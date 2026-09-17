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飄臭濱海城 SpaceX進駐翻轉命運

洛時記者╱Roger Vincent 本報╱編譯組
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艾爾塞岡度（El Segundo）的一座水塔。(Eric Thayer╱Los ...
艾爾塞岡度（El Segundo）的一座水塔。(Eric Thayer╱Los Angeles Times)

受限於煉油廠、洛杉磯國際機場以及被綿延數英里的工廠與倉庫群包圍，艾爾塞岡度（El Segundo）過去是一個以藍領居民為主的社區。比起生活品質，人們對它的空氣臭味反而更加印象深刻。如今，在SpaceX以及其他高科技、高成長企業的帶動下，這座城市已蛻變為一處高檔聚落，並憑藉其優越地理位置，成為區域內最炙手可熱企業的理想據點之一。

這座位於洛杉磯南灣地區（South Bay）的城市正重新塑造自身的發展故事。它活用那些承載了航太、石油與國防產業歷史的倉庫、辦公大樓、工業用地與住宅。現今搭上太空科技、金融、體育，甚至玩具產業等新一波創新浪潮。

SpaceX催生百家新創

SpaceX於艾爾塞岡度創立，之後更催生出超過 100 家新創公司，其中許多也落腳於當地。雖然SpaceX如今的總部已遷至德州，但該公司仍在霍桑市（Hawthorne）保有重要業務據點。曾在SpaceX任職的人員有時甚至以昔日工作所在地為名，彼此戲稱為「岡度兄弟」（Gundo bros）。

圍繞著總部設於艾爾塞岡度的美泰公司（Mattel），一個持續成長的玩具設計與製造產業生態系逐漸形成。與此同時，該地區也已成為職業運動的重要據點，頂級籃球隊與冰球隊紛紛在此興建設備完善的大型訓練中心。

已在艾爾塞岡度居住 21 年的羅賓斯（Krystal Robbins）表示，這座城市與當年被一些人稱為「臭味塞岡度」（Smell Segundo）的時代相比，已經有了長足進步。空氣品質改善了，整體生活品質也隨之提升。

她的家人享受著近似小鎮生活的社區氛圍，同時又能與來自大型企業的重要人士比鄰而居。SpaceX的員工和美泰公司的主管都會參與當地學校的家長教師協會。有一次，洛杉磯閃電隊（Los Angeles Chargers）甚至為艾爾塞岡度教育基金會贊助了一場慈善募款活動。她說：「這裡一直都有一種藍領階級與美國中西部風格交融的氛圍。但毫無疑問地，現在的它比過去更加時髦和高端了。」

海岸城市有中西部氛圍

這座城市的名字來自於一座海邊的煉油廠。在1911 年，標準石油公司（Standard Oil）將其在加州的第二座煉油廠命名為艾爾塞岡度。數十年來，這座城市雖位於美國西岸，卻擁有一種獨特的美國中西部氛圍，因此經常成為電影與廣告的拍攝場景，當製作團隊需要一個看起來不像洛杉磯的背景時，便會選擇在此取景。例如該市的傳統式紅磚高中最近就出現在科爾百貨（Kohl's）的廣告以及影集《全美明星》（All American）中，也曾作為電影《男孩我最壞》（Superbad）的拍攝地點之一。

如今這座人口約 1萬7000 人的城市正欣欣向榮。市長皮門特爾（Chris Pimentel）向洛杉磯時報表示，這一切要歸功於當地蓬勃發展的大型企業、小鎮魅力以及積極參與公共事務的居民。

早年當地居民極力維護其小鎮特色，並將這座城市稱為「海濱梅伯里」（Mayberry by the Sea）。(編按: 梅伯里是一部熱門電視影集中的虛構小鎮，象徵一個單純、祥和、充滿鄰里情誼的理想小鎮)。

市府領導階層思維進步

艾爾塞岡度近年來讓具有商業務實精神的人士進入市政領導階層，協助城市擺脫過去相對封閉的發展模式。該市最大商業地產房東之一、大陸開發公司（Continental Development）開發部主管羅斯（Alex Rose）表示，正是近年這種領導思維的轉變，推動了城市後續的發展與轉型。

他指出，到了2000年代初期，擁有重視商業發展觀點的新居民開始在市政委員會中掌權，並改變了公共政策方向。由於他們認識到，市政府預算中的絕大部分收入來自企業繳納的各項費用，而非房產稅，因此便著手將艾爾塞岡度打造為更適合經商的城市。

與包括洛杉磯在內的大多數城市不同，艾爾塞岡度並未對企業徵收營業總收入稅（gross receipts tax），而是依據企業規模收取年度費用作為主要財源。

皮門特爾市長表示，「我們在那些能讓人們對這座城市產生良好感受的基礎設施上，投入了超出一般水準的資源。街燈系統彼此同步運作，道路維護完善且鋪設良好，而警察與消防單位的平均反應時間都不到三分鐘。」

市內主要幹道企業匯聚

在繁忙的幹道羅斯克蘭斯大道（Rosecrans Avenue）上，辦公大樓正迎來大量白領服務業公司進駐，其中包括律師、會計師和銀行家所屬的企業。

仲量聯行（JLL）的房地產經紀人傑森范恩（Jason Fine）表示，艾爾塞岡度的辦公室據點最初通常只是企業的分支機構，但隨著員工持續從洛杉磯市中心遷出，許多據點的規模如今已超越其位於市中心的辦公室。他指出：「衛星據點正在超越核心樞紐的成長速度。」

畢馬威洛杉磯分所（KPMG Los Angeles）管理合夥人蜜雪兒羅安（Michelle Wroan）說：「設址於此有助於我們更貼近客戶，同時也讓員工在整個洛杉磯地區擁有更大的工作彈性。」畢馬威去年宣布，將同時在洛杉磯市中心和艾爾塞岡度設立辦公室。

隨著冷戰結束後航太產業規模逐漸縮減，艾爾塞岡度已發展成為許多創意產業的重要聚落，其中包括玩具產業。

去年在位於美泰總部附近、專為玩具業打造的「玩具大樓」展示中心大樓的開幕儀式上，美國玩具協會會長葛瑞格艾赫恩（Greg Ahearn）指出：「艾爾塞岡擁有全美國最集中的玩具製造商群聚。」

擁有現代汽車（Hyundai）等客戶的廣告公司英諾盛（Innocean USA）最近同意將其美國總部遷至艾爾塞岡度，這是南灣地區今年規模最大的辦公室租賃交易之一。生技業億萬富豪暨洛杉磯時報的老闆黃馨祥醫師（Dr. Patrick Soon-Shiong）在艾爾塞岡度也擁有重要據點。洛杉磯時報的總部同樣設於此地。

此外，艾爾塞岡度也吸引了洛杉磯職業運動隊伍的關注，許多球隊已在當地設立訓練設施和辦公室。洛杉磯湖人隊（Lakers）與國王隊（Kings）都在這座城市進行訓練，而火花隊（Sparks）則正在興建一座耗資1億5000萬美元的總部暨訓練中心，預計將於明年啟用。

洛杉磯閃電隊斥資2億5000萬美元興建其總部暨訓練中心，地點位於一處曾屬於國防承包商雷神（Raytheon)技術公司大型園區的一部分土地上。同樣將進駐這座前航太園區的，還有一座耗資1億7500萬美元的大型人工衝浪園區。該開發計畫由與億萬富豪文尼史密斯（Vinny Smith）旗下托巴資本（Toba Capital）有關聯的公司推動。

被裁員工程師就地創業

該區域至今仍是太空科技與軍事技術創新的重要中心，其中包括由SpaceX前員工創辦的企業，例如瓦達工業（Varda Industries）。該公司利用太空軌道進行藥品加工生產，規模已成長至足以接手艾爾塞岡度一座大型工廠。這座工廠過去曾是玩具製造商美泰設計風火輪（Hot Wheels）與芭比娃娃（Barbie dolls）的場所。

其他由SpaceX前工程師創立、設於艾爾塞岡度的企業還包括核反應爐製造商瑞迪恩特（Radiant）、漁業機器人製造商新景系統（Shinkei Systems），以及生質廢棄物能源新創公司亞伯（Arbor）。羅斯表示，由SpaceX及其他科技企業衍生創立的新公司所帶動的艾爾塞岡度成長熱潮，是近年來這座城市第二波重要的轉型與再造。他說：「當時確實經歷了一段漫長的調整期。」許多遭裁員的工程師在那段期間創辦了自己的新公司。

許多當地居民樂見家園的日益精緻化。艾爾塞岡度的餐飲選擇持續升級，出現了更多優質餐廳與精釀啤酒廠，例如糖猴釀造（Sugar Monkey Brewing）。去年，巴夏葡萄酒吧暨商店（Barsha Wine Bar & Shop）也在當地開幕。

租屋族積極融入小岡度

房地產資訊公司科斯塔（CoStar）指出，公寓租屋族正積極擁抱艾爾塞岡度。當地住宅空置率僅為3.4%，約為洛杉磯的一半，而且租金上漲速度更快。此外，儘管辦公室平均租金較高，空置率也低於洛杉磯。

艾爾塞岡度的居民們見證了房地產價值的增長，以及城市形象與地位的提升。但是，過去曾讓這座城市聞名的特殊氣味，偶爾仍會在空氣中飄散出來。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

El Segundo: SpaceX and the triumphant takeoff of ‘The Gundo’

https://www.latimes.com/business/story/2026-09-09/el-segundo-spacex-take-off-of-the-gundo

人們騎著腳踏車穿梭於商業區之間。 (Eric Thayer╱Los Angele...
人們騎著腳踏車穿梭於商業區之間。 (Eric Thayer╱Los Angeles Times)

位於艾爾塞岡度（El Segundo）的一面LED輔助照明停車標誌 (Eric ...
位於艾爾塞岡度（El Segundo）的一面LED輔助照明停車標誌 (Eric Thayer╱Los Angeles Times)

位於艾爾塞岡度（El Segundo）的The Bolt，為洛杉磯閃電隊（Los...
位於艾爾塞岡度（El Segundo）的The Bolt，為洛杉磯閃電隊（Los Angeles Chargers）的訓練設施。 (Eric Thayer╱Los Angeles Times)

人們於8月30日（星期日）漫步在艾爾塞岡度（El Segundo）的市中心。這座...
人們於8月30日（星期日）漫步在艾爾塞岡度（El Segundo）的市中心。這座城市已成為各類企業的聚集地，產業範圍涵蓋航太（aerospace）到運動產業（athletics）。(Eric Thayer╱Los Angeles Times)

隨著其在太空製造藥品業務的擴展，瓦爾達太空工業公司（Varda Space In...
隨著其在太空製造藥品業務的擴展，瓦爾達太空工業公司（Varda Space Industries）承租了艾爾塞岡度的一座工廠。這座工廠過去曾由玩具製造商美泰公司（Mattel）進駐使用。 (Myung J. Chun╱Los Angeles Times)

精華 FAQ

  • 關鍵在SpaceX帶動的外溢效應與市府轉向重商政策，讓新創、金融與創意產業陸續進駐，原本的倉庫、工業地與辦公空間也被重新活化利用。

  • 艾爾塞岡度改以企業規模年費作主要財源，不像多數城市課徵營業總收入稅，並加碼投資道路、街燈與治安等基礎設施，提升營商與生活環境。

  • 除了SpaceX衍生的新創，還有美泰帶動的玩具生態系、KPMG與Innocean等企業，以及湖人、閃電隊等職業運動據點；公寓空置率僅3.4%，租屋需求明顯升溫。

SpaceX 洛杉磯 洛杉磯國際機場

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