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懸「鴨」濟世 放射科職涯最反差的斜槓

洛時記者／Heather Platt 本報／編譯組
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人稱「北京烤鴨達人」（That Peking Duck Guy）的范洪醫師（Dr...
人稱「北京烤鴨達人」（That Peking Duck Guy）的范洪醫師（Dr. Hong Pham），示範他如何在自家後院為快閃餐會準備乾式熟成的廣東燒鴨。(Christina House / Los Angeles Times)

AI摘要

文章摘要整理：

凱瑟醫師范洪把自家後院烤北京烤鴨做成爆紅快閃品牌，靠10天乾式熟成、現場烤製與口碑累積，吸引逾300名客戶預約。

在南巴沙迪那（South Pasadena）一處位於山坡的寧靜住宅街道上，范洪醫師（Dr. Hong Pham，音譯）在自家後院烤製廣東燒鴨。鴨肉油脂散發出的香甜煙燻氣息，隨風飄上街道，也飄過周圍住家的草坪。

范洪醫師（Dr. Hong Pham）在南帕薩迪納（South Pasadena...
范洪醫師（Dr. Hong Pham）在南帕薩迪納（South Pasadena）自家後院端出的北京烤鴨，搭配小黃瓜、青蔥和薄餅享用。(Christina House / Los Angeles Times)

范洪說，「我們一直都在這裡烤鴨，但我的隔壁鄰居完全不知道，直到我們邀請他來參加我的生日派對，他才發現」。他白天在凱瑟（Kaiser）集團擔任放射科醫師，其餘時間則化身為專業烤鴨師傅。他表示，似乎沒有人介意偶爾飄散在空氣中的烤鴨香味。

10天乾式熟成 現場烤製

循著這股香氣，便會來到一扇印有他橘色鴨子招牌的大門。這幅圖案原本是范洪大女兒隨手畫下的作品，如今已成為他日益走紅的北京烤鴨快閃餐飲品牌「北京烤鴨達人」（That Peking Duck Guy）的標誌。在為親朋好友烤了一年多的鴨子之後，范洪原本的業餘愛好逐漸發展成一門生意，並在過去六個月迅速竄紅，成為一股熱潮。目前已有超過300名客戶預約等候品嘗。范洪獨特的10天乾式熟成工序，加上現場烤製的展示方式，使他的烤鴨別具一格，也讓他的名氣愈來愈響亮。

范洪（Hong Pham）將鴨子放在車庫裡專門用於乾式熟成的冰箱中，熟成7至10...
范洪（Hong Pham）將鴨子放在車庫裡專門用於乾式熟成的冰箱中，熟成7至10天。(Christina House / Los Angeles Times)

走進圍牆內，只見范洪經過乾式熟成的烤鴨一隻隻懸掛在烤爐中，逐漸烤成油亮誘人的深金褐色。此時他和助手史考特林（Scott Lem）正一絲不苟地整理套餐中的各式配菜。每份套餐可供四人享用，內容包括蔥條、小黃瓜片、整齊裝盒的鴨骨高湯、鴨油拌麵、一疊木須薄餅，以及海鮮醬。一小時後，那些早已迫不及待預訂限量烤鴨的顧客，就將陸續上門領取他們的晚餐。

中式烤鴨爐 外形像太空艙

「這是中式烤鴨爐，是專門用來製作廣東燒臘的，」范洪指著那座銀色、外形如太空艙般的烤爐說。如今，這座烤爐已成為他家露台上的焦點。他說是YouTube的演算法讓他注意到這種烤爐，當時他在平台上觀看亞洲各地街頭小吃攤的影片，因而發現了它。

范洪（Hong Pham）的「阿波羅烤爐」（Apollo oven）裡懸掛著一隻...
范洪（Hong Pham）的「阿波羅烤爐」（Apollo oven）裡懸掛著一隻隻鴨子。這座銀色太空艙造型的烤爐，如今已成為他家後院露台上的焦點。 (Christina House / Los Angeles Times)

「我聽人把它叫做『阿波羅烤爐』（Apollo oven），因為它看起來就像阿波羅太空艙」。在尋找多時之後，范洪終於在河濱市（Riverside）找到了這款烤爐，並親自開車前往，把它載回家。接著，他一頭鑽進廣東燒臘的世界，從叉燒、燒肉到燒雞，樣樣都嘗試製作。然而烤鴨這一關，他卻花了很長的時間才掌握。

「北京烤鴨是廣東燒臘的最高境界。我花了很長一段時間，才終於鼓起勇氣嘗試，」范洪說。有一天，在無人引介下，他主動聯絡名廚林美華（Mei Lin），向她請教。

范洪（Hong Pham）家後院的大門上，掛著一個北京烤鴨霓虹燈招牌。他從烤爐中...
范洪（Hong Pham）家後院的大門上，掛著一個北京烤鴨霓虹燈招牌。他從烤爐中取出一隻烤鴨，接著再將烤鴨仔細片切成薄片。(Christina House / Los Angeles Times)

為了烤鴨 冒昧找名廚指導

「我弄到這台烤爐了。」我就這樣直接把訊息傳給她，因為我知道她非常推崇廣東燒臘。范洪談起那則冒昧傳給這位名廚的簡訊時說。林美華以Nightshade和88 Club等餐廳聞名，其中Nightshade現已歇業。「她回覆了我的訊息。隔周我就去買了一隻鴨子，幾乎完全照著她教我的方法去做，結果烤出來非常成功。」

范洪（Hong Pham）的乾式熟成廣東燒鴨，搭配鴨油辣椒油享用。 (Chris...
范洪（Hong Pham）的乾式熟成廣東燒鴨，搭配鴨油辣椒油享用。 (Christina House / Los Angeles Times)

那隻鴨烤得完美，讓范洪從原本只為家人和朋友下廚，逐漸開始為更大群的美食同好掌廚，其中包括電視製作人菲爾羅森塔爾（Phil Rosenthal）、名廚羅伊崔（Roy Choi）等人。之後，他更進一步舉辦專業快閃餐會，最終甚至承接數百人規模的大型活動外燴。林美華也已經品嘗過范洪的烤鴨。

名廚林美華 不吝惜說好話

林美華說，「范洪對自己的手藝有著非比尋常的熱情與投入，從他製作烤鴨的方式，就可以清楚看出這一點。」「他最初聯絡我、詢問我的烤鴨製作方法時，很明顯就能看出，他願意投入時間和心力去理解每一個細節。北京烤鴨是一道需要極大耐心、精準掌控以及反覆練習的料理，而他如此全心投入，不斷學習並精進自己的技術，令我非常欣賞。」「看到有人懷著如此用心與尊重的態度，製作這道如此經典的料理，並把它介紹給新的食客，實在令人振奮。」

范洪（Hong Pham）的乾式熟成廣東燒鴨，搭配鴨油辣椒油享用。 (Chris...
范洪（Hong Pham）的乾式熟成廣東燒鴨，搭配鴨油辣椒油享用。 (Christina House / Los Angeles Times)

曾幫母親 張羅數百人飯菜

這並不是范洪第一次涉足餐飲界。范洪與妻子金（Kim）在密西根大學求學時相識。2000年代初期，兩人共同創辦了一個名為「饕餮夫妻」（Ravenous Couple）的部落格，希望藉此記錄雙方家庭世代相傳的越南料理食譜。將他們喜愛烹調和品嘗的食物一一記錄下來之後，烹飪逐漸成為兩人日常生活的重要部分。他們經常下廚、在家宴客，後來更在自家開班教授越南料理。

范洪（Hong Pham）家後院的大門上，掛著一個北京烤鴨霓虹燈招牌。他從烤爐中...
范洪（Hong Pham）家後院的大門上，掛著一個北京烤鴨霓虹燈招牌。他從烤爐中取出一隻烤鴨，接著再將烤鴨仔細片切成薄片。(Christina House / Los Angeles Times)

范洪（Hong Pham）家後院的大門上，掛著一個北京烤鴨霓虹燈招牌。他從烤爐中...
范洪（Hong Pham）家後院的大門上，掛著一個北京烤鴨霓虹燈招牌。他從烤爐中取出一隻烤鴨，接著再將烤鴨仔細片切成薄片。(Christina House / Los Angeles Times)

范洪的烤鴨生意，其實也是他長年為大批親友張羅餐食的延續。對他而言，為許多人下廚已成為自然而然的事，因為早年他就曾幫著母親為數百人準備飯菜。

「我從小就幫著她在密西根州的越南教會準備這種大規模的餐食。上大學時，我參加了越南學生協會，我們會舉辦大型河粉之夜，招待五、六十名學生，一起做河粉，」范洪回憶起自己主修歷史時的往事。他說，這段學習背景也影響了他對傳統烹飪技法的濃厚興趣。「我真的非常喜愛歷史，以及文化中的飲食傳統。」

北京烤鴨vs.琵琶鴨

距離顧客上門只剩30分鐘時，助手史考特開始將另一種廣東燒鴨慢慢放入烤爐。這是一種去骨的琵琶鴨，因為鴨身撐開固定在鐵架上，外形酷似中國傳統樂器琵琶，因而得名。范洪解釋，琵琶鴨的製作方式截然不同，烤製時間也只有北京烤鴨的一半。「基本上，它就是一隻從背部剖開、攤平烤製的鴨子，」范洪說。他進一步解釋，北京烤鴨以薄脆酥香的鴨皮聞名，而琵琶鴨的重點則在於經過調味、鮮嫩多汁的鴨肉。

因外形酷似琵琶而得名的「琵琶鴨」，正從烤爐中取出。鴨身被撐開固定在鐵架上，烤製所...
因外形酷似琵琶而得名的「琵琶鴨」，正從烤爐中取出。鴨身被撐開固定在鐵架上，烤製所需的時間只有傳統北京烤鴨的一半。范洪說，「基本上，它就是一隻從背部剖開、攤平烤製的鴨子」。(Christina House / Los Angeles Times)

范洪指出，「北京烤鴨的做法非常傳統。我會先把空氣吹入鴨皮與鴨肉之間，使兩者分離，再用熱水燙皮，接著在鴨腹內調味，然後進行大約7至10天的乾式熟成。」他使用鹽、白胡椒、南薑和五香粉進行乾醃。

因外形酷似琵琶而得名的「琵琶鴨」，正從烤爐中取出。鴨身被撐開固定在鐵架上，烤製所...
因外形酷似琵琶而得名的「琵琶鴨」，正從烤爐中取出。鴨身被撐開固定在鐵架上，烤製所需的時間只有傳統北京烤鴨的一半。范洪說，「基本上，它就是一隻從背部剖開、攤平烤製的鴨子」。(Christina House / Los Angeles Times)

這種乾式熟成工序，正是范洪的北京烤鴨與眾不同之處。承接外燴活動時，范洪會把烤爐直接帶到現場，當場烤製，讓賓客不僅享用美食，還能親眼觀看烤鴨出爐的過程。

因外形酷似琵琶而得名的「琵琶鴨」，正從烤爐中取出。鴨身被撐開固定在鐵架上，烤製所...
因外形酷似琵琶而得名的「琵琶鴨」，正從烤爐中取出。鴨身被撐開固定在鐵架上，烤製所需的時間只有傳統北京烤鴨的一半。范洪說，「基本上，它就是一隻從背部剖開、攤平烤製的鴨子」。(Christina House / Los Angeles Times)

「大約一個半小時後，烤鴨就可以上桌招待賓客了。我通常會請主人親手把鴨子從烤爐裡取出來，烤鴨出爐本身就成了一場精采的表演。」

有時候快閃餐會也會上演類似的場面。范洪和史考特把琵琶鴨放進烤爐後不久，一名熟客提早抵達，正好趕上觀看史考特開始切鴨。只見他先斬下長長的鴨頸，接著切下一小塊鴨肉，遞給客人品嘗。他說，「嘗嘗看。這可是剛出爐、新鮮得不能再新鮮的鴨頸皮。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

A Kaiser doctor turned his backyard Peking duck into a celebrity sensation

范洪（Hong Pham）的乾式熟成廣東燒鴨，搭配鴨油辣椒油享用。 (Chris...
范洪（Hong Pham）的乾式熟成廣東燒鴨，搭配鴨油辣椒油享用。 (Christina House / Los Angeles Times)

范洪（Hong Pham）將一隻北京烤鴨的酥脆鴨皮切下。(Christina H...
范洪（Hong Pham）將一隻北京烤鴨的酥脆鴨皮切下。(Christina House / Los Angeles Times)

精華 FAQ

  • 他先為親友烤鴨累積經驗，後來以自家後院為場地，推出「北京烤鴨達人」品牌，並以限量預約、現場烤製與高品質配菜建立口碑，迅速吸引大量客戶。

  • 范洪採用7至10天乾式熟成，先讓鴨皮與鴨肉分離，再以鹽、白胡椒、南薑和五香粉乾醃，最後用專門的中式烤爐現場烘烤，強調酥皮與香氣。

  • 他從小協助母親為教會和大型聚餐備餐，學生時期也常主辦河粉之夜；與妻子經營料理部落格後，更深化對傳統飲食的熱情，並將這些經驗延伸成外燴與快閃餐飲。

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