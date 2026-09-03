浸冰桶玩紙牌 洛社交風吹紐約

Coffee & Chill 在紐約的活動中，冰水浴池看起來和洛杉磯的幾乎一模一樣，只是場地從停車場搬到了屋頂而已。(Coffee & Chill)

隨著洛杉磯 的健康生活風潮與社交活動一路向東擴散，紐約曼哈頓（Manhattan）與布魯克林 （Brooklyn）也開始充滿洛杉磯西區（Westside）的氛圍。從Coffee & Chill這類不含酒精、結合冷水浸泡體驗（cold plunge）的派對，到時尚感十足的桌上遊戲之夜 RummiKlub，紐約的民眾熱情擁抱了這些自外地引進的聚會活動。

在七月的一個周六早晨，一群身穿泳裝、身材健美、以20至30多歲年輕人為主的人群，不斷從冰水浴池爬進爬出。DJ 在一座裝飾著粉紅色迪斯可球的高台上表演，各家品牌免費提供蛋白飲品與蛋白粉，人們還參加了吊單槓的耐力比賽。手捧抹茶拿鐵的參加者漫步於人造草坪上，一邊拍攝社群媒體內容。整個場景充滿了濃厚的南加州濱海城聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）風格。

但是這裡其實不是聖塔蒙尼卡，也不是活動主辦方Coffee & Chill的發源地威尼斯（Venice）。這根本不在洛杉磯，而是在紐約皇后區（Queens）的一處屋頂空間。像這樣的日間派對在紐約市 並不常見，但人們顯然樂在其中。經常參加紐約市各類藝術活動的奧提奧（April Zhang-Autio），一邊在小屋休憩區與周邊商品攤位之間閒逛，一邊說道：「這真的太好玩了。你會感覺自己好像身在洛杉磯或邁阿密。」

桌遊冷水浴掀健康新風

來自洛杉磯的健康養生與社交活動，特別是源自西區的活動，正逐漸打入紐約市的市場。除了 Coffee & Chill 之外，創立於西好萊塢、以在時尚場地舉辦「拉密牌」（Rummikub，一種紙牌麻獎和數字牌）遊戲之夜而聞名的RummiKlub LA，上個月在San Vicente Clubs 位於洛杉磯西村（West Village）的據點舉辦活動。San Vicente Clubs 是一家高端會員俱樂部營運商，本身也是從洛杉磯移植到紐約的品牌。另外，上個月來自聖塔蒙尼卡的單身交友團體SOSO Club也首次進軍紐約市，並於另一個周日再次舉辦活動。

Coffee & Chill進軍紐約

Coffee & Chill在洛杉磯所吸引的參與者，身材健美得看起來就像是即將推出的《海灘遊俠》（Baywatch）重啟版中的演員。然而，這套活動模式不只在洛杉磯奏效。其核心內容包括咖啡、冷水浸泡體驗，以及看起來宛如超高級兒童戲水池的設施。共同創辦人布雷克沃勒 (Blake Waller) 表示，他們於2023年創立這項活動時的初衷是讓朋友們能夠在不飲酒情況下聚會。隨著其他城市的人不斷提出舉辦活動的需求，他們於2025年決定開始向外擴展。首先加入的是邁阿密，接著是紐約市。目前他們也在奧斯汀（Austin）和聖地牙哥（San Diego）舉辦類似活動。

沃勒在談到紐約市的社交與健康養生圈時表示，「我們不覺得這裡有任何類似的活動存在。」他提到了 Bathhouse 和 Othership，但這些時髦的健康養生場所都是固定營運的實體空間，而非快閃形式的活動。這股趨勢也出現了反向發展：總部位於紐約市的 Bathhouse，即將在好萊塢開設新據點，地點位於舊 Amoeba Music唱片行原址。

紐約活動多在頂樓舉行

洛杉磯的活動通常設在停車場，邁阿密的活動則多半靠近海灘或游泳池，而Coffee & Chill在紐約市則主要利用屋頂空間舉辦活動。在早期的一場活動中，他們甚至必須把水管接到酒吧的水龍頭上，才能為冰水浴池注水。沃勒說：「或許現實情況是，Coffee & Chill 這樣的活動只能誕生於洛杉磯或邁阿密這樣的地方。」「有誰會想到，在紐約切爾西（Chelsea）的一處屋頂上，要從水龍頭接水來灌滿冰水浴池呢？」

沃勒表示，每個城市舉辦的聚會都有各自不同的特色。他說：「洛杉磯的活動感覺和邁阿密的不一樣；邁阿密的又和奧斯汀的不同，而奧斯汀的氛圍也和紐約的截然不同。」每座城市都有當地的主辦團隊負責規畫活動。他表示：「我們希望那是由當地人打造屬於他們自己的空間，而不是由我們這些外來者直接移植過去的東西。」

不過，地方特色終究只能展現到某種程度。從各個城市活動現場的照片來看，有時候其實很難分辨它們究竟是在哪裡舉辦的。沃勒說：「如果談到實際的活動體驗，我認為各城市之間仍然保持了相當程度的一致性。無論是冰浴桶的外觀、周邊商品的設計與呈現方式，甚至連我們合作的品牌以及各種接觸環節，都有不少共同之處。」

紐約風也會吹向洛杉磯

洛杉磯也同樣會引進來自紐約市的活動。例如跑步團體 Endorphins Running在 2022 年創立於紐約，之後才擴展至其他城市，包括洛杉磯，目前每週兩次在聖塔蒙尼卡舉辦跑步活動。讓陌生人共進晚餐的The Dinner Table Club，也是先在紐約市成立，之後才拓展至洛杉磯。不過，相較之下，從洛杉磯流向紐約市的活動輸出，似乎是一股較新的趨勢。

另一個活動品牌RummiKlub LA則於 2025 年初創立，至今已在紐約市舉辦過三場活動。雖然紐約市本來就有許多桌上遊戲聚會，但創辦人瑪妮韋克瑟爾布拉特（Marnie Wekselblatt）與蘿拉加爾文（Laura Galvan）認為，這個活動應該呈現更時尚、更精緻的風格。兩人目前都居住在洛杉磯，但原本都來自紐約。她們透過印有RummiKlub品牌標誌的專屬遊戲組，以及遊戲結束後的雞尾酒社交時段，營造出更具品味的聚會體驗。

加爾文表示，「這不只是把自己的桌遊帶到咖啡館或公園而已。它更像是一場夜生活體驗，讓人可以盛裝打扮、享用雞尾酒、與人交流、認識新朋友，而且在遊戲結束之後，整個晚上的社交活動其實才正要開始。」RummiKlub LA 過去在洛杉磯舉辦活動的地點，包括熱門餐廳 Craig's 以及位於日落大道（Sunset Strip）的 West Hollywood Edition 酒店。

事實上，是紐約市主動找上了她們。韋克瑟爾布拉特與加爾文指出，Tao Group Hospitality 曾主動接洽，希望她們舉辦相關活動，因此促成了2025年7月在紐約下東城（Lower East Side）的 Moxy Lower East Side 酒店連續舉辦兩場遊戲之夜。前來參加的人當中，有些甚至是從洛杉磯專程到訪的。而他們的穿著打扮更像是準備去夜店，而不是參加一場桌上遊戲之夜。

紐約與洛杉磯的參與者其實相當相似。韋克瑟爾布拉特表示：「這兩座城市的人都對這類遊戲社交體驗非常感興趣。大家都有相同的目標，都希望成為 RummiKlub 的一員，因為這是一場經過精心策劃的活動與夜間社交體驗，和傳統只是去喝酒、站在吧台邊聊天的方式截然不同。」

SOSO也聽到東岸的呼喊

兩地舉辦的活動本身也十分相似。加爾文說：「感覺就好像我們只是在不同的海岸線上複製貼上同樣的活動模式。」她接著表示：「我不會說我們刻意想把洛杉磯的文化帶到紐約……但從活動執行與營運的角度來看，整個活動流程基本上在各地都是一致的。」

SOSO的創辦人史蒂芬妮謝利（Stephanie Scheele）與麥肯琪佐皮（Mackenzie Zoppi）表示，自從她們於 2023年在聖塔蒙尼卡推出這項交友活動後，便不斷聽到來自紐約市場的需求。SOSO，即「單身人士專屬社交俱樂部」（Singles Only Social Club）的縮寫，其誕生源於疫情過後年輕專業人士對面對面社交連結日益增長的渴望，以及人們對多年來交友軟體所產生的疲乏感。紐約和洛杉磯一樣，都聚集了許多對約會現況感到厭倦的單身人士，因此她們決定將SOSO帶到美國東岸。

佐皮表示：「我們在紐約有朋友，也知道在那裡談戀愛有多困難。」「我們一直收到訊息，許多人不斷地問我們：『你們什麼時候要來紐約？』」

她們至今已在紐約市與布魯克林舉辦了大約七場活動。有時候兩位創辦人會親自飛到當地擔任主持人，有時則會委託她們所稱的「地面支援團隊」，由當地成員協助執行活動。佐皮表示：「無論是在洛杉磯還是紐約，人們想要的其實完全一樣：一個能讓自己放下手機、走出家門，並與他人面對面交流的理由。」不過，主辦團隊並不希望紐約市的活動給人一種洛杉磯活動的翻版感受。佐皮補充說：「我們希望大家能用紐約的方式談戀愛。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

The Santa Monification of New York City

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-08-17/los-angeles-wellness-dating-events-come-for-new-york-city

RummiKlub NYC 的活動吸引了與洛杉磯類似的參與者群體，他們多半是尋求在不同於傳統社交場合的環境中進行交流的年輕人。(Ashley Gallerani)

RummiKlub LA 無論是在洛杉磯的活動（如圖所示），還是在紐約的活動，都旨在讓社交交流與遊戲體驗同樣成為活動的核心重點。(Ashley Gallerani)

Coffee & Chill 最初誕生於洛杉磯的威尼斯（Venice），目的是為人們提供一種不依賴酒精也能相聚聯誼的方式。(Coffee & Chill)