是《跳水者》 的另一個版本。與她一同出席揭幕儀式的還包括比佛利山莊市長Craig Corman、羅迪歐大道委員會主席Kathy Gohari，以及弗爾曼的藝廊經紀人Melissa Morgan和Alec Longmuir，兩人均來自梅麗莎摩根美術藝廊（Melissa Morgan Fine Art）。 卡蘿弗爾曼站在其雕塑作品《黃金比例》前方。該作品目前於比佛利山莊的羅迪歐大道展出。(Carlin Stiehl / For The Times) 卡蘿弗爾曼的《黃金比例》另有一件姊妹版本。該作品曾於 2024 年巴黎奧運會期間矗立於巴黎艾菲爾鐵塔前方展出。(Carlin Stiehl/For The Times)

作品驚艷到易生交通意外

活動期間，一名駕車行經這條奢華大道的女子出於好奇，搖下車窗朝人群高聲喊話。這或許是個有些危險的舉動。弗爾曼回憶說，當年公園大道展覽揭幕當天，那場名為《海之牧歌》（Sea Idylls）的展覽也曾引發類似情況。一名計程車司機為了抬頭觀看那些巨大的雕塑，差點與另一輛計程車發生碰撞。

「公共藝術是每個人都能欣賞的事物，無論是當地居民還是訪客，」科曼市長表示。「它能吸引人們來到我們的城市，不只是欣賞藝術，也體驗我們所提供的其他事物。……羅迪歐大道聞名全球，而在我看來，將世界級的藝術帶到世界級的購物街上，是再合理不過的安排。」

羅迪歐大道委員會主席Gohari在接受訪問時指出，委員會不僅將羅迪歐大道視為購物場所，更是一個體驗創意、文化與創新的空間。她說，「我們身處在這樣一個充滿創意的環境裡，因此相信藝術應該成為日常生活的一部分。藝術不應該只是人們特地前往博物館欣賞的東西。」

高端環境V.免費藝術 格格不入？

Gohari第一次接觸弗爾曼的作品是在十多年前、位於比佛利山莊的一間藝廊。弗爾曼表示，並不是每個人都願意走進藝廊空間。有些人可能會感到卻步，尤其是在他們並沒有購買作品打算的情況下。同樣地，並非每個人都負擔得起Dior、Louis Vuitton或Loewe等精品品牌。因此，在一個可能讓部分人感到格格不入的高端環境中設置公共藝術，本身帶有某種諷刺意味。不過，這些藝術作品就矗立在人行道上，任何人都能免費欣賞。

藝廊經紀人隆繆爾（Longmuir）表示，「她透過這些公共展覽獲得了國際性的聲譽，也讓那些或許不會走進紐約蘇活區（SoHo）裡那些令人卻步的高檔藝廊的人，仍然有機會接觸到她的作品。」「這些作品把人們原本認為應該待在室內的藝術帶到戶外，融入公共環境之中，因此對所有人來說都更具吸引力，也更加平易近人。」

名為《黃金比例》（The Golden Mean）的雕塑，被弗爾曼視為自己第一件公共藝術作品。2012 年，這件作品被安置在紐約州上州哈德遜河（Hudson River）畔展出，作為「皮克斯基爾計畫 V」的一部分。這項遍及全市的藝術節將當代藝術從博物館帶入社區，讓藝術更貼近大眾。《黃金比例》有一件姊妹作品《跳水者》（The Diver），其創作靈感來自奧運跳水金牌得主葛雷格洛加尼斯（Greg Louganis）。

雕塑細緻到可見幾縷髮絲

在迷上公共藝術之前，這位2026 年獲得國際雕塑中心（International Sculpture Center）終身成就獎的藝術家，早已愛上大型雕塑創作。如今，她的雕塑不僅在字面意義上「比真人尺寸還要巨大」， 更具有傳奇般的存在感。她認為自己的創作屬於「超寫實主義」（superrealism），比「超擬真主義」（hyperrealism）更進一步。這些雕塑擁有栩栩如生的細節，包括指甲（有些甚至做了法式美甲）、腳趾甲、睫毛，以及從金色或水晶般泳帽邊緣逸出的幾縷髮絲。 《沉思》金色泳帽的邊緣下方，幾縷「超寫實」的髮絲輕輕逸出。(Carlin Stiehl / For The Times)

2007 年，弗爾曼的首兩件大型雕塑作品《卡塔麗娜》（Catalina）與《瑟瑞娜的生存》（Survival of Serena），被安置於當年威尼斯雙年展（Venice Biennale）會場入口外、天堂餐廳（Paradiso）旁展出。（她當時並未獲邀參加雙年展正式展覽。）其中《卡塔麗娜》是她眾多「漂浮者」(Simmers) 系列作品中的第一件，而《瑟瑞娜的生存》則是目前羅迪歐大道展出的 10 件雕塑中歷史最悠久的一件。

這位藝術家於 1981 年創作了《瑟瑞娜的生存》的原始版本，當時作品名為《內胎》（Innertube）。創作靈感來自她目睹古巴尋求庇護者乘坐充氣內胎和漂流木，漂流至佛羅里達州西嶼（Key West）海岸的景象。在威尼斯展出期間，這座名為瑟瑞娜（Serena）的女性雕塑被當地人暱稱為「最寧靜者」（la Serenissima），而威尼斯本身自古以來也有相同的稱號。作品中的瑟瑞娜被賦予了一個鮮紅色內胎，以及一頂鑲滿寶石的泳帽。

公共藝術看到移民求生、烏戰正義

在揭幕儀式後的步行導覽活動中，弗爾曼表示，「我後來把作品名稱改為《瑟瑞娜的生存》，因為『生存』正是那些勇敢的人們所做到的事。他們乘著簡陋的浮具來到這裡，就像那些移民一樣。」她說：「移民非常勇敢。他們離開自己的國家，懷抱對未來的希望，重新開始人生。因此，這件作品是獻給移民的一首頌歌，而她就是一位倖存者。」

另一件作品《正義》（Justice）同樣有其獨特的故事，描繪的是一名站立於球體之上的女性。弗爾曼最初先創作出站在球體上的真人比例女性雕塑，但她花了超過 15 年的時間，才真正構思出《正義》最終的樣貌。弗爾曼在導覽過程中說道：「我心想，『女性始終都在追求正義。』」「在當今這個我們認為正義仍然不足的世界裡，她應該站在世界之巔，而不是站在一顆沙灘球上。她應該更嚴肅、更有力量地站在整個世界之上。」

8 月 19 日（她對這個日期記得一清二楚），弗爾曼身處芝加哥，當時大雨傾盆。她帶著丈夫首次參觀當地的《靜謐紀念碑》（Monuments of Stillness）展覽。弗爾曼在視訊採訪中回憶說：「我們開車沿著密西根大道前進，而《正義》就矗立在箭牌大樓（Wrigley Building）正前方。」她接著說：「當時有一群聲援烏克蘭戰爭相關訴求的抗議者聚集在那裡，高喊著『釋放囚犯！我們需要正義！』他們舉著標語牌，正好站在《正義》雕塑前方。」「這就是公共藝術的力量。那一刻讓我感到非常欣慰。」 卡蘿弗爾曼（Carole Feuerman）向駐足圍觀的人群介紹她的作品《正義》（Justice）。(Carlin Stiehl / For The Times) 《抱著沙灘球的布魯克》緊緊抱住她的沙灘球，彷彿終於找到了一個能讓自己感到安全的地方。(Carlin Stiehl / For The Times)

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

What’s the deal with those massive, eerily lifelike sculptures of swimmers on Rodeo Drive?

https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2026-11-12/carole-feuerman-monuments-of-stillness-rodeo-drive-beverly-hills