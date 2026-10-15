一通報案電話 警揭淫窟密如蛛網 微信串起「紅燈區」產業

警方在聖費南度谷揭發的賣淫網絡顯示，一種隱藏在住宅大門後的賣淫模式正蓬勃發展。《洛杉磯時報》合成圖片。(照片來源：洛杉磯時報 Myung J. Chun攝影、洛杉磯縣高等法院)

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯警方因一通求救電話查出遍布多地的住宅妓院網絡，案件透過微信、網站與客服中心運作，雖已起訴多名管理人，真正主使者仍下落不明。

2024年，一名女子打電話求救，揭開洛杉磯警方所稱、遍布聖費南度谷（San Fernando Valley）的龐大賣淫 網絡。調查人員收到賣淫集團經營者傳送的訊息，宣稱旗下妓院「非常隱密且安全」，並提供不同性服務價格的價目表。多名涉案人士已遭起訴，但負責掌控整個賣淫網絡的幕後主使，至今仍未落網。

這名求救的女子沒有太多時間說話。她用普通話告訴警方接線員，自己被人違反意願拘禁在太陽谷（Sun Valley）一棟住宅內。她懇求警方盡快趕到，並表示，如果控制她的人發現她使用電話，她就會遭到毆打。

這通2024年的求救電話，意外揭開一個遍布聖費南度谷、卻長期隱藏在一般住宅內的龐大賣淫網絡。一名洛杉磯市警局（LAPD）警探形容，這個網絡宛如一張「蜘蛛網」。

這些妓院設在外觀毫不起眼的郊區住宅內，經常以樹籬或圍牆遮蔽。經營者向顧客強調，整個服務過程重視隱私與安全。

賣淫問題通常集中在幾條惡名昭彰的街道，例如南洛杉磯的菲格羅亞街（Figueroa St），或波莫那的霍特大道（Holt Blvd）。這些地區的性工作者，有些甚至未成年，穿著暴露服裝及高跟鞋在街頭招攬顧客。這類俗稱「紅燈街」（blades）的賣淫地帶，往往伴隨暴力犯罪。女性可能遭到強迫販運及性侵，嫖客可能遭到搶劫，不同皮條客之間的利益衝突可能演變成槍戰。

然而，警方在聖費南度谷揭發的賣淫網絡顯示，另一種隱藏在住宅大門後的賣淫模式，同樣蓬勃發展。

根據《洛杉磯時報》查閱的訊息截圖，這些妓院透過警方所稱的「客服中心（call center）」相互串聯。顧客只要傳送簡訊，提供自己的年齡、國籍及所在地點，客服人員便會回覆可前往的地址。一名經營者曾向臥底警員傳訊表示：「無論你去哪裡，我們都有很多地方，可以向你推薦最好的女孩，包括按摩院、旅館及住宅。」

根據搜索令宣誓書，這個網絡在聖費南度谷至少經營10處住宅妓院，幕後組織者還與聖蓋博谷、橙縣及內陸帝國的賣淫活動有關。

中國社媒微信 招募賣淫女

多名女性作證表示，她們是透過中國社群媒體微信招募而來。這個集團的神祕組織者只以網路用戶名稱示人，包括Cherri、Cherish及Perfect。這些名稱可能只是同一個人使用的不同化名。真正掌控這個網絡的人，至今仍成功躲避警方追捕。

接獲911求救電話後，洛市警員在幾分鐘內趕抵現場。根據警探平納（Martin Pinner）在搜索令宣誓書中的描述，警方進入位於范諾德大道（Van Noord Avenue）的一棟三臥室住宅後，發現屋內幾乎沒有家具或個人物品，只有潤滑劑、保險套及行李箱。

位於洛杉磯太陽谷（Sun Valley）范諾德大道（Van Noord Avenue）的一棟住宅。洛杉磯市警局調查人員在搜索令宣誓書中指出，這棟住宅曾被用於賣淫活動。（洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影）

警方抵達時，一名女子已逃出住宅。她以普通話向警方表示，自己三周前才抵達美國，之後不斷被轉移到不同住宅，先後待過四處地點，每天被迫與10名男子發生性關係。屋內另有兩名分別來自中國及羅馬尼亞的女性，但否認自己遭到人口販運。至於最初撥打911求救電話的女子，洛杉磯警方始終未能找到她。

警探查扣了住宅內的監視系統，並從影像中發現，一名叫做范加加（Jiajia Fan，音譯）的男子負責將顧客分配給不同女性、收取費用，再把款項交給一名收款人員。

根據法院紀錄，38歲的范加加今年4月對共謀從事操控賣淫活動的指控提出不抗辯。法院判處他兩年緩刑，並命令他接受性犯罪者治療。

平納隨後在Google搜尋范諾德大道的地址，發現一則招攬性交易的廣告。臥底警員撥打廣告上的電話，接聽者告訴他，還可以前往北好萊塢、Reseda及Encino的另外四棟住宅購買性服務。他指出，客服中心是賣淫網絡常見的運作方式。這類中心通常由女性負責接聽電話，以免讓顧客感到緊張。

另一名警員向該集團的客服專線傳送簡訊後，收到一則詳細的介紹訊息，宣稱集團旗下妓院均設在住宅內，每天上午9時營業至午夜12時，而且「非常隱密且安全」。

300元「豪華套餐」 擴及聖蓋博谷？

平納表示，這個賣淫網絡還設有網站，為每個營業地點提供性服務「菜單」。服務價格從20分鐘140元的「基本服務」，到一小時300元的「豪華VIP套餐」不等。

2025年6月，警探在網站列出的一處地址進行監視。這是一棟位於沙帝寇街（Saticoy St）的住宅，周圍有高大的樹籬遮蔽。平納描述，警方監視期間，一輛豐田Sienna廂型車駛抵住宅，一名男子從屋內走出，將一個信封交給駕駛。

警探隨後跟蹤這輛廂型車，發現它先後前往北嶺（North Hills）、北好萊塢、聖蓋博及羅斯密的另外四棟住宅。每到一處，都有一名男子走出屋外，不是將信封交給駕駛，就是與他短暫交談幾秒鐘。警探最後在河濱大道（Riverside Drive）的一處妓院逮捕這名收款人員。警方在他身上查獲將近1萬元現金，其中部分裝在信封內，信封上還標示不同妓院的地址。不過，這名男子並未受到任何刑事起訴。

中國籍車手 赴天普市交款

《洛杉磯時報》訪問了這名收款人員。基於安全考量，他要求匿名。這名63歲男子表示，2016年從中國青島來到美國，與先前已移民至聖蓋博的妻子及女兒團聚。為了協助支付女兒的大學學費，他接受朋友介紹的一份工作，負責收取他原以為是按摩店營業收入的款項。他說，自己連續兩個月，每天早上開車穿梭聖費南度谷各地，收取裝有現金的信封，每月薪資為3000元。

這名收款人員表示，每天完成收款工作後，他會把錢交給一名身材壯碩、帶有中國北方口音的女子。他們從不在同一個地點見面兩次，每次都約在亞凱迪亞或天普市的超市或商家門外。

這名收款人員告訴《洛杉磯時報》，他不知道參與這個賣淫網絡的任何人姓名。不過，根據搜索令宣誓書，他曾向洛市警局表示，招募他的人名叫Darren。這個名字後來在50英里外的另一起調查中再次出現。

喬裝警員裡應外合 破淫窩

2025年8月，洛市警局警員克朗普（Matthew Crump）向賣淫集團的客服專線傳送簡訊，對方提供兩個地點供他選擇，一處是位於塞普維達大道（Sepulveda Blvd）的汽車旅館，另一處則是位於哈斯克爾大道（Haskell Ave）的住宅。克朗普抵達哈斯克爾大道的住宅後，應門男子要求他提供手機號碼最後四碼，接著帶他進入屋內。

這名男子後來被確認是張繼偉（Jiwei Zhang，音譯）。他敲了一扇關閉的房門，一名穿著黑色短洋裝的女子開門。克朗普與女子談妥性交易內容後，立即通知其他警員。警方隨後突襲這棟住宅，並逮捕張繼偉。

與克朗普談妥性交易的女子出庭作證表示，她原本住在佛羅里達州奧蘭多（Orlando），靠開Uber維生。當時一名朋友告訴她，到洛杉磯可以賺一些錢。

這名在法庭上以Sandy稱呼的女子表示，朋友要她聯繫一名叫做Cherish的人。Cherish透過微信傳給她哈斯克爾大道的地址。她抵達後，張繼偉接待她，並帶她到一個房間。沒過多久，她聽到有人敲門。開門後，發現門外站著一名陌生男子。

原本應徵按摩師 不幸落難

Sandy回憶說：「他想要性交易。」她作證表示，自己原本以為是來當按摩師。「我不做性交易。」她告訴對方。但男子回答：「可是在這裡，妳就是做這個的。」她說，男子支付200元性交易費用後，張繼偉拿走其中一半。

Cherish還把她加入一個微信群組，要求她回報顧客的相關資訊。Sandy估計，自己每天必須與10名男子發生性關係。她作證說，雖然沒有人直接強迫她從事性交易，但她之所以這麼做，是因為「害怕」；如果試圖離開，自己也無處可去；「我在這裡一個人都不認識」。

克朗普當時在廚房看到的另一名女子作證表示，原本有人告訴她，到洛杉磯從事按摩工作可以賺錢。這名以Barbara稱呼的女子表示，她出生於古巴，當時在德州奧斯汀一家會員制成人俱樂部擔任舞者。後來，朋友透過微信介紹她認識一個叫做Cherri的人。

Barbara作證說，Cherri要求她提供全名、照片及「推薦人資料」後，便替她購買飛往洛杉磯的機票。她表示，她與其他女性都稱張繼偉為「管家」。除了必須交出大部分收入，她還得為每名顧客支付張繼偉5元，並每天支付80元食宿費。她指出，顧客可使用現金、Zelle、PayPal或Venmo付款。其中Zelle收款帳戶連結到一家由Cherri控制的有限責任公司（LLC）。

「我只見過她一次。」Barbara回憶，當時Cherri前來向張繼偉收錢。「她是一名年紀較大的女性。其他女孩告訴我，她就是老闆。」

妓院「管家」想搭機出逃 在LAX被欄下

洛市警局警員吉梅內斯（Louis Jimenez）作證說，當警方得知張繼偉已預訂離境機票後，便在洛杉磯國際機場攔下他，並進行訊問。希梅內斯表示，張繼偉承認自己負責管理妓院；賣淫網絡經營者透過微信向他在中國的家人匯款，每天支付約75元的報酬。張繼偉最後對共謀從事操控賣淫活動的指控提出不抗辯，被判處兩年緩刑。

希梅內斯表示，張繼偉曾告訴警方，他是透過微信被一名叫做Perfect的人招募。辯護律師在法庭上詢問希梅內斯：「你有沒有進一步追查Perfect究竟是誰？」希梅內斯回答：「沒有。」

老鴇疑為中國大媽 只有化名 行蹤若隱若現

這一連串逮捕行動，並未瓦解整個賣淫網絡。三個月後，洛市警局再次突襲一處與該集團有關聯的妓院。檢察官表示，這處妓院位於Reseda的雪莉大道（Shirley Ave）。當時被捕的一名女子在法庭上以Miriam稱呼。她作證表示，自己是自願從事性交易賺錢。

警探平納作證指出，除了少數幾起「輕微事件」外，這個賣淫網絡並未普遍使用暴力或脅迫手段。但他在搜索令宣誓書中提到，其中一起事件涉及一名潛在顧客。這名男子在沒有購買性服務的情況下離開，事後卻向警方報案，表示自己遭到勒索金錢。

雪莉大道妓院的「現場管理人」阿洛巴迪（Ali Alobadi），對共謀從事操控賣淫活動的指控提出不抗辯。與其他已被定罪的妓院管理人相同，阿洛巴迪沒有被判入獄，獲得緩刑處分。洛縣地方檢察官辦公室一名官員在未署名聲明中表示，考量被告沒有犯罪前科，以及各自在案件中的參與程度，判處緩刑是「適當的」。這名官員表示，當局仍在調查究竟是誰主導整個賣淫網絡。

Miriam作證指出，在阿洛巴迪之上，還有一名地位更高的人物，而這個人的暱稱，警方早已相當熟悉。Miriam說：「她才是真正的大老闆。」她從未得知這名女子的真實姓名，「我們只知道那個人叫做Perfect」。

目前沒有公開紀錄顯示，有任何地位高於「現場管理人」的涉案人士遭到起訴。不過，顯然執法當局對幕後主使的身分已有一些線索。

平納在2025年9月提交的搜索令文件中指出，警方透過爾灣的一項調查，確認其中一名涉嫌組織賣淫網絡者的身分。

2024年，警方搜索了位於斯金納街（Skinner St）一棟住宅內的妓院。平納指出，警方突襲後持續監視這棟住宅，期間看見一名男子進入屋內，隨後帶著一些文件離開。警方盤問這名男子，他表示，一個叫做Darren的人請他前來將房屋上鎖。Darren正是先前收款人員向洛杉磯警方提到的同一個名字。

這名男子還告訴警方，他也順便拿走一些屬於女友的文件。根據平納的宣誓書，他的女友名叫丁坎迪（Candy Ding，音譯）。警方查扣男子的手機，並將包括數個微信群組的訊息，分享給洛市警局。手機紀錄顯示，丁坎迪就是使用Cherish這個名稱的人。

根據微信訊息內容，平納研判，丁坎迪負責監督管理警方最早發現、位於范諾德大道的妓院。至於洛杉磯警方是否已確認Perfect的真實身分，目前仍不清楚。平納未回覆《洛杉磯時報》的置評請求。

這名警探還確認，Darren是丁坎迪丈夫王洪山（Hongshan Wang，音譯）的暱稱。根據平納的宣誓書，這對夫妻曾擁有一家位於范奈斯（Van Nuys）的按摩院，洛市警局早在2019年就曾調查該店。

在當年的一宗民事訴訟中，時任洛市檢察長富爾（Michael Feuer）指控，丁坎迪與王洪山利用兩家按摩院，經營一個「組織嚴密的賣淫集團」。丁坎迪與王洪山的律師否認相關指控，並表示兩人已出售按摩院。不過，法官仍判令這對夫妻向洛杉磯市支付16萬3000元。兩人的律師沒有回覆《洛杉磯時報》的置評請求。在這次住宅妓院網絡調查中，丁坎迪與王洪山均未受到刑事起訴。

最近某天上午，一名女子駕駛特斯拉休旅車，駛入天普市一棟住宅的車道。根據公開紀錄，這棟住宅與丁坎迪有關。這名女子戴著大型金框太陽眼鏡，身穿鮮豔洋裝，但她否認自己就是丁坎迪。

她反問《洛杉磯時報》記者，為何想找丁坎迪談話。當記者告訴她，洛杉磯警方曾指稱丁坎迪涉及先前的一個賣淫網絡時，這名女子回答：「他們應該把調查做得更徹底。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

The LAPD busted a secret network of brothels — but hasn’t arrested the owner

https://www.latimes.com/california/story/2026-10-08/lapd-secret-brothel-network-bust

位於北山（North Hills）哈斯克爾大道（Haskell Avenue）8800號街區的一棟住宅。洛杉磯市警局曾調查該住宅涉嫌參與一個妓院經營網絡。（洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)