毒梟偷天換日 豪車淪禁臠 墨國犯罪集團取車越境換牌照據為己有

洛杉磯國際機場的租車中心停放著許多高端租賃車輛。(洛杉磯時報／Carlin Stiehl攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥犯罪集團以租車方式取得美國豪車與皮卡，偷運到墨西哥後換牌合法化，並用於運毒與武裝行動；加州GPS限制與跨州報案程序，使追車更困難。

美國的租車公司面臨一個大窟窿，很多昂貴的轎車、休旅車（SUV）和重型皮卡有去無回。原來墨西哥 的毒梟和犯罪集團以租車的手段便宜取得豪車，然後開到墨西哥組成車隊。與墨西哥交界的各個州都有災情，其中又以加州 的情況最慘重，而這種偏差或許是加州的隱私保護法造成的惡果。

哈利斯科販毒集團（Jalisco cartel）和其他墨西哥犯罪組織的成員，越來越多地租用美國租車公司的皮卡、休旅車和轎車，然後設法把車弄過邊境 。販毒集團最常租的車款包括凱迪拉克凱雷德（Cadillac Escalades）和寶馬BMW的休旅車。一些堅固耐用的卡車，例如雪佛蘭薩博班（Chevy Suburbans）和福特猛禽（Ford Raptors），有時會被改裝成「變異坦克」，加裝防彈鋼板、射擊孔和機槍架。

墨西哥販毒集團正以驚人的速度從美國租車公司偷走車輛，每年都有數千輛汽車偷運過境，以確保其頭目能夠駕駛最新的寶馬和凱迪拉克。負責追回被盜車輛的執法機構和公司表示，雖然大部分竊案發生在邊境各州，但販毒集團成員甚至遠至紐約、芝加哥和邁阿密等地。不過，加州仍然是主要目標。

洛杉磯警察局區域汽車竊盜預防特遣隊成員梅希亞警官（Sgt. Juvey Mejia）表示，販毒集團特別喜歡重型皮卡和吉普車。「任何能夠穿越崎嶇地形、躲避邊境巡邏隊、以便運輸毒品的車輛都行，」梅希亞說。

這些竊盜案並不需要太多隱藏的手段：販毒集團成員在美國境內租借車輛，然後將其開過邊境。被盜車輛的確切數量尚不清楚，舊金山Bandago Van Rentals租車公司的老闆拉瓜納（Sharky Laguana）表示，加州的竊案最頻繁，部分原因是加州對租賃車輛的GPS追蹤有著嚴格的隱私保護法。

車輛從加州聖地牙哥駛入墨西哥蒂華納。墨西哥販毒集團在美國（通常是加州）租車，然後把開過邊境。(洛杉磯時報／Carlos Moreno攝影)

車裝GPS但無「法」即時開啟

與其他州不同的是，加州要求租賃機構等到車輛歸還截止日期過後，並且公司聯繫到承租人後才能打開 GPS 追蹤，這時，大多數被盜車輛都已深入墨西哥境內。拉瓜納說：「加州允許犯罪分子利用這樣的事實：我們不被允許看到車輛在哪裡，直到為時已晚。」產業組織「美國汽車租賃協會」（American Car Rental Assn.）在一份聲明中表示，加州法律加深追回車輛的難度。

該協會在一份聲明中表示：會員報告從加州到墨西哥的租賃車輛盜竊案急劇增加，加州法律獨特地限制租車商使用科技來保護和追回其資產。結果是各租車公司每年與盜竊相關的成本高達數百萬美元。

每年在美國被盜並運往墨西哥的租賃汽車據信有數千輛。負責回收車輛的企業估計，只有一小部分車輛被發現。但加州公路巡邏隊CHP編製的統計數據可以說明這個問題。據CHP稱，自 2023 年以來，從墨西哥每年追回約 850 輛在加州被盜的車輛。這些數字沒有區分哪些汽車是租賃的還是私人擁有的，但租賃行業代表估計其中許多是租走的。

據私家偵探稱，今年年初，犯罪團夥從屋崙、洛杉磯和拉斯維加斯機場偷走了 10 輛新型道奇公羊（Dodge Ram）皮卡。這些卡車最終抵達血腥暴力出名、新一代販毒集團控制的哈利斯科州（Jalisco state）。

私家偵探在墨西哥軍隊的幫助下找到了其中一輛皮卡。安全部隊還繳獲了一批白朗寧（Browning）和貝瑞特（Barrett）0.50 口徑機關槍。在今年的另一起竊盜案中，竊賊從屋崙和拉斯維加斯偷走了六輛 2026 年吉普牧馬人（Jeep Wranglers）。目前已找到四輛，私家偵探認為這些車輛的目的地是錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）。

在加州南邊的墨西哥蒂華納（Tijuana），商販們向途經聖伊西德羅入境口的車輛兜售宗教物品和墨西哥國旗。 (洛杉磯時報／Carlos Moreno攝影)

幾百元租到車即永遠擁有

最近，同一批調查人員接到請求，要求追回十幾輛在錫那羅亞州被發現的道奇公羊皮卡，以及另外七輛在杜蘭戈州（Durango state）被發現的皮卡。「對販毒集團來說，這是最划算的生意方式，」德州一家租車追討公司Collateral Consultants的老闆卡特（Kevin Carter）說。「他們花幾百美元就能租到一輛車，而且永遠屬於他們，所以沒有買車的必要。」除了加州，德州和亞利桑納州也是墨西哥犯罪集團的主要目標。

一種策略是，販毒集團透過社群媒體在美國僱用人員租車五天，購買包含車輛被盜賠償的免責險，然後將鑰匙留在停在租車公司停車場的車上。之後，一名同夥會到達現場，上車，然後把車開到墨西哥南部。

梅希亞表示，在其他情況下，竊賊會使用盜用的身分資訊在網路上或自助租車亭租車。自疫情爆發以來，人們佩戴口罩已是司空見慣，因此租車人也會戴上口罩，以躲避自助租車攝影機的拍攝。「他們知道這樣不會被追蹤到，」梅希亞說。

各州報告租賃車輛被盜的流程不盡相同，但通常都很繁瑣。車輛遺失後，租車公司可能需要三天才能準備好要求歸還車輛的催款函。在正式報案之前，必須先收到催款函，而透過掛號信寄出催款函可能還需要兩天。

根據各州規定，公司可能需要等待長達九天的時間才能向警方報案。只有這樣，車輛被盜資訊才能出現在由聯邦調查局FBI管理的美國國家犯罪事件資料庫中，該資料庫用於記錄被盜車輛。

A州租車B州還 竟由C州出境

車輛識別碼（VIN）還需要更長時間才能在墨西哥的被盜車輛資料庫中登記。如果車輛是在一個州租的，原本計劃在另一個州還車，然後經由第三個州進入墨西哥，那麼三個州的執法機構之間的協調工作可能會使及時找回車輛變得更加複雜。

許多車輛從未在美國的被盜車輛資料庫中登記。卡特表示，在他過去15年在美國及其他地區追回租賃車輛的經歷中，他經手的約100萬起案件中，只有不到一半的案件最終被登錄進美國數據庫。

車輛只有在登記在冊後才被正式認定為被竊。卡特表示，大型租賃公司通常不會費心追回跨境失去的車輛，而是將損失視為營運成本的一部分。「對大多數大公司來說，這是一種經過權衡的風險，」他說。

據Bandago Van Rentals公司的拉瓜納稱，雖然保險公司會為租賃公司提供車輛損壞保險，但不承保車輛被盜。他表示，大多數租賃公司都是自保的，這意味著車輛損失會直接影響他們的利潤。

雖然有時目標只是一輛車，但當局也破獲了一些規模更大的竊盜案。2024年，科羅拉多州檢察長辦公室起訴了17名與錫那羅亞販毒集團有關的人員，指控他們在丹佛機場附近偷了190輛全新的福特F150皮卡和豪華休旅車。法庭文件顯示，這些販毒集團成員將這些總價值近1000萬美元的贓車開往墨西哥，換取古柯鹼、芬太尼和冰毒。

9月13日，一輛道奇公羊Ram皮卡駛離洛杉磯國際機場租車中心。這類皮卡是墨西哥販毒集團竊取美國租賃車輛的首選目標之一。 (洛杉磯時報／Eric Thayer攝影)

貪官掩護 再藉贓車運毒入美

在德州邊境城市拉雷多（Laredo）警員塔布斯（Timothy Tubbs）表示，他發現租車的竊盜案增加了50%，每月約有10起。「他們已經見識過偷盜租車有多麼容易，以及報案的流程有多麼繁瑣，」塔布斯在談到犯罪團夥時說道。他也表示，這些車輛正在助長毒品走私進入美國。「這些被盜車輛讓販毒集團更加強大，這是他們繼續走私和施展暴力的另一個工具。」

據汽車追討專家稱，一旦車輛進入墨西哥，集團份子就會聯繫腐敗的墨西哥官員，將美國車牌更換為墨西哥車牌，並在墨西哥的線上車輛登記平台上註冊車輛。當局會在車輛上安裝晶片，供墨國聯邦公路沿線的機器掃描。這些晶片本來是用來識別被盜的車輛，但由於新車牌合法有效，這些車輛從未被登記為被盜車輛。

專家表示，在美國，被盜車輛較容易被識別，原因有很多，例行保養檢查或高速公路車牌識別攝影機的掃描都可能觸發警報。但一旦被盜車輛抵達墨西哥，它基本上就消失了。「它一越過邊境，就變成了一輛嶄新的車，」卡特說。

毒梟搶地盤 需要偷竊更多車

一位美國執法官員表示，當販毒集團爭奪地盤時，他們會偷走更多的汽車和卡車，因為這需要更多的資源。近年來，隨著頭目被捕，販毒集團的分裂現象日益嚴重。其中一個較引人注目的例子是錫那羅亞販毒集團，它是由現已入獄的華金「矮子」古茲曼（Joaquín “El Chapo” Guzmán）創立。他的兒子們被稱為「小矮子們」（Los Chapitos），正在與敵對派系爭奪該犯罪集團的控制權。

殘暴的哈利斯科販毒集團一直在努力將其勢力範圍擴張至米卻肯州（Michoacán state）和恰帕斯州（Chiapas state），與來自下加利福尼亞州（Baja California）的販毒集團交戰，並在多條戰線上作戰，以期擴大其影響力。

雖然許多被盜車輛下落不明，但也有一些被追回。去年11月，墨西哥軍隊在格雷羅州（Guerrero state）查獲了一輛豐田TRD Pro皮卡和其他幾輛裝滿高口徑武器和近半噸冰毒的車輛。

知情人士透露，今年8月，哈利斯科新一代販毒集團的一名成員前往邊境城市墨西卡利（Mexicali），取走了一輛拖車，裡面藏著一輛2026款凱迪拉克凱雷德和一輛新款道奇公羊皮卡，這顯然是為了躲避檢測系統，直到換上墨西哥車牌。

但受僱追回凱迪拉克的私家偵探開始追蹤這輛豪華車，偵探們通知了墨西哥軍方，並提供了車牌號碼。他們的追蹤方法顯示，凱迪拉克一直在行動，途經收費站和軍事檢查站，但並未觸發警報。在一個檢查站，國民警衛隊士兵打開拖車，看到一堵乾草垛牆，便放行了。

然而，在下一個檢查站，士兵們移開乾草垛，露出了凱迪拉克和道奇公羊皮卡。拖車司機說他獲得近 1500 元的報酬，並承認這些車是運給毒梟的。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

Mexican cartels are building luxury fleets by stealing U.S. rental cars

https://www.latimes.com/world-nation/story/2026-10-11/mexican-cartels-are-building-luxury-fleets-by-stealing-u-s-rental-cars