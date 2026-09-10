罕見骨癌盯上橙縣富裕社區兒童？ 政府、大學、家長盼揭謎團

拉德拉牧場居民邦妮里根戴著一條項鍊，那是她兒子瑞恩出生時她收到的禮物。瑞恩於2025年10月因尤英氏肉瘤去世。(洛杉磯時報Kayla Bartkowski攝影)

南加州橙縣 一個富裕社區，兒童似乎被一種極罕見的癌症 盯上，憂心的家長希望這個謎團能盡早揭開，好讓孩子可以健康成長。

拉德拉牧場是一個佔地 4000 英畝的總體規劃社區。(洛杉磯時報Kayla Bartkowski 攝影)

17歲的馬特森（Brody Matteson）在生命的最後一年多經歷了煉獄般的折磨。他需要插管餵食、輸血、救護車接送，還要忍受劇烈的噁心和深入骨髓的疼痛。但他展現出驚人的勇氣，憑藉著多年在美式足球場上磨練出的堅韌不拔的精神，他與病魔不停的抗爭，但最終還是不敵。

布羅迪馬特森（圖中與父親合影）是一位狂熱的美式足球運動員，曾擔任聖瑪格麗塔天主教高中的進攻線鋒。 （達斯汀馬特森攝）

馬特森在與尤英氏肉瘤（Ewing Sarcoma）抗爭了20個月，於今年3月去世。尤英氏肉瘤是一種極罕見的骨癌，全國每年僅有約200名兒童被診斷出此病。

馬特森去世後，他的父母收到了來自「拉德拉牧場」（Ladera Ranch）社區其他家庭的訊息，那些孩子也患有同樣的罕見癌症。警鐘開始敲響。這個社區統計2013至2024年間，至少有六名未成年人確診。

「這絕對值得社區居民關注，」希望之城（City of Hope）兒科血液腫瘤 學家尹醫師（Dr. Janet Yoon）說道，她專攻尤英氏肉瘤，社區報告的病例數令她感到驚訝，認為值得進一步調查，但她也指出，要證明這些病例之間存在任何因果關係，極其困難。

數據分析 州府今秋完成

目前醫學界尚不清楚尤英氏肉瘤的環境誘因。對患有這種疾病的危險因素的研究有限，部分原因是這種癌症非常罕見。為了回應居民的擔憂，加州癌症登記處正在審查拉德拉牧場的數據，該區約有2萬6000人居住。他們的分析預計將於今年秋季完成，將評估是否存在尤英氏肉瘤或其他癌症的區域性群聚。

聯邦疾病管制中心（CDC）將癌症群定義為：在規定時間內特定區域內相同癌症病例數高於預期的數量。但對於什麼才算是異常高，並沒有固定的公式。

流行病學家斯佩克特（Logan Spector）和魏莫斯（Joseph Wiemels）警告說，如果拉德拉牧場確定有聚集性發病，可能沒有明顯的原因。兩人在橙縣紀事報的一篇評論文章中寫道：「事實上，巧合可能是造成看似聚集性病例的原因。在這幅員遼闊的國家，病例在幾十年內隨機地在時間和空間上緊密發生是很正常的。」

基斯和邦妮里根在拉德拉牧場的家中拿著兒子瑞恩的照片。(洛杉磯時報Kayla Bartkowski攝影)

機率理論並不能減輕父母對可能失去孩子的擔憂。「這個地方肯定有什麼問題，」拉德拉牧場居民里根（Bonnie Regan）說道，她的兒子瑞恩（Ryan）於2025年10月因尤英氏肉瘤去世。尤英氏肉瘤是一種進襲性很強的癌症，生長於骨骼或軟組織中，主要影響10至20歲的人。它通常表現為持續性劇烈疼痛，甚至能將患者從睡夢中痛醒。尹醫師表示，如果早期發現且癌細胞僅存在於身體的某個部位，其存活率約為70%，但若已開始轉移，存活率則會降至30%左右。

瑞恩於2017年被診斷出患有尤英氏內瘤，當時他29歲，比典型發病年齡晚。他與癌症抗爭了八年，直到癌細胞擴散到他的肺部、肩膀、大腦、脊椎、淋巴結、腎上腺和胃部。「他是我們唯一的孩子，所以他是我們世界的中心，」里根太太說。

馬特森的父親達斯汀說，沒有一天，甚至沒有一個小時他不會想念兒子。「他是維繫我們家庭的紐帶，」他說。「我早晨下樓，他就像個美式足球運動員一樣，會對著我秀秀肌肉，然後說：「你今天狀態好嗎？」」儘管尤英氏肉瘤的病因尚未明確，達斯汀和其他居民仍決心尋找答案。「這是我們居住的地方，病例數量又這麼多，我感覺應該能查明病因才對。」他說。

問題在哪 居民互助調查

一群居民組成了一個名為「拉德拉健康觀察」（Ladera Health Watch，以下簡稱LHW）的組織，收集健康數據，審查當地的環境和農藥記錄，並推動對尤英式肉瘤病例展開官方調查。他們也對一些零星報道的乳癌和腦癌病例、高過敏率以及兒童慢性病問題感到擔憂。

克林在她位於拉德拉牧場的家中。社區裡的許多居民一直堅持不懈地努力尋找一種罕見癌症的病因。(洛杉磯時報Kayla Bartkowski攝影)

克林（DeAnn Kling）是她所住的那條街上三位被診斷出患有乳癌的人之一。她也經歷過失去孩子的痛苦。她16歲的女兒海姆斯（Johnna Haymes）於2020年因肺部突發血栓去世。「肯定有什麼地方出了問題，可能是殺蟲劑、水、房子或土壤，」克林說，「肯定是有原因的。」

居民最初致力於限制殺蟲劑的使用，以減少化學物質的暴露，並希望以此降低社區疾病的發生率。拉德拉牧場維護公司（Ladera Ranch Maintenance Corp.）、業主協會和當地學區最近都同意暫時停止使用除草劑和植物生長調節劑。參與LHW組織的居民也擔心，拉德拉牧場及其附近的普里馬德謝查垃圾掩埋場（Prima Deshecha Landfill）下方的舊油氣井可能是環境汙染源。

拉德拉牧場是一個佔地4000英畝的總體規劃社區，坐落在米慎維耶荷（Mission Viejo）和聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）之間，1998年開始建設，2006年大致完工。社區以「紮根成長，展翅高飛」為理念，擁有蒼翠的草坪、白色的柵欄、袖珍型公園和涼亭，讓人聯想到「星谷」（Stars Hollow）一般精心打造出的迷人風光。

廢棄油井 會是凶手嗎?

在這風景如畫的社區下方，坐落著兩口廢棄的油井，分別位於柑橘巷（Citrus Lane）15號和百子蓮街（Agapanthus St.）41號附近。這兩口油井此前從未產出過石油或天然氣，在21世紀初，DMB Ladera LLC公司在建設拉德拉牧場時，為了確保密封符合現行安全標準，對這兩口油井進行了「再次廢棄」。

LHW組織的成員查閱了油井檔案，擔心柑橘巷油井的重新密封可能不符合現行標準。他們已要求負責監管加州閒置和廢棄油井的加州地質能源管理部門（CalGEM）重新評估該油井的完整性，並確定是否需要進一步調查。正在使用的和廢棄的油氣井，會將苯、揮發性有機化合物和放射性物質等致癌物質擴散到周圍的土壤、水和空氣中。靠近油井的居所，與兒童白血病和淋巴瘤的高發生率有關。

然而，今年1月發表的一項研究發現，在加州，靠近正在使用和廢棄的油氣開發區與兒童尤英氏肉瘤的風險之間，沒有統計學上的顯著相關性。

一些居民對柑橘巷油井重新廢棄文件中的一條註釋感到擔憂，該註釋說：「未經進一步考慮，不得在此油井上方建造任何建築物」，但並未解釋為何需要發出此警告。這條註釋以手寫形式出現兩次，並在最終的油井廢棄報告中再次列印。

爾灣加大（UC Irvine）環境健康副教授強斯頓（Jill Johnston）表示，在她對南加州油井的研究中，從未見過這樣的註釋。「要嘛是存在某種物理因素導致其不穩定，不宜在其上方建造建築物，要嘛是存在潛在的化學物質暴露風險，我推測，這大概就是寫註釋的原因。」

高濃度汙染物 或有關聯

加州地質能源管理署通常建議不要在已封鎖的油井上方建造建築物。然而，在油井上方或附近建造房屋的情況卻很常見。根據它的數據，加州約有24萬口正在使用、閒置和廢棄的油井，其中包括洛杉磯縣的2.2萬多口油井和橙縣的數千口油井。雖然CalGEM承認，按照現行要求封堵的油井發生洩漏的可能性較小，但這並不能保證絕對安全。

馬特森的父親則認為，附近垃圾掩埋場的排放物可能與他兒子的疾病有關。「 風從那個掩埋場的南面和西南邊吹到拉德拉牧場，我們就在下風處。」

目前尚無研究發現環境因素是尤英氏肉瘤的致病原因。少數幾項發現環境毒素與此腫瘤病例之間存在關聯的研究之一，調查了美國各地工業場所的空氣化學物質排放。研究人員發現，高濃度的汙染物──包括二甲苯、乙苯、甲苯、萘、鎳化合物等，與尤英氏肉瘤診斷率的增加有關。

這項由洛杉磯加大（UCLA）研究人員主導的研究總結道：雖然無法推斷因果關係，但這些發現支持進一步研究尤英氏肉瘤的環境風險因素，尤其是在高排放地區。

政府機構正在等待加州癌症登記處的分析結果，然後再決定是否要展開進一步調查。

對當地律師法蘭奇（Jaclyn French）來說，參與健康觀察組織的工作已經成為她的第二份工作。她花了數百小時提交公共記錄申請，深夜仔細研讀農藥報告，並擔任民選官員和居民之間的聯絡人。

她的鄰居麥特森在2023年念中學時被診斷出患有尤英氏肉瘤，自從他去世後，她就一直無法停止思考這種疾病。「我有一個10歲的兒子，和這些被診斷出患有這種疾病的孩子年齡相仿，這讓我感覺這一切離我太近了，」她說。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

A rare cancer stalks children in this wealthy O.C. suburb. Parents desperate to unlock mystery

https://www.latimes.com/california/story/2026-08-30/children-stricken-rare-cancer-ladera-ranch-abandoned-wells

拉德拉牧場綠地公園的涼亭。「肯定有什麼地方出了問題，可能是殺蟲劑、水、房子或土壤，」一位居民說，「肯定是有原因的。」(洛杉磯時報Kayla Bartkowski攝影)

居民們對附近位於拉帕塔大道（Avenida La Pata）的普里馬德謝查垃圾掩埋場釋放的化學物質含量表示擔憂。 (洛杉磯時報檔案照片)

里根家的家庭照片。母親邦妮說，瑞恩是「我們世界的中心」。(洛杉磯時報Kayla Bartkowski攝影)