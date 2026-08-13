哈利波特9¾月台 穿越到南加 跟乘客一起大冒險

在南加州佩里斯，演員們手持魔杖表演「哈利波特：霍格華茲特快列車探險」。(洛杉磯時報/ David Fouts攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州佩里斯推出哈利波特特快列車沉浸式冒險活動。

南加州佩里斯推出哈利波特特快列車沉浸式冒險活動。 重點二： 旅程包含合唱、施法決鬥、神奇生物互動與戲劇科技。

旅程包含合唱、施法決鬥、神奇生物互動與戲劇科技。 重點三：因J.K.羅琳反跨立場，當地LGBTQ+團體發起抵制。

南加 州內陸帝國新開放了「哈利波特 ：霍格華茲特快列車大冒險」（Harry Potter: A Hogwarts Express Adventure）的旅遊項目。在列車上，乘客們將參與歌曲的合唱、手持魔杖以魔法對決以及與神奇生物的互動；與此同時，扮演霍格華茲學生（Hogwarts student）的角色們將挑戰關於各學院的刻板印象，並領悟新的美德。但這項活動卻因為哈利波特作者的反對跨性別女性立場，而受到當地LGBTQ+權益人士抵制。

「霍格華茲特快車」已抵達南加州 河濱縣的佩里斯市（Perris）。南加州鐵路博物館（Southern California Railway Museum）已暫時變身為「9¾月台」，來舉辦名為「霍格華茲特快列車大冒險」的活動。這項長達一小時的戲劇表演是在行駛中的列車上進行，內容包括全場跟唱、施展魔法以及眾人的助威吶喊。票價是每位乘客72.25美元至93.25美元之間。

總部位於科羅拉多州的「鐵路活動公司」（Rail Events Inc.）副總裁兼總經理愛爾蘭（Jarrette Ireland），以及總部位於紐約的華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）全球主題娛樂副總裁瓦利斯（Kathleen Wallis）表示，這是美國首個此類體驗活動。

截至7月23日，該體驗活動的預售票銷售量已接近1萬1000張。這次列車活動舉辦之際，哈利波特系列作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）正因其反對跨性別女性的立場而持續遭受批評。她長期以來因在社交平台X上發表恐跨言論，以及資助那些致力於將跨性別女性排除在公共生活之外的組織而備受詬病。

在「哈利波特：霍格華茲特快列車探險」中，一個攝魂怪木偶在列車車廂內移動。(洛杉磯時報/ David Fouts攝影)

一度遭LGBTQ+杯葛

在佩里斯市，當地LGBTQ+活動人士呼籲抵制這項活動。R.I.S.E. Perris Pride組織的負責人威廉森（Ashley Williamson）表示，在經濟上支持這一體驗活動，以及任何與哈利波特品牌相關的項目，實際上是在為羅琳輸送資金，而她正利用這些財富資助針對跨性別者權益的行動。

「真正可怕的是那種影響力。這種影響在美國已經顯現，」威廉森說道，「針對跨性別群體的種族滅絕（trans genocide）正在發生。情況非常嚴重。」威廉森本身是非二元性別者（nonbinary），也認同自己屬於跨性別群體。

她表示，在舉辦哈利波特體驗活動的佩里斯，「公開展示酷兒身分本身就已經非常令人害怕了」。她本人、她的孩子以及圈子裡的其他酷兒和跨性別者，都曾遭遇過充滿仇恨的辱罵、針對住所的破壞行為以及其他針對酷兒群體的偏見。

她表示，呼籲民眾不要購買任何與哈利波特相關的產品，是「我們覺得能為社群所做的最大努力」。愛爾蘭表示，鐵路活動公司「非常自豪能歡迎所有賓客，並為他們帶來絕佳體驗」；他隨後澄清稱，公司與羅琳之間並無「私人關聯」。

在回應外界對羅琳的普遍關切時，華納兄弟副總瓦利斯說道：「能為那些熱愛這些故事的粉絲創造這些體驗，我們深感榮幸；這些作品擁有極其深厚的粉絲基礎。許多孩子，包括我自己的孩子，都是伴隨著這些電影和故事長大的，他們非常樂於以全新的方式去體驗這些內容。」

左圖： 演員們在「哈利波特：霍格華茲特快列車大冒險」中手持魔杖進行表演。 右圖上： 一位乘客手持「9¾月台」車票。 右圖下：霍格華茲特快列車的列車長在「哈利波特：霍格華茲特快列車大冒險」中表演。(洛杉磯時報/ David Fouts攝影)

霍格華茲學生 迎接乘客

在最近一次面向兒童的火車體驗預覽中，沒有提到羅琳。乘客們穿過「9¾月台」登上火車，魔法學院的四名霍格華茲學生迎接他們。「你是赫夫帕夫學院（Hufflepuff）的嗎？」一位霍格華茲學生問一位遊客。

對於不熟悉哈利波特世界的人來說，他們先要知道每一所學院都代表著一種特質：葛萊分多（Gryffindor）代表勇氣（courage），赫夫帕夫（Hufflepuff）代表忠誠（loyalty），雷文克勞（Ravenclaw）代表智慧（wisdom），史萊哲林（Slytherin）則代表雄心（ambition）。

當列車啟程時，學生們便展現了這些性格差異：葛萊分多與史萊哲林延續著傳統的對抗，雷文克勞的學生沉迷於鑽研魔法史，而赫夫帕夫的學生則試圖在各方之間進行調解。

乘客們觀看「哈利波特：霍格華茲特快列車探險」中的表演。(洛杉磯時報/ David Fouts攝影)

展現美德 打破刻板印象

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州佩里斯推出哈利波特特快列車沉浸式冒險活動。

南加州佩里斯推出哈利波特特快列車沉浸式冒險活動。 重點二： 旅程包含合唱、施法決鬥、神奇生物互動與戲劇科技。

旅程包含合唱、施法決鬥、神奇生物互動與戲劇科技。 重點三：因J.K.羅琳反跨立場，當地LGBTQ+團體發起抵制。

為了順利完成這段旅程，每位學生都必須展現出一種屬於其他學院的美德：葛萊分多學生需磨練智慧，赫夫帕夫學生需培養勇氣，雷文克勞學生需樹立雄心，而史萊哲林學生則需學會忠誠。

在旅途中，學生們將這些新特質付諸實踐：他們要應付擋在鐵軌上的鷹頭馬身有翼獸（hippogriff），捕捉逃跑的巧克力蛙，還要正面對抗吸食靈魂的攝魂怪（soul-sucking dementor）。旅程結束時，他們不僅打破了各學院的刻板印象，更認識到彼此之間其實並無本質差異。

根據該體驗項目的官方網站，列車將沿途穿過佩里斯市的各個街區，並從同一地點出發和返回。遊客下車後，將前往一個以霍格米德（Hogsmeade）為靈感打造的區域——該村莊位於霍格華茲校外。在這裡，遊客可以購買各種主題飲品、美食及周邊商品。

融入戲劇科技 真正冒險

愛爾蘭表示，著手處理「將戲劇科技設備裝入列車」這項物流難題，堪稱「真正的冒險」。車廂內部，原本的頭頂行李架被電視螢幕取代，燈帶沿著車廂壁從車頭一直延伸至車尾；所有車窗都裝上了印有圓形霍格沃茨特快列車標誌的灰色遮光簾，使遊客無法看到車外的景象。

這些元素都為故事敘述增色不少。電視螢幕上播放著哈利波特電影的片段，幫助觀眾在遇到魔法生物時沉浸其中，而燈光系統則為施法場景提供了輔助。在一個決鬥場景中，一道道光束畫過車廂；在演出的高潮部分，當一個攝魂怪——由一位戴著兜帽、操控綁在身上的木偶扮演——沿著過道飄來時，燈光驟然熄滅。

左圖：施展懸浮咒後，演員展示了漂浮的羽毛。 右圖：一位演員捧著一盒巧克力蛙，穿過列車車廂。(洛杉磯時報/ David Fouts攝影)

最終，是赫夫帕夫學院的學生在乘客們的幫助下擊敗了攝魂怪。「大家跟我一起念！」赫夫帕夫的學生喊道，魔杖指向那怪獸：「守護神咒！」（Expecto Patronum!）。乘客們齊聲念誦咒語，一道白光閃過車廂，音響裡響起動聽的音樂。攝魂怪敗下陣來，沿著走道飄蕩，消失在眾人的視線之外。

活動持續至9月27日

該體驗活動將在南加州鐵路博物館持續至9月27日。愛爾蘭表示，未來的巡展站點將於秋季公布，並計畫將活動擴展至整個北美地區，最終也將拓展至英國。南加州鐵路博物館（Southern California Railway Museum），地址：2201 S A St., Perris, Calif., 92570。時間：即日起至9月27日。票價：每位乘客72.25美元至93.25美元。更多資訊：harrypottertrainadventure.com。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

SoCal's new Harry Potter train ride attracts fans, concerns local LGBTQ+ rights activists

https://www.latimes.com/travel/story/2026-07-29/la-socal-new-harry-potter-train-ride-attracts-fans-concerns-local-lgbtq-activists

一位演員攜帶著衛斯理的「基礎烈焰盒」（Basic Blaze Box）。(洛杉磯時報/ David Fouts攝影)