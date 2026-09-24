洛時精選／父子都開垃圾車 一養家一受困

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

一名父親一直希望，如果兒子跟隨他的腳步從事同一行，也能像他一樣，靠這份工作買得起房子，獲得經濟上的安穩。他抱持這樣的希望並非沒有理由。過去，像駕駛垃圾車這類藍領工作，薪資待遇不錯，也是支撐美國中產階級的重要工作之一。

然而，就像同一世代的許多年輕人一樣，他的兒子發現，加州 生活成本不斷飆升，即使擁有一份穩定的勞力工作，也已無法換得父輩一代曾經擁有的生活。

今生活成本飆 勞力難餬口

凌晨4時，所羅門奧里(Salomon Olea)拿起準備好的午餐—火腿起司墨西哥 三明治和一顆白桃，親吻妻子道別後，離開他在艾斯康迪多(Escondido)擁有近30年的家。他開車5分鐘，到一處小型公寓社區接兒子安吉爾(Angel)。此時，安吉爾的三個孩子還在熟睡。父子倆接著默默開了半個小時的車，沿途街道空無一人，只有汽車頭燈劃破黑暗。

奧里父子都在一家私人廢棄物處理公司擔任商用垃圾車司機。他們每天工作12小時，行駛在聖地牙哥 北部郊區的路線上，到學校、餐廳、便利商店及其中一處教堂，清運回收物與垃圾。

這份工作相當辛苦，但對包括55歲所羅門在內的上一代垃圾車司機而言，卻曾經代表一種穩定的生活。他們只靠一份垃圾清運工作的薪水，就能在南加州社區買房、養家。曾有一段時間，這類勞工階級工作或需要體力勞動的職業，是通往「美國夢」：擁有自己房屋的一條道路。

昔勞工是通往「美國夢」道路

1980年至1990年間，沒有大學學位的男性相比全美一般勞工，收入曾有所提高。大約也是在那個年代，超過三分之二的建築工人和技工擁有自己的房屋。此後情勢逐漸逆轉：工資下降、房價卻一路飆升，如今從事體力勞動工作的人，擁有房屋的比例已不到一半。

一天工作結束後，安吉爾在自家公寓社區擁抱孩子，父親所羅門在一旁看著。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

所羅門的兒子安吉爾正是其中之一。安吉爾一直努力存錢，希望湊足買房的頭期款，但今年33歲的他仍租住公寓。他選擇這份工作，是因為親眼看見父親靠這份工作所能負擔的生活。然而，在垃圾車停車場裡，他和其他同齡司機談起生活時，大家都有一種被時代拋在後面的感覺。

「我們來到這裡時，幾乎都以為自己能夠做到父親那一代所做到的事。」安苦爾說：「我們工作的時數一樣多，有加班機會也都接下來……那我們到底做錯了什麼？」

所羅門奧里在聖地牙哥駕駛垃圾清運車，從事這份工作已有30年。這份工作讓他和家人在1990年代末期得以買下自己的房子；他的兒子（未入鏡）如今也從事相同工作，卻只能夢想有一天能夠買房。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

奧里父子在日出前一個半小時抵達聖地牙哥北部的垃圾車停車場。和另外十多名男子一樣，他們穿著長袖上衣和條紋反光背心。

所羅門凌晨4時出門上班。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

安吉爾爬進一輛Mack前裝式垃圾車的駕駛座。檢查機油、確認儀表板沒有任何警示燈後。接著，他和其他司機陸續發動引擎，駕駛一輛輛龐大的垃圾車駛上聖地牙哥街頭。此時是清晨5時30分。

小時志願寫清運工 被嘲笑

安吉爾小學一年級或二年級時，老師曾給全班出過一道作業題：「你長大以後想做什麼？」我記得我寫的是『垃圾清運工人』。」他說。當他自願在全班面前分享時，同學們都笑了。「我那時候不明白他們為什麼笑。」他說，「這有什麼好笑的？」

所羅門打開垃圾箱存放區的柵門，以便駕駛垃圾車進行清運。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

他的父親所羅門在1994年、23歲時開始從事垃圾清運工作。當時所羅門已經有兩個孩子。一家人住在艾斯康迪多的一棟公寓裡。這座位於聖地牙哥北方的城市，以拉丁裔人口為主，也是典型的勞工階級社區。有一天，當時約5歲的安吉爾在外面玩球，球不小心飛過圍欄。他想把球撿回來時，遭到公寓管理員斥責。

所羅門下班回家時正好看到這一幕。那一刻，他決定要努力買一棟房子，讓兒子可以擁有自己的院子，自由自在地玩耍。

所羅門在加州聖地牙哥駕駛垃圾清運車，執行每天的清運工作。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

為了多賺一些錢，所羅門開始大量加班，經常每周工作80個小時。他長時間不在家，當孩子們想見爸爸時，妻子只好把孩子帶上車，開到他午休停車的地方，利用午餐時間和爸爸相處。

父親當年花12.7萬圓買房夢

1998年，也就是所羅門進入垃圾清運業四年後，他終於在艾斯康迪多買下一棟三房住宅。房價是12萬7000元。當時當地住宅中位價只比這個價格略高一些；如今，同一地區的房屋售價已超過100萬元。

就像父親一樣，安吉爾在天亮前駕駛垃圾清運車。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

所羅門對自己能夠買房深感自豪。他的父母在他還是孩子時就在墨西哥過世。青少年時期，他在姊姊照顧下移民美國。短短十多年後，他不但成為美國公民，也成為家族中第一個實現買房「美國夢」的人。這棟房子，有一天還可以傳給自己的孩子。

在聖地牙哥縣，大約38%的家庭將超過三分之一收入用於住房支出，包括房租和房貸。專家認為，一旦住房支出超過這個比例，就代表家庭已承受沉重的住房成本負擔，亦即這樣的住房支出既難以負擔，也難以長期維持。

安吉爾與妻子、三名子女在他們租的公寓內合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

安吉爾和妻子目前在艾斯康迪多租一間兩房公寓，月租2800元。對一家五口來說，空間相當擁擠。兩個兒子睡在同一個房間的上下舖；年紀最小的女兒則睡在父母臥室裡的一張小型沙發床。全家5人共用一間浴室。

2025年初，安吉爾一度覺得自己終於快要存到買房的頭期款了。他和妻子已經存下1萬4000元。但根據Zillow資料，艾斯康迪多目前住宅中位價已接近80萬美元。如果安吉爾夫婦希望支付10%的頭期款，他們距離目標仍差數萬美元。

夫妻倆開始考慮離開艾斯康迪多，到更遠的地方買房，甚至看到位於河濱縣、向北約45分鐘車程的半鄉村城鎮Wildomar。那裡的房價稍微便宜一些，但安吉爾每天上下班的通勤時間將大幅增加，使他原本每周已長達60小時、十分疲累的工作生活變得更加辛苦。

工時長又苦 回家筋疲力盡

去年，夫妻倆還在衡量各種選擇時，生活中的意外支出卻開始一點一滴吃掉他們辛苦累積的存款。安吉爾那輛2009年的Subaru引擎壞了。雖然父子倆直接在自家車道上修理，省下人工費，但光是買二手替換引擎，仍花了約3000元，接著牙醫告訴他們，夫妻倆的大兒子非常需要裝牙套，因為他的一顆門牙橫向生長。這又是一筆5000元的支出。

所羅門在妻子陪伴下，在自家廚房準備出門上班。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

原本的積蓄幾乎就此消失殆盡。安吉爾說：「我們只是覺得，現在勉強還能把頭維持在水面上。」

隨著工作時間一分一秒過去，氣溫逐漸升高，每一次清運垃圾時，氣味也似乎變得更加難聞。

在一所小學，所羅門清運三個裝滿學校餐廳廚餘的垃圾箱。其中一個透明塑膠袋裡，裝著看起來像是吃剩的Sloppy Joe碎肉，上面爬滿蒼蠅。來到一家CVS藥局時，由於垃圾箱與附近一家泰國餐廳共用，他清運的垃圾包括空的筷子紙盒、哈密瓜口味汽水，以及一大捲紅色和粉紅色布料。

到了下午4時，父子倆都前往當天最後一站：所羅門將垃圾載往掩埋場，安吉爾則把回收物送往資源回收中心。完成後，兩人再把垃圾車開回停車場，清理車輛，然後坐進汽車，踏上30分鐘的回家路程。當他們回到艾斯康迪多時，距離當天出門已經過了14個小時。

安吉爾一回到家，兩個年紀最小的孩子立刻從二樓公寓跑出來迎接爸爸。兩人爭先恐後，都想第一個抱到父親。接著，他們又抱了爺爺。所羅門坐進自己的車，開車回家；安吉爾則跟著孩子走進公寓。晚餐是烤牛肉和豆泥墨西哥捲餅，孩子們一邊吃飯，一邊看《憤怒鳥玩電影2》（Angry Birds 2）。

安吉爾洗完澡，晚上10時就上床睡覺，鬧鐘設定在6個小時後響起。所羅門平常回到家時，也往往已筋疲力盡，除了吃飯、看一會兒電視，幾乎沒有力氣再做其他事情，接著便上床睡覺。

買不起房 覺得人生失敗

所羅門常想到自己的兒子，也想到父子倆每天回家途中在車裡的談話。相較於天還沒亮就出門上班時的沉默，安吉爾下班回程時通常話比較多。他說，兒子有時對自己要求太苛刻。因為無法像父親當年一樣買下一棟房子，他總覺得自己好像在人生最基本的一項目標上失敗了。

他會告訴兒子：「你的表兄弟姊妹大多也沒有房子。這並不表示你失敗了。現在幾乎每個人都有同樣的問題。時代已經不一樣了。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

A father and son drive trash trucks in Southern California. One has built a life, the other feels stuck

https://www.latimes.com/california/story/2026-09-10/father-son-drive-trash-trucks-one-has-built-life-other-feels-stuck