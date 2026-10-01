洛時精選／天行者餐廳滿到年底 吧台免訂位

9月初的會員預覽期間，天行者燒烤餐廳內的一個景象。(洛杉磯時報／Ron De Angelis攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯盧卡斯敘事藝術博物館頂樓的Skywalker Grill因景觀、名人背景與牧場食材爆紅，預訂一路滿到年底，但吧台與咖啡廳仍提供無訂位與平價選擇。

位於洛杉磯 市博覽會公園（Exposition Park）內的「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art）剛開幕，頂樓的餐廳到年底都已訂不到位了。這裡的美食有些價格不菲，但也有一些便宜到不可思議。不過食客不必感到絕望，這裡會告訴你怎樣還是可以不訂位而吃到美食。

天行者燒烤餐廳 (Skywalker Grill)坐落於耗資10億元興建的盧卡斯敘事藝術博物館頂樓。博物館於9月22日首次亮相，這家屋頂餐廳也同時開張。天行者燒烤餐廳擁有電影般的設計，並可將洛杉磯市中心的美景盡收眼底。

餐廳設計如電影 視野優

菜單食材採購自喬治盧卡斯的天行者牧場（Skywalker Ranch），偏向以舒適為導向的美式風格，從和牛漢堡（Wagyu burgers）、碎切沙拉到魚子醬雞柳（caviar-topped chicken tenders），搭配加州 農產品和即將推出的莊園葡萄酒。

盧卡斯敘事藝術博物館內的天行者燒烤餐廳的露臺，可以欣賞到洛杉磯市中心的廣角景色。(洛杉磯時報／Ron De Angelis攝影)

天行者燒烤餐廳已經是洛杉磯最難預訂的餐廳之一，在博物館每日開放時段之後它仍然營業，而酒吧座位和大堂咖啡廳供應炸玉米餅、披薩和2美元的烤起司三明治，可供所有來客享用。

你不會看到酒吧樂隊演奏，但你需要把光劍（lightsaber）寄存在門口，這家美式餐廳坐落在喬治盧卡斯和他的妻子梅洛迪霍布森（Mellody Hobson）耗資10億美元的龐大項目之上。

與這座占地30萬平方呎的博物館（館藏豐富，涵蓋新古典主義藝術、漫畫、班克斯作品等）一樣，天行者燒烤餐廳並非以這位導演兼製片人最著名的作品「星際大戰」（Star Wars）為主題。這家美式餐廳的名字更貼近盧卡斯位於北加州灣區馬連縣的農場和電影製作基地——天行者牧場，儘管兩者都以星際大戰的主角盧克天行者（Luke Skywalker）命名。

想要品嘗充滿星際主題的特色菜餚，你需要開車向東南方前往橙縣安那罕（Anaheim），那裡迪士尼樂園的「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy's Edge）主題區有販售格羅古餅乾（Grogu cookies）和班薩奶（Bantha milk）。

葡萄園到養蜂場 都很盧卡斯

而在俯瞰博覽會公園和洛杉磯市中心天際線的天行者燒烤餐廳，鐵桿粉絲們則能透過盧卡斯自家農場、葡萄園甚至養蜂場的食材，更深入地體驗到盧卡斯的個人風格。他和霍布森也參與了多輪菜單試吃，並分享了他們的情感和回憶，最終成就了諸如靈感源自盧卡斯和他女兒都非常喜歡的一家舊金山灣區餐廳的雞肉蘑菇可麗餅（chicken-and-mushroom crepe）等菜餚。

「坐在餐桌旁與喬治和梅洛迪談論食物真是令人難以置信，」幫助該計畫付諸實踐的烹飪總監卡多索 (Diego Cardoso) 說道，「你幾乎要掐自己一把。你會想，『我的職業生涯是怎麼把我帶到這裡的？』在那樣的環境下，你可以很容易地看到一家只有七道菜的品嘗菜單風格的餐廳，但這不是我們的願景。從第一天起，我們的願景就很明確，那就是包容性、平易近人、讓人們產生共鳴的菜餚。」

請知名烹飪公司副總裁坐鎮

盧卡斯和霍布森選擇了Rhubarb Events & Hospitality Collection，這是一家被投資公司Oak View Group 收購的烹飪公司，該公司在皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）、費城合奏藝術（Ensemble Arts Philly）和倫敦空中花園（Sky Garden）內經營餐飲業務。

天行者牧場的和牛漢堡，是天行者燒烤餐廳最受歡迎的菜色。(洛杉磯時報／Ron De Angelis攝影)

卡多索是該集團的全球烹飪副總裁，他和他的團隊在三、四年前簽約指導盧卡斯博物館的餐飲項目，並開始在天行者牧場的現場餐廳向盧卡斯和霍布森提供菜單品嘗。從那家在牧場上的餐廳，卡多索可以看到窗外的景色，看到傾斜的山丘和農場上飼養的和牛。

38美元招牌漢堡 大受歡迎

事實上，在天行者燒烤餐廳的會員試營運期間，售價38美元的招牌漢堡就大受歡迎。這款漢堡選用天行者牧場的和牛絞肉，搭配烤洋蔥和陳年切達起司，夾在奶油蛋捲麵包裡。服務生一次就能端上三、四盤，幾乎每桌客人都點了這道菜。盧卡斯的和牛還可以做成牛排，或是做成博洛尼亞肉醬意麵（pasta Bolognese）。一位代表表示，為了滿足餐廳的需求，牧場目前正努力將牛群規模擴大一倍。卡多索表示，他與牧場保持密切聯繫，以便更了解與餐廳之間的供需。

牧場也為餐廳供應蜂蜜；由於蜂蜜產量不大，廚房精心規畫了蜂蜜的用途：蜂蜜被製成軟化的蜂蜜奶油，搭配自製佛卡夏麵包（focaccia）和酸麵包（sourdough）。在不久的將來，餐廳還將供應天行者葡萄園（Skywalker Vineyards）酒莊的葡萄酒，包括桃紅葡萄酒（rosé）、夏多內（Chardonnay）和黑皮諾（Pinot Noir）。

菜餚價格 13到65元不等

天行者燒烤餐廳主打舒適家常菜和美式風味，包括蟹餅（crab cakes）、菠菜洋薊蘸醬（spinach artichoke dip）、盧卡斯最愛的什錦沙拉、巨型蝦仁雞尾酒、通心粉起司和培根捲香腸。部分菜品，例如配牧場鮮奶油的雞柳，還可以額外加魚子醬。菜餚價格從13到65元不等。

天行者燒烤餐廳提供多種菜餚，包括天行者牧場和牛漢堡、馬蘇里拉起司條（mozzarella sticks）、雞肉蘑菇可麗餅、俱樂部三明治、魚子醬雞柳和麵包。(洛杉磯時報／Ron De Angelis攝影)

與菜餚一樣，雞尾酒也融入了加州本地食材，例如一款以金酒和安喬辣椒綠酒（gin-and-ancho verde）為基酒的雞尾酒，點綴著金甜菜根（golden beets），並以一片紅甜菜根碎片作為裝飾，隨著冰塊融化，紅甜菜根碎片會慢慢將雞尾酒染成紅色。

卡多索表示，雖然許多菜色都是創辦人的心頭好，但這家餐廳是為所有人而設的。

「這家餐廳並非喬治的個人餐廳，」他說。 「他是老闆，是富有遠見的人，但成功的祕訣在於餐廳始終座無虛席，顧客涵蓋各個年齡段。如果餐廳裡有孩子在桌子上塗鴉，那也很棒。我們希望團體顧客都能盡情享受，玩得開心。如果遇到比較吵鬧的團體，我們還有戶外區域。能參與這個項目真是太好了，這裡的環境也令人驚嘆。」

歡迎著戲服進場 光劍得寄存

卡多索表示，他每天都會反覆調整菜餚，目標在精益求精，讓天行者燒烤餐廳從各類博物館餐廳中脫穎而出，成為一個獨立的目的地。餐廳的營業時間比博物館的開放時間更長，希望吸引博物館參觀者、附近居民以及所有介於兩者之間的顧客。

天行者燒烤餐廳是卡多索的第一個西海岸項目，這意味著他需要了解加州的時令、市場和口味。為了幫助他融入洛杉磯的餐飲文化並領導廚房的日常運營，他聘請了Wally's 和 Patina的前員工克魯佛（Ryan Kluver）。

賓客需在博物館主大廳的指定接待台辦理登記手續，隨後會被引導至另一部電梯前往天行者燒烤餐廳。餐廳非常歡迎穿著戲服的賓客，但如果您攜帶光劍，則需在門口進行嚴格的檢查。進入餐廳後，弧形櫻桃木天花板和樹狀立柱高聳於餐桌、卡座和吧台之上，營造出電影般的氛圍。

洛杉磯時報的網站上，有一段視頻對天行者燒烤餐廳有精采的介紹。

天行者燒烤餐廳的預訂已成為洛杉磯最難訂到的餐廳之一。9月初至中旬會員預覽期間，餐位已預訂至11月。截至9月16日，所有座位均已預訂至年底。

不過食客不用因此糾結：吧台座位可供沒有預訂的賓客使用，並提供完整的菜單。餐廳還提供私人預訂服務，其中一個包廂可以瞬間調整玻璃顏色，只需輕輕一按開關即可將用餐者隱藏起來。

向隅客 可到咖啡廳更實惠

對於那些暫時無法在天行者燒烤餐廳用餐的客人，位於盧卡斯博物館大廳的這家更為休閒實惠的咖啡廳——同樣由 Rhubarb Hospitality Collection 運營——提供盧卡斯和霍布森最愛的幾款披薩美食：紐約風味和方形披薩、墨西哥捲餅、軟沙拉和三明治。大多數菜餚的價格在 9 美元到 15 美元之間，但也有一些，例如烤起司三明治，只需 2 美元。這比在遙遠的銀河系裡買一份口糧包還便宜。

天行者燒烤餐廳位於One Lucas Plaza, 3800 S. Vermont Ave., Los Angeles，在盧卡斯敘事藝術博物館頂層，營業時間為：周一、周三和周四上午 11:30 至晚間 8時；周五上午 11:30 至晚間 9時；周六上午 11 時到晚間 9 時；周日上午 11 時到晚間 7 時。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

Inside Skywalker Grill, the Lucas Museum’s rooftop restaurant that is already impossible to book

https://www.latimes.com/food/story/2026-09-17/skywalker-grill-opens-at-lucas-museum-in-exposition-park