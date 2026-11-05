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洛時年度美食101餐廳 5家飲食充滿活力的台菜和中餐館入選

洛時記者/Bill Addison、Jenn Harris 本報/編譯組
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《洛杉磯時報》每年推出的最佳餐廳指南，協助讀者從琳瑯滿目的美食餐廳中做出選擇。 ...
《洛杉磯時報》每年推出的最佳餐廳指南，協助讀者從琳瑯滿目的美食餐廳中做出選擇。 （洛杉磯時報／Myung J. Chun攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

《洛杉磯時報》年度101最佳餐廳出爐，從眾多競爭者中選出5家中式與台菜餐廳，呈現洛杉磯豐富多元的飲食文化。

我們熱愛洛杉磯的種種特質，包括多層次的文化底蘊、好萊塢神話背後的真實面貌，以及這座幅員遼闊的大都會所蘊藏的無限可能。然而，也正是這些特質，讓這座城市有時令人眼花撩亂、不知所措，尤其是在選擇外出用餐的餐廳時，更是如此。

根據美國人口普查局的數據，洛杉磯縣約有2萬5000至2萬8000家餐廳。這意味著選擇多得驚人，餐飲市場熱鬧而紛雜，在眾多表現尚可的餐廳之中，也隱藏著真正出類拔萃的美食殿堂。

因此，不妨將《洛杉磯時報》每年推出的最佳餐廳指南，視為一份協助讀者從琳瑯滿目的選擇中理出頭緒的美食名單。這份指南凝聚兩位美食評論家的共同見解，告訴讀者現在哪些餐廳最值得造訪，以及這些餐廳為何具有特殊意義。

為了完成這份榜單，我們花了好幾個月的時間，幾乎整天待在車上，走訪數百家餐廳，最後精選出101家。我們有時也會意見分歧，但這類評選本來就應該引發討論。更重要的是，希望能為讀者帶來探索美食的新靈感。

今年的指南新增31家餐廳。讀者將看到庫爾富市（Culver City）一家開創現代墨西哥料理風潮的餐廳，以令人驚豔的全新面貌重新出發；Pico Rivera有出色的墨西哥辣醬玉米餅（chilaquiles）；巴沙迪那有適合快速外帶的秘魯式旋轉烤雞；西好萊塢一家主打美國南方料理的餐廳，在開幕初期經歷一番波折後，終於找到自己的定位。此外，Woodland Hills有更上一層樓的波多黎各式馬鈴薯鑲肉球（rellenos de papa）；南艾爾蒙地（South El Monte）則有美味又滋補、令人身心舒暢的台山傳統湯品。

在這些餐廳，我們不僅享用了極其出色的美食，也在餐桌旁重新感受到生命的活力，以及人與人之間的溫暖與鼓舞。本文將介紹入選美食101的五家中式美食/台菜料理。

Jade Rabbit致力創造屬於自己的中美融合料理風格。（洛杉磯時報／Myun...
Jade Rabbit致力創造屬於自己的中美融合料理風格。（洛杉磯時報／Myung J. Chun攝影)

第100名 Jade Rabbit

聖塔蒙尼卡｜中美融合料理｜$

什麼才是「正宗的中國菜」？對主廚Bryant Ng及妻子Kim Luu-Ng而言，答案可以是美式中餐常見的陳皮雞（Orange Chicken），也可以是Bryant父母在家烹調的傳統菜餚，以及介於兩者之間的各式料理。

在這對夫妻位於聖塔蒙尼卡、採櫃檯點餐方式經營的Jade Rabbit餐廳裡，Bryant積極擁抱海外華人的飲食文化，致力創造屬於自己的中美融合料理風格。例如，牛肉炒花椰菜加入番茄、洋蔥及炸馬鈴薯，做法類似秘魯料理中的炒牛肉（lomo saltado）。四川香辣炸雞則令人聯想到傳統川菜「辣子雞」，但雞肉以魚露、酪乳及白胡椒醃製，呈現不同於傳統川菜的獨特風味。

熟悉夫妻倆先前經營的Cassia餐廳的顧客，應該會認出那道鷹嘴豆咖哩。這道菜以濃郁滑順的椰奶為基底，是Bryant將家族傳統新加坡華人料理重新詮釋成無肉版本的創意作品。在Jade Rabbit，顧客可以自由選擇不同的蛋白質食材及蔬菜，搭配成專屬自己的餐碗。

不過，Bryant最成功的作品，或許是一片金黃色的蔥蒜起司吐司。這道料理是向美式連鎖牛排館Sizzler致敬，吐司一面充滿濃郁奶油香氣，口感酥脆，另一面則柔軟蓬鬆，宛如枕頭。你可以稱它為中美融合料理，也可以乾脆說：這實在好吃得不可思議。

Bao Kee Cafe以道地的台山菜獲得青睞。（洛杉磯時報／ Dylan Ja...
Bao Kee Cafe以道地的台山菜獲得青睞。（洛杉磯時報／ Dylan James Ho提供）

第83名 Bao Kee Cafe

南艾爾蒙地｜廣東台山菜｜$

台山菜是廣東菜系中較具鄉土風味的地方料理，以臘味、鹹魚等食材為特色。台山位於中國廣東省，距離澳門以西約75哩。自1850年代起，第一波移居美國的華人，許多便是從這個地區出發，遠渡重洋來到美國。

Kevin Liao與共同經營者Bonnie Chen於2022年在南艾爾蒙地開設Bao Kee Cafe，憑藉道地的台山料理逐漸贏得當地社區顧客的青睞，培養出一批忠實支持者。

其中最具特色的，是運用傳統中醫食療理念、搭配不同食材熬煮的滋補湯品。例如農場雞滋補湯（Ranch Chicken Tonic Soup），英文也稱為「雞精」（Chicken Essence）。這是一小盅味道濃郁、滋補十足的湯品，喝下去彷彿瞬間將營養直接注入體內，令人精神為之一振。

其他值得品嘗的料理，包括台山風味臘味飯，以及一道充滿家常氣息、口感豐富、酸甜交織的「五柳炸蛋」。這道菜在英文菜單上標示為「Deep-fried Eggs with Pickled Vegetables」，意即搭配醃漬蔬菜的炸蛋。

去年秋天，Liao與Chen在哈仙達岡開設第二家規模更大的分店，菜單選擇更加豐富，包括港式燒臘，以及台山特色的砂鍋燜鵝。不過，我個人最鍾愛的，仍是南艾爾蒙地的創始店。

Yang's Kitchen是一家能滿足各種味蕾渴望與突發美食靈感的餐廳。（洛杉...
Yang's Kitchen是一家能滿足各種味蕾渴望與突發美食靈感的餐廳。（洛杉磯時報／Myung J. Chun攝影）

第63名 Yang's Kitchen

阿罕布拉市｜中式料理｜$$

冰涼滑順的麵條裹著香濃芝麻醬，上面堆滿紅蘿蔔、小黃瓜及酪梨，幾乎讓人看不見底下的麵條。還有令人聯想到傳統日式早餐的套餐，可以選擇柚子味噌鮭魚或紅燒豆腐，搭配紫米飯、味噌湯、醃漬小菜、醬油蛋及炙烤時令蔬菜。

傳統海南雞飯也被重新演繹，改以乾式熟成海鱸魚取代雞肉，搭配拌有雞油的米飯，旁邊再附上一碟薑蔥醬。這款醬料美味得令人忍不住想加到餐桌上的其他料理中。

Yang’s Kitchen是一家能滿足各種味蕾渴望與突發美食靈感的餐廳。餐廳大量運用農夫市集的新鮮農產品，打造出一份融合主廚兼老闆Christian Yang華人文化背景，以及他過去在現已歇業的Cassia餐廳工作期間，探索不同菜系與烹飪風格經驗的創意菜單。例如，那道冷麵其實使用義大利細麵製作。

早午餐最令人驚豔的料理，則是以藍玉米粉及日式糯米粉（mochiko）製作的鬆餅，邊緣薄脆如蕾絲，口感別具特色。餐廳也可能提供以葡萄牙巴加（Baga）葡萄釀製、風味活潑而優雅的葡萄酒，供顧客單杯品嘗。無論是什麼場合，Yang’s Kitchen都是值得造訪的餐廳。

那家小舘的北京烤鴨遠近知名。（洛杉磯時報／Myung J. Chun攝影）
那家小舘的北京烤鴨遠近知名。（洛杉磯時報／Myung J. Chun攝影）

第54名 Bistro Na's 

天普市｜中式料理｜$$$

聖蓋博谷最炙手可熱、最令人趨之若鶩的北京烤鴨，出自主廚田勇（Tian Yong）之手。

自從幾年前推出北京烤鴨以來，田勇便持續改良烹調技術，不斷精進製作工序，如今整個準備過程長達六天。成果令人難以匹敵。烤鴨外觀飽滿、色澤油亮，外皮酥脆得彷彿玻璃般一咬即碎，皮下的鴨肉則豐腴鮮嫩，肉汁四溢，令人回味無窮。由於烤鴨每日供應數量有限，而且必須提前預訂，想品嘗的顧客務必及早安排。

即使訂不到烤鴨，餐廳仍有許多令人垂涎的招牌菜色。例如，酥炸鮮蝦外層裹上濃稠黏亮的山楂糖醬，口感香脆，酸甜交織。另一道名為清朝罈子（Qing Dynasty Jar）的料理，則是一甕熱氣騰騰、具有宮廷風味的滋補雞湯，裡面加入鮑魚、花膠、鵪鶉蛋及干貝等珍貴食材，內容豐富，滋味濃郁。

此外，田勇不斷推陳出新的季節菜單，也充滿中國各地極具地方特色的傳統料理。例如近期推出的沙蟲沙拉，使用口感富有嚼勁、帶著鮮明海洋鹹香的沙蟲製作。沙蟲是中國南方潮汕沿海地區珍視的特色海鮮，為這道料理增添獨特風味，也展現主廚對中國地方飲食文化的深入探索。

Kato呈現聖蓋博谷多元而充滿活力的飲食文化。(洛杉磯時報／Myung J. C...
Kato呈現聖蓋博谷多元而充滿活力的飲食文化。(洛杉磯時報／Myung J. Chun攝影）

第2名 Kato

洛杉磯市中心｜台灣料理｜$$$$

我很幸運，能夠一路品嘗並見證主廚Jon Yao過去十年來的料理演變，親眼看著他不斷探索，試圖透過寥寥幾道菜，呈現整個聖蓋博谷多元而充滿活力的飲食文化。

最近，他以一道浸泡在酸菜湯中的拉森山（Mt. Lassen）鱒魚，重新喚起2000年代中期曾經風靡一時的麻辣料理熱潮。他重新詮釋的北京烤鴨更令人驚豔。酥脆的帶皮鴨胸肉，擺放在以台灣原生香料馬告調味、香氣四溢的鴨肉濃汁上，展現細膩而富有層次的風味。經過油封慢煮的鴨腿肉，則包入外層裹滿芝麻的麻糬麵包中；另一道料理則以香甜的梅子包裹球狀鴨肝慕斯，呈現令人意想不到的味覺組合。

餐廳的明星團隊同樣維持出色水準。管理合夥人Nikki Reginaldo以溫暖周到的待客服務，讓顧客感受到賓至如歸的親切氛圍；酒吧總監Austin Hennelly調製的雞尾酒，風味層次豐富，整體平衡極為出色。共同老闆兼葡萄酒總監Ryan Bailey，則致力於打造洛杉磯最多元、最完整的葡萄酒酒單，讓顧客能夠探索各種不同風格的佳釀。最近加入團隊的甜點主廚Erika Chan，也為餐廳增添新的亮點。直到現在，我仍念念不忘她製作的夏季蜜桃糯米塔。

在Kato享用完一餐後，精緻料理帶來的驚喜與滿足，會讓人帶著彷彿飄浮在空中的幸福感離開餐廳。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

These are the 101 best restaurants in Los Angeles

https://www.latimes.com/food/list/101-best-restaurants-los-angeles

精華 FAQ

  • 文章介紹《洛杉磯時報》年度101最佳餐廳名單，並特別聚焦其中5家中式、台菜與台山菜餐廳，說明它們如何以融合創意、地方風味與精湛技法在洛杉磯餐飲版圖中脫穎而出。

  • Jade Rabbit以中美融合料理見長，主廚Bryant Ng將美式中餐、家族傳統與海外華人飲食文化結合，做出牛肉炒花椰菜、四川香辣炸雞與蔥蒜起司吐司等兼具創意與美味的菜色。

  • Kato以台灣風味與精緻料理見長，像酸菜湯鱒魚與馬告鴨料理都很突出；Bistro Na's則以需6天製作、外皮酥脆的北京烤鴨最具代表性，另有滋補雞湯與地方特色菜色。

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