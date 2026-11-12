「你不會被竊聽」 俄式桑拿吸引好萊塢權貴名流

City Spa的一位常客頭戴俄羅斯浴場經典的澡堂帽（banya hat），斜倚在鹽岩房中。(洛杉磯時報／Stella Kalinina攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯雖以韓式三溫聞名，但歷史更久、價格更高的俄式澡堂正因名流、移民社群與社群媒體而重新受關注。

韓式三溫（Korean Spas）在洛杉磯 相當受歡迎，有些水療中心顧客相當踴躍。但除了韓式三溫也有別的水療選擇，俄式澡堂已有數十年的歷史，收費比韓式三溫貴，是東歐裔人士特別喜愛的高級沐浴休閒場所。

像City Spa和Voda Spa這樣歷史悠久的俄式澡堂，幾十年來一直給洛杉磯的東歐裔社區提供服務。社群媒體 正在將俄式三溫文化（banya culture）推廣到更廣泛的受眾，而紐約的人氣連鎖澡堂Bathhouse計劃在未來幾年內，在洛杉磯的日落大道上原本的「阿米巴唱片」（Amoeba Records）的舊址開設一家大型旗艦店。

俄羅斯 澡堂裡流傳著一句古老的格言：沒有什麼地方比俄式桑拿浴室（banya）更適合傾訴秘密了。因為在這裡你可以確信沒人會竊聽。「澡堂界有一種黑幫文化，在桑拿浴室裡你不會被竊聽，」費金（Leah Feygin）說。她經營著一個名為「Fluid Form」的Substack博客，專門介紹澡堂文化。

雖然韓式三溫在洛杉磯的澡堂界佔據主導地位，但俄式桑拿浴場在這座城市也擁有著較低調的歷史。幾十年來，像西好萊塢的Voda和皮科大道（Pico Boulevard）上的City Spa這樣的場所，一直是東歐裔人士的聚集地，深受移民的喜愛。如今由於社群媒體，這種傳統正逐漸擴展到社區之外。

迪馬喬每天來悼念瑪麗蓮夢露

皮科大道上的City Spa的歷史可以追溯到1955年，它最初是為移居到皮科大道一帶的東歐移民設立的社交俱樂部。70多年來，這家澡堂一直是移民的聚集地，也吸引了包括貝魯西（John Belushi）、科比（Kobe Bryant）和迪馬喬（Joe DiMaggio）在內的眾多名人。事實上，據報導，在瑪麗蓮夢露於 1962 年去世後，迪馬喬每天都去這家水療中心悼念他的愛人。 洛杉磯的City Spa俄羅斯澡堂， 1955 年開始營業。 (洛杉磯時報／Stella Kalinina攝影)

這並非City Spa與好萊塢唯一的淵源。1996年，在洛杉磯時報的一篇文章中，一位作者將City Spa描述為好萊塢權貴們意想不到的聚集地，皮文（Jeremy Piven）、約翰屈伏塔（John Travolta）以及身著託加長（togas）袍、圍坐在電視機旁、一心想達成交易的經紀人都曾是這裡的常客。

滾石樂團的傳奇人物傑格（Mick Jagger）和理查茲（Keith Richards），在演唱會前也曾光顧過此處。2004年，饒舌歌手Shifty Shellshock在接受洛杉磯時報採訪時形容這裡「就像黑道家族（Sopranos）的拍攝地」。（當然，根據你詢問的對象不同，這家水療中心在20世紀50-60年代曾被傳是俄羅斯黑幫的據點。）

除了這些耀眼的明星光環之外，City Spa的業主貝沙拉特（Daniel Besharat）表示，這家澡堂一直以來都是形形色色移民的家園。「這裡一直是東歐移民聚會消遣的地方，也因為桑拿浴是他們文化的一部分。」 兩位男顧客在City Spa的蒸汽房內放鬆身心。(洛杉磯時報／Stella Kalinina攝影)

在City Spa，東歐移民群體包括烏克蘭人、烏茲別克人、哈薩克人、車臣人、亞美尼亞人等等。許多人會說俄語，但也保留著自己的母語和傳統——在桑拿房裡，一邊聽著湖人隊的比賽，一邊閒聊著八卦。「他們說俄語，但也有自己的母語。這裡是他們唯一的社區中心，」貝沙拉特說。

顧客年齡層跨世代

在City Spa，客戶跨越幾代和不同的職業。「有人帶著他們的孩子，然後他們的祖父母也來了，然後是所有年齡層的人，」貝沙拉特說。最近，該水療中心最年長的顧客去世，享年 106 歲。另一位現年 90 多歲的常客自 1950 年代以來一直光顧該水療中心。 City Spa的激流按摩浴缸。 (洛杉磯時報／Stella Kalinina攝影)

兩位女顧客在City Spa的游泳池裡降溫。(洛杉磯時報／Stella Kalinina攝影)

除此之外，這家水療中心倡導一種低調的文化，吸引了許多名人和普通人前來。店內禁止使用手機，讓客人得以暫時擺脫社群媒體的侵擾——對於名人來說，還能避免粉絲自拍、狗仔隊偷拍或DeuxMoi等社群媒體平台曝光的困擾。「這些俄羅斯老傢伙都不知道自己是誰。他們可以完全享受獨處的時光，」貝沙拉特談到他的電影明星客戶時說道。 兩位顧客在水療中心的餐廳點用茶點。(洛杉磯時報／Stella Kalinina攝影)

貝沙拉特解釋說，這家水療中心也深受UFC格鬥選手的喜愛，他們在許多東歐國家都被視為英雄。「UFC選手非常感激他們的粉絲，因為粉絲來自他們的家鄉社區。想像一下，你是一個在哈薩克鄉村長大的男孩，然後你看到一位職業拳擊手就坐在你旁邊的桑拿房裡，」貝沙拉特說。

專門廚師料理經典美食

City Spa每次收費85元，裡面設有溫度高達華氏220度的桑拿房、冷水池、蒸汽房以及用橡樹葉和精油輕拂身體的俄式桑拿（banya）療法，可以促進血液循環，幫助酸痛的關節更快恢復。水療中心有兩位廚師——一位是亞美尼亞人，另一位是烏茲別克人——他們烹調新鮮的地中海菜餚以及經典的東歐美食。菜單包括雞肉烤肉串、烤鱸魚、波蘭餃子和羅宋湯。值得注意的是，俄羅斯澡堂的門票、護理和餐飲價格通常都比洛杉磯的韓國水療中心貴。

古老智慧融合尖端科技

西好萊塢是紐約市以外最大的俄語社區所在地，Voda Spa自2007年以來一直服務於當地社區。與只在每周一、周三和周六提供男女混合時段的City Spa不同，Voda Spa每天男女顧客均可光顧。

Voda Spa將傳統的俄羅斯澡堂儀式與現代概念結合。這家時尚的水療中心，非會員需支付110元入場費，它提供桑拿、泳池、身體磨砂（body scrubs）和冷熱療法，這些都是俄羅斯澡堂體驗的經典項目，此外還設有果昔吧。它將尖端科技與古老的智慧完美融合，提供臉部護理和池畔綠茶面膜等服務。

他們沿襲傳統的俄羅斯做法，在其中一間三溫暖加入啤酒來柔化空氣。在另一間乾式桑拿房裡，他們會將巨石加熱一整夜，使其持續散發熱量。Voda水療中心總監沃倫（Heather Warren）說，「它完全由雪松木建造；與濕式桑拿相比，它對我們的肌肉和關節的作用方式有所不同。」

除了單身派對、社交聚會和情侶放鬆之外，Voda 仍然是洛杉磯地區東歐人的熱門去處。「自 2007 年以來，我們一直擁有很多穩定的老顧客。他們從格蘭岱、布班克和聖費南度谷開車過來，」沃倫說。有些顧客只待幾個小時，有些顧客會待上一整天，直到水療中心晚上 11 點關門。

Voda 水療中心既是社交場所，也是可以深度放鬆的空間。「看到大家和諧共處，真的很有意思。每個人都非常尊重別人，」沃倫說。Voda 也提供俄式桑拿最具特色的傳統療法之一：維尼克療法（venik）。在這種療法中，人們會在桑拿房內用一束束枝葉輕柔地刺激身體。

用橡樹葉進行維尼克療法

「我們傳統的俄式療法之一就是用橡樹葉進行維尼克療法，」沃倫說。為了體現當地文化，Voda 從烏克蘭進口橡樹枝。「看起來好像我們在拍打，但實際上我們並沒有用力。更重要的是讓它們與身體接觸，這樣才能讓樹葉中的精油和桑拿房的熱量更好地被身體吸收，並刺激毛細血管，」沃倫解釋道。與 City Spa 一樣，菜單上也提供東歐人氣菜餚，從羅宋湯（borscht）到蘑菇奶油湯（cream of mushroom soup），都是店內自製。

費金計劃近期在庫爾富市（Culver City）的溫德博物館（Wende Museum）舉辦一場活動，邀請其他作家分享他們與沐浴文化相關的散文和詩歌。這次活動與她的Substack部落格相輔相成，她將Substack部落格描述為「關於沐浴文化，但尤其關注移民群體、LGBTQ群體以及新時代群體的視角」。

費金的母親在白俄羅斯長大，當年她用防水布搭建了一個簡易浴室，並用柴火爐產生蒸汽。「據我父親說，在蘇聯時期比較黑暗，不准許宗教聚會，所以人們不會每周有機會見面，浴室文化於是發展成一種類似教堂的體驗。人們去那裡是為了清潔身體，但也會喝啤酒，那裡也是人們聚會玩樂的地方。」

費金補充說，澡堂作為聚會場所的角色也源自於意第緒（Yiddish）傳統。「意第緒語中有一個叫做『schvitz』的概念，意思是出汗。」

一絲不掛下 眾人平等

奇怪的是，這種水療體驗也帶有一種蘇聯式的懷舊情調，在這種情調中，每個人都被剝奪了物質地位。「桑拿浴室是偉大的平等器。你無法分辨上層階級、中產階級或下層階級。每個人都一絲不掛，或穿著託加長袍，」她解釋道。「所以最終，這裡變成了一個讓每個人都感覺一樣的空間。」

（左上）客用毛巾和俄式浴帽。（左下）男士水療拖鞋。 （右）City Spa的鹽岩房。(洛杉磯時報／Stella Kalinina攝影)

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

You know L.A.'s crowded Korean spas. Step inside the lesser-known Russian bathhouses

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-10-27/los-angeles-russian-spas-banyas