洛時精選╱造價翻倍仍改建 ADU為夫婦帶財源

建築師巴克與佛利蘭所屬的FreelandBuck建築事務所，利用萊伯納與海寧格住宅唯一可供增建的空間，打造一間400平方英尺的ADU。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

在洛杉磯 東北區，一對生活節儉的夫妻原本只想在自家的上世紀中期住宅旁，增建一間規模不大的附屬住宅單元（ADU），沒想到成本從預估的30萬美元，一路攀升到將近60萬美元。

他們與洛杉磯建築事務所 FreelandBuck合作，拆除原有的雙車位車庫，改建成一間400平方英尺的開放式套房。這座建築彷彿「漂浮」在主屋與露台之間，並將鷹岩（Eagle Rock） 與高地公園（Highland Park）的景色引入室內。

新冠疫情 期間，建材與施工成本大漲，加上屋主自行完成部分裝修，並創意再利用舊車庫材料，使這項工程逐漸成為一場社區共同參與的計畫。未來這間ADU也可出租，成為協助夫妻負擔高昂建造成本的一項收入來源。 萊布納、亨寧格與兒子馬洛合影，身後可見洛杉磯天際線。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

約書亞‧萊布納（Joshua Leibner）和凱瑟琳‧亨寧格（ Katherine Henninger）一向以「量入為出」為生活原則，而且自認是這種生活方式的忠實奉行者。

「約書亞甚至會為了使用一張Groupon優惠券，特地開車橫越整座城市，」在路易斯安那州立大學教授英文的亨寧格說：「藝術品大概是唯一他不介意花錢的東西。」因此，當夫妻倆決定在洛杉磯東北區的住家旁增建一間ADU時，最後的造價著實讓他們大吃一驚。

現在回頭看，萊布納承認，當初他們的想法確實有些天真。「我們原本以為大概會花30萬美元，」他說：「結果最後接近60萬美元。如果一開始就知道要花這麼多錢，我們根本不會做。」

夫妻倆是在2011年以61萬5000美元買下這棟面積1300平方英尺的上世紀中期現代風格住宅。買房七年後，他們開始考慮在房產上增建一間 ADU。

居住空間 也是藝術品

萊布納表示，他們喜歡ADU的概念，因為這樣的空間用途很有彈性，無論夫妻自己使用、提供家人居住，或是出租給房客都可以。「我們希望打造一個自己可以待的地方，同時也能讓其他人使用，」他說，「最理想的情況是，它不只是個舒適的居住空間，也能帶來一種藝術體驗」。

夫妻倆的三房住宅坐落在一條地勢突出的山脊上，一側面向鷹岩，另一側則是高地公園。由於特殊的地形條件，可供興建ADU的位置非常有限，最後唯一可行的地點，就是原本獨立式雙車位車庫所在之處。

2018年，夫妻倆在華盛頓特區史密森尼學會（Smithsonian）的Renwick Gallery看到建築師巴克(Brennan Buck）與佛里蘭（David Freeland）組成的FreelandBuck建築事務所作品後，主動與他們聯繫，希望由他們為一家人設計ADU。夫妻倆的兒子馬洛（Marlowe）現年15歲。

亨寧格說，在美術館裡看到兩位建築師的作品，使他們能夠「把建築師當成藝術家來欣賞」。這正是夫妻倆所期待的──他們希望新建的ADU不只實用，也能在藝術與建築風格上與原有的住宅相互呼應。

由於原有住宅採半圓形平面設計，建築師認為，一棟典型的方正建築放在旁邊並不合適。因此，他們在原車庫所在地的混凝土基座上設計了一座向上發展的開放式套房，並搭配斜屋頂。佛里蘭形容，這個屋頂彷彿「漂浮在兩棟住宅之間的共享空間上方」。

兩個相鄰、高聳的梯形結構，界定了室內不同生活區域。建築師也在兩棟房屋之間設置了階梯式露台，將主屋與ADU連接起來，讓一家人可以在戶外用餐、烤肉和種植花草。

室內400呎 五臟俱全

這間開放式套房面積只有400平方英尺，但建築師利用多個凹入式空間，巧妙地劃分不同功能，包括小型廚房、睡眠閣樓、客廳及浴室。 寬敞的中央空間可眺望南北兩側景色，窗戶位置經過精心設計，可形成舒適的穿堂風。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

中央主要空間可同時欣賞南北兩側的景色，窗戶位置也經過精心安排，使空氣能夠自然對流，在炎熱的洛杉磯夏日形成令人舒適的穿堂風。室內桌子與日式沙發床的尺寸也特別配合空間設計，同一區域可靈活轉換成小型辦公室、餐廳或客廳。 淋浴間也能眺望洛杉磯景色。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

「它看起來好像很小，但挑高的天花板讓整個空間感覺大了很多，」萊布納說，「建築師把它變成一個非常特別的地方，人在裡面時，真的會感受到一種很獨特的美學體驗」。夫妻倆也利用收藏的藝術作品， 賦予這間ADU更鮮明的個人風格。

挑高天花板與高側窗，讓僅400平方英尺的開放式套房顯得寬敞通透。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

室內還懸掛著一盞獨一無二的吊燈，由束線帶（zip ties）製成。夫妻倆20年前為一個非政府組織工作期間，在柬埔寨以100美元買下這盞燈，如今也成為空間裡相當吸睛的裝飾。亨寧格笑著說：「它以前一直被丟在車庫裡。現在回頭看，簡直就像我們非得蓋一棟房子，才終於有地方可以把這盞燈掛起來。」

沿著建築四面外牆上方，有一道狹長的半透明窗帶環繞，凸顯屋頂的造型。佛里蘭說：「人在室內時，這道光帶會讓進入室內的光線變得柔和、均勻；到了晚上，它會透出光芒，讓人感受到屋頂平面彷彿漂浮在空中的效果。」

雖然主屋與ADU距離很近，兩者之間也以露台相連，但由於建築朝向經過安排，兩棟住宅仍能各自保有隱私。萊布納說：「原來的房子也採取類似的朝向，人在主屋裡時，朝西的壁爐正好遮住ADU，從屋內看不到ADU。反過來也是一樣，從ADU的屋內或露台，也看不到我們主屋的室內。」

這項工程最後的花費遠遠超出夫妻倆原先的預期，主要原因之一就是新冠疫情。萊布納說：「我們在疫情發生前，就已開始與FreelandBuck進行設計。」新冠疫情期間供應鏈出現問題，使窗戶與木材價格大幅上漲，加上施工地點不易進出，也增加了工程難度。

主屋內的壁爐遮擋了ADU的視線。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

疫情期間餐廳紛紛停業時，夫妻倆曾與一名商業工程承包商洽談，對方表示，可以在三個月內以31萬5000美元完成工程。「我們當時簡直嚇壞了，」萊伯納說，「這實在太貴了。我們心想：這要怎麼做得下去？」最後，在建築成本進一步上漲後，他們聘請了承包商邦德（David Bond），支付給他的工程費約35萬美元。

此外，夫妻倆也決定將部分工程另外分包，並親自動手完成一些工作，例如鋪設廚房和浴室磁磚，以及處理部分裝修收尾。

造價暴漲 出租補貼

當原有車庫必須拆除重建時，他們也自己想辦法處理，在Craigslist和Buy Nothing社群上刊登訊息：「免費車庫，連同底下的混凝土都可以拿走。」結果真的有人上門，把舊車庫的材料一一拆走再利用。

亨寧格說：「有人拿走了老生紅木外牆板、屋頂木樑和窗戶；有人正在沙漠裡蓋一間藝術工作室，就拿走了木柱；有人正在蓋露台，便拿走燈具、層架和電線；連彎掉的車庫門，也有人拿去當廢金屬回收。」

她說：「後來我確實僱了一組工人，把剩下不多的結構拆除，最後邦德還是得把混凝土打碎。不過我們非常高興，除了混凝土以外，幾乎沒有任何東西需要送進垃圾掩埋場。」

夫妻倆這種做法也讓建築師留下深刻印象，認為這提供了一種有趣的思考方式，重新看待建築、社區以及住宅與鄰里之間的關係。巴克說：「這項建造工程，不只是屋主參與其中，整個社區其實也以某種方式加入了。」

目前，由於維吉尼亞州的家人出現健康問題，夫妻倆在學年期間必須前往當地照顧親人，暫時將洛杉磯的主屋和ADU都出租。

萊布納是一名編劇兼高中英文教師，亨寧格則是大學英文教授。兩人原本都來自美國東岸，他們希望今年將是最後一年因家庭因素而長時間留在東岸。

亨寧格說：「這裡才是我們的家。我們投入了大量的時間、金錢、期待和愛，才把它打造成真正想要生活的地方。」

萊布納則補充說，興建ADU至少帶來一項實際的好處：「蓋了ADU之後，有一個好處就是，我們現在多了一項收入來源，可以幫忙支付這個貴得要命的工程費。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

They wanted to add an ADU next to their midcentury L.A. home. The cost soared to $600,000

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-08-11/la-midcentury-modern-inspired-adu-northeast-los-angeles

小型廚房配有雙爐口電磁爐、烤箱及冰箱。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

浴室上方設有一處睡眠閣樓。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

夫妻倆在紐西蘭找到的彩色磁磚，為淋浴間增添亮麗色彩。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

夫妻倆在紐西蘭找到的彩色磁磚，為淋浴間增添亮麗色彩。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）

窗戶設計有助於室內空氣對流。（洛杉磯時報╱Dania Maxwell攝影）