我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

一通報案電話 警揭淫窟密如蛛網 微信串起「紅燈區」產業

洛時記者/Matthew Ormseth、Summer Lin 本報/編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方在聖費南度谷揭發的賣淫網絡顯示，一種隱藏在住宅大門後的賣淫模式正蓬勃發展。《...
警方在聖費南度谷揭發的賣淫網絡顯示，一種隱藏在住宅大門後的賣淫模式正蓬勃發展。《洛杉磯時報》合成圖片。(照片來源：洛杉磯時報 Myung J. Chun攝影、洛杉磯縣高等法院)

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯警方因一通求救電話查出遍布多地的住宅妓院網絡，案件透過微信、網站與客服中心運作，雖已起訴多名管理人，真正主使者仍下落不明。

2024年，一名女子打電話求救，揭開洛杉磯警方所稱、遍布聖費南度谷（San Fernando Valley）的龐大賣淫網絡。調查人員收到賣淫集團經營者傳送的訊息，宣稱旗下妓院「非常隱密且安全」，並提供不同性服務價格的價目表。多名涉案人士已遭起訴，但負責掌控整個賣淫網絡的幕後主使，至今仍未落網。

這名求救的女子沒有太多時間說話。她用普通話告訴警方接線員，自己被人違反意願拘禁在太陽谷（Sun Valley）一棟住宅內。她懇求警方盡快趕到，並表示，如果控制她的人發現她使用電話，她就會遭到毆打。

這通2024年的求救電話，意外揭開一個遍布聖費南度谷、卻長期隱藏在一般住宅內的龐大賣淫網絡。一名洛杉磯市警局（LAPD）警探形容，這個網絡宛如一張「蜘蛛網」。

這些妓院設在外觀毫不起眼的郊區住宅內，經常以樹籬或圍牆遮蔽。經營者向顧客強調，整個服務過程重視隱私與安全。

賣淫問題通常集中在幾條惡名昭彰的街道，例如南洛杉磯的菲格羅亞街（Figueroa St），或波莫那的霍特大道（Holt Blvd）。這些地區的性工作者，有些甚至未成年，穿著暴露服裝及高跟鞋在街頭招攬顧客。這類俗稱「紅燈街」（blades）的賣淫地帶，往往伴隨暴力犯罪。女性可能遭到強迫販運及性侵，嫖客可能遭到搶劫，不同皮條客之間的利益衝突可能演變成槍戰。

然而，警方在聖費南度谷揭發的賣淫網絡顯示，另一種隱藏在住宅大門後的賣淫模式，同樣蓬勃發展。

根據《洛杉磯時報》查閱的訊息截圖，這些妓院透過警方所稱的「客服中心（call center）」相互串聯。顧客只要傳送簡訊，提供自己的年齡、國籍及所在地點，客服人員便會回覆可前往的地址。一名經營者曾向臥底警員傳訊表示：「無論你去哪裡，我們都有很多地方，可以向你推薦最好的女孩，包括按摩院、旅館及住宅。」

根據搜索令宣誓書，這個網絡在聖費南度谷至少經營10處住宅妓院，幕後組織者還與聖蓋博谷、橙縣及內陸帝國的賣淫活動有關。

中國社媒微信 招募賣淫女

多名女性作證表示，她們是透過中國社群媒體微信招募而來。這個集團的神祕組織者只以網路用戶名稱示人，包括Cherri、Cherish及Perfect。這些名稱可能只是同一個人使用的不同化名。真正掌控這個網絡的人，至今仍成功躲避警方追捕。

接獲911求救電話後，洛市警員在幾分鐘內趕抵現場。根據警探平納（Martin Pinner）在搜索令宣誓書中的描述，警方進入位於范諾德大道（Van Noord Avenue）的一棟三臥室住宅後，發現屋內幾乎沒有家具或個人物品，只有潤滑劑、保險套及行李箱。

位於洛杉磯太陽谷（Sun Valley）范諾德大道（Van Noord Aven...
位於洛杉磯太陽谷（Sun Valley）范諾德大道（Van Noord Avenue）的一棟住宅。洛杉磯市警局調查人員在搜索令宣誓書中指出，這棟住宅曾被用於賣淫活動。（洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影）

警方抵達時，一名女子已逃出住宅。她以普通話向警方表示，自己三周前才抵達美國，之後不斷被轉移到不同住宅，先後待過四處地點，每天被迫與10名男子發生性關係。屋內另有兩名分別來自中國及羅馬尼亞的女性，但否認自己遭到人口販運。至於最初撥打911求救電話的女子，洛杉磯警方始終未能找到她。

警探查扣了住宅內的監視系統，並從影像中發現，一名叫做范加加（Jiajia Fan，音譯）的男子負責將顧客分配給不同女性、收取費用，再把款項交給一名收款人員。

根據法院紀錄，38歲的范加加今年4月對共謀從事操控賣淫活動的指控提出不抗辯。法院判處他兩年緩刑，並命令他接受性犯罪者治療。

平納隨後在Google搜尋范諾德大道的地址，發現一則招攬性交易的廣告。臥底警員撥打廣告上的電話，接聽者告訴他，還可以前往北好萊塢、Reseda及Encino的另外四棟住宅購買性服務。他指出，客服中心是賣淫網絡常見的運作方式。這類中心通常由女性負責接聽電話，以免讓顧客感到緊張。

另一名警員向該集團的客服專線傳送簡訊後，收到一則詳細的介紹訊息，宣稱集團旗下妓院均設在住宅內，每天上午9時營業至午夜12時，而且「非常隱密且安全」。

300元「豪華套餐」 擴及聖蓋博谷？

平納表示，這個賣淫網絡還設有網站，為每個營業地點提供性服務「菜單」。服務價格從20分鐘140元的「基本服務」，到一小時300元的「豪華VIP套餐」不等。

2025年6月，警探在網站列出的一處地址進行監視。這是一棟位於沙帝寇街（Saticoy St）的住宅，周圍有高大的樹籬遮蔽。平納描述，警方監視期間，一輛豐田Sienna廂型車駛抵住宅，一名男子從屋內走出，將一個信封交給駕駛。

警探隨後跟蹤這輛廂型車，發現它先後前往北嶺（North Hills）、北好萊塢、聖蓋博及羅斯密的另外四棟住宅。每到一處，都有一名男子走出屋外，不是將信封交給駕駛，就是與他短暫交談幾秒鐘。警探最後在河濱大道（Riverside Drive）的一處妓院逮捕這名收款人員。警方在他身上查獲將近1萬元現金，其中部分裝在信封內，信封上還標示不同妓院的地址。不過，這名男子並未受到任何刑事起訴。

中國籍車手 赴天普市交款 

《洛杉磯時報》訪問了這名收款人員。基於安全考量，他要求匿名。這名63歲男子表示，2016年從中國青島來到美國，與先前已移民至聖蓋博的妻子及女兒團聚。為了協助支付女兒的大學學費，他接受朋友介紹的一份工作，負責收取他原以為是按摩店營業收入的款項。他說，自己連續兩個月，每天早上開車穿梭聖費南度谷各地，收取裝有現金的信封，每月薪資為3000元。

這名收款人員表示，每天完成收款工作後，他會把錢交給一名身材壯碩、帶有中國北方口音的女子。他們從不在同一個地點見面兩次，每次都約在亞凱迪亞或天普市的超市或商家門外。

這名收款人員告訴《洛杉磯時報》，他不知道參與這個賣淫網絡的任何人姓名。不過，根據搜索令宣誓書，他曾向洛市警局表示，招募他的人名叫Darren。這個名字後來在50英里外的另一起調查中再次出現。

喬裝警員裡應外合 破淫窩

2025年8月，洛市警局警員克朗普（Matthew Crump）向賣淫集團的客服專線傳送簡訊，對方提供兩個地點供他選擇，一處是位於塞普維達大道（Sepulveda Blvd）的汽車旅館，另一處則是位於哈斯克爾大道（Haskell Ave）的住宅。克朗普抵達哈斯克爾大道的住宅後，應門男子要求他提供手機號碼最後四碼，接著帶他進入屋內。

這名男子後來被確認是張繼偉（Jiwei Zhang，音譯）。他敲了一扇關閉的房門，一名穿著黑色短洋裝的女子開門。克朗普與女子談妥性交易內容後，立即通知其他警員。警方隨後突襲這棟住宅，並逮捕張繼偉。

與克朗普談妥性交易的女子出庭作證表示，她原本住在佛羅里達州奧蘭多（Orlando），靠開Uber維生。當時一名朋友告訴她，到洛杉磯可以賺一些錢。

這名在法庭上以Sandy稱呼的女子表示，朋友要她聯繫一名叫做Cherish的人。Cherish透過微信傳給她哈斯克爾大道的地址。她抵達後，張繼偉接待她，並帶她到一個房間。沒過多久，她聽到有人敲門。開門後，發現門外站著一名陌生男子。

原本應徵按摩師 不幸落難

Sandy回憶說：「他想要性交易。」她作證表示，自己原本以為是來當按摩師。「我不做性交易。」她告訴對方。但男子回答：「可是在這裡，妳就是做這個的。」她說，男子支付200元性交易費用後，張繼偉拿走其中一半。

Cherish還把她加入一個微信群組，要求她回報顧客的相關資訊。Sandy估計，自己每天必須與10名男子發生性關係。她作證說，雖然沒有人直接強迫她從事性交易，但她之所以這麼做，是因為「害怕」；如果試圖離開，自己也無處可去；「我在這裡一個人都不認識」。

克朗普當時在廚房看到的另一名女子作證表示，原本有人告訴她，到洛杉磯從事按摩工作可以賺錢。這名以Barbara稱呼的女子表示，她出生於古巴，當時在德州奧斯汀一家會員制成人俱樂部擔任舞者。後來，朋友透過微信介紹她認識一個叫做Cherri的人。

Barbara作證說，Cherri要求她提供全名、照片及「推薦人資料」後，便替她購買飛往洛杉磯的機票。她表示，她與其他女性都稱張繼偉為「管家」。除了必須交出大部分收入，她還得為每名顧客支付張繼偉5元，並每天支付80元食宿費。她指出，顧客可使用現金、Zelle、PayPal或Venmo付款。其中Zelle收款帳戶連結到一家由Cherri控制的有限責任公司（LLC）。

「我只見過她一次。」Barbara回憶，當時Cherri前來向張繼偉收錢。「她是一名年紀較大的女性。其他女孩告訴我，她就是老闆。」

妓院「管家」想搭機出逃  在LAX被欄下

洛市警局警員吉梅內斯（Louis Jimenez）作證說，當警方得知張繼偉已預訂離境機票後，便在洛杉磯國際機場攔下他，並進行訊問。希梅內斯表示，張繼偉承認自己負責管理妓院；賣淫網絡經營者透過微信向他在中國的家人匯款，每天支付約75元的報酬。張繼偉最後對共謀從事操控賣淫活動的指控提出不抗辯，被判處兩年緩刑。

希梅內斯表示，張繼偉曾告訴警方，他是透過微信被一名叫做Perfect的人招募。辯護律師在法庭上詢問希梅內斯：「你有沒有進一步追查Perfect究竟是誰？」希梅內斯回答：「沒有。」 

老鴇疑為中國大媽 只有化名 行蹤若隱若現

這一連串逮捕行動，並未瓦解整個賣淫網絡。三個月後，洛市警局再次突襲一處與該集團有關聯的妓院。檢察官表示，這處妓院位於Reseda的雪莉大道（Shirley Ave）。當時被捕的一名女子在法庭上以Miriam稱呼。她作證表示，自己是自願從事性交易賺錢。

警探平納作證指出，除了少數幾起「輕微事件」外，這個賣淫網絡並未普遍使用暴力或脅迫手段。但他在搜索令宣誓書中提到，其中一起事件涉及一名潛在顧客。這名男子在沒有購買性服務的情況下離開，事後卻向警方報案，表示自己遭到勒索金錢。

雪莉大道妓院的「現場管理人」阿洛巴迪（Ali Alobadi），對共謀從事操控賣淫活動的指控提出不抗辯。與其他已被定罪的妓院管理人相同，阿洛巴迪沒有被判入獄，獲得緩刑處分。洛縣地方檢察官辦公室一名官員在未署名聲明中表示，考量被告沒有犯罪前科，以及各自在案件中的參與程度，判處緩刑是「適當的」。這名官員表示，當局仍在調查究竟是誰主導整個賣淫網絡。

Miriam作證指出，在阿洛巴迪之上，還有一名地位更高的人物，而這個人的暱稱，警方早已相當熟悉。Miriam說：「她才是真正的大老闆。」她從未得知這名女子的真實姓名，「我們只知道那個人叫做Perfect」。

目前沒有公開紀錄顯示，有任何地位高於「現場管理人」的涉案人士遭到起訴。不過，顯然執法當局對幕後主使的身分已有一些線索。

平納在2025年9月提交的搜索令文件中指出，警方透過爾灣的一項調查，確認其中一名涉嫌組織賣淫網絡者的身分。

2024年，警方搜索了位於斯金納街（Skinner St）一棟住宅內的妓院。平納指出，警方突襲後持續監視這棟住宅，期間看見一名男子進入屋內，隨後帶著一些文件離開。警方盤問這名男子，他表示，一個叫做Darren的人請他前來將房屋上鎖。Darren正是先前收款人員向洛杉磯警方提到的同一個名字。

這名男子還告訴警方，他也順便拿走一些屬於女友的文件。根據平納的宣誓書，他的女友名叫丁坎迪（Candy Ding，音譯）。警方查扣男子的手機，並將包括數個微信群組的訊息，分享給洛市警局。手機紀錄顯示，丁坎迪就是使用Cherish這個名稱的人。

根據微信訊息內容，平納研判，丁坎迪負責監督管理警方最早發現、位於范諾德大道的妓院。至於洛杉磯警方是否已確認Perfect的真實身分，目前仍不清楚。平納未回覆《洛杉磯時報》的置評請求。

這名警探還確認，Darren是丁坎迪丈夫王洪山（Hongshan Wang，音譯）的暱稱。根據平納的宣誓書，這對夫妻曾擁有一家位於范奈斯（Van Nuys）的按摩院，洛市警局早在2019年就曾調查該店。

在當年的一宗民事訴訟中，時任洛市檢察長富爾（Michael Feuer）指控，丁坎迪與王洪山利用兩家按摩院，經營一個「組織嚴密的賣淫集團」。丁坎迪與王洪山的律師否認相關指控，並表示兩人已出售按摩院。不過，法官仍判令這對夫妻向洛杉磯市支付16萬3000元。兩人的律師沒有回覆《洛杉磯時報》的置評請求。在這次住宅妓院網絡調查中，丁坎迪與王洪山均未受到刑事起訴。

最近某天上午，一名女子駕駛特斯拉休旅車，駛入天普市一棟住宅的車道。根據公開紀錄，這棟住宅與丁坎迪有關。這名女子戴著大型金框太陽眼鏡，身穿鮮豔洋裝，但她否認自己就是丁坎迪。

她反問《洛杉磯時報》記者，為何想找丁坎迪談話。當記者告訴她，洛杉磯警方曾指稱丁坎迪涉及先前的一個賣淫網絡時，這名女子回答：「他們應該把調查做得更徹底。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

The LAPD busted a secret network of brothels — but hasn’t arrested the owner

https://www.latimes.com/california/story/2026-10-08/lapd-secret-brothel-network-bust

位於北山（North Hills）哈斯克爾大道（Haskell Avenue）8...
位於北山（North Hills）哈斯克爾大道（Haskell Avenue）8800號街區的一棟住宅。洛杉磯市警局曾調查該住宅涉嫌參與一個妓院經營網絡。（洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)

精華 FAQ

  • 一名以普通話求救的女子打911，表示自己被拘禁在太陽谷住宅內，若被發現用電話就會挨打。警方趕到後，意外揭開整個跨區住宅賣淫網絡。

  • 集團主要透過微信招募女性，並以客服中心接單，客人傳送年齡、國籍與位置後就會被指派地址。另有網站列出各地點與價目，從基本服務到VIP套餐都有。

  • 警方已逮捕或起訴部分現場管理人與收款人員，包括張繼偉、范加加等人，但疑似主導者Perfect、丁坎迪與王洪山等更高層人士至今仍未被正式起訴。

微信 賣淫

上一則

洛豪宅曾喊2.5億 法拍砍半以1.3億成交 神秘買家曝光

下一則

實測In-N-Out黑市送餐 加價50元沒收到食物還被拉黑

延伸閱讀

臥底按摩後遭提議性服務 法拉盛華女涉經營賣淫場所被捕

臥底按摩後遭提議性服務 法拉盛華女涉經營賣淫場所被捕
掃蕩維州度假勝地 逮三華婦涉人口販賣

掃蕩維州度假勝地 逮三華婦涉人口販賣
低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪

低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪
加州華人詐騙窩點 意外被曝光 送大量財物回中國

加州華人詐騙窩點 意外被曝光 送大量財物回中國

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇
以按摩店掩護色情交易 華人家族125萬元家產沒收

以按摩店掩護色情交易 華人家族125萬元家產沒收

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食