洛時精選／圓旅遊夢 推7元抽獎券「賣」200萬屋

丹尼爾李伊（Daniel Leigh）與妻子蘿倫瓦克寧（Lauren Vaknine），以及他們的孩子薇娃（Viva，左）和布拉克斯頓（Braxton），正透過線上抽獎活動，以每張 7 美元的價格抽獎送出他們位於鄰近倫敦的艾斯特里（Elstree）的五臥室住宅。（Daniel Leigh）

丹尼爾李伊（Daniel Leigh）在一次愜意的美國之旅後，萌生了一個看似異想天開的念頭：賣掉位於英格蘭（England）的五臥室住宅，然後與妻子蘿倫瓦克寧（Lauren Vaknine）以及兩名子女一起環遊世界。

幾個月後，當瓦克寧和他們的孩子，10歲的布拉克斯頓（Braxton）以及7歲的薇達（Vida），都表示支持這個瘋狂的點子時，李伊感到十分驚訝。他說，「其實我們並不是熱愛旅行的人，我們通常都是看著別人去旅行。」

這一家人最近曾前往北卡羅來納州、南卡羅來納州及路易斯安那州旅行。李伊（Leigh）表示，「我們非常喜愛美國。」這對夫妻希望在12月7日完成房屋抽獎後，能夠走訪美國全部50個州。(Daniel Leigh)

今年3月，當他們結束美國之旅返家後，發現有些人已成功透過英國網站拉佛（Raffall）抽獎出售自己的房屋。這個線上平台提供各式各樣的抽獎項目，從汽車到住宅都有。去年甚至有一名男子以「遠離川普的避風港」為號召，向美國人推銷他的房子。於是，這對夫妻決定也來試上一試。於是在6月他們將位於距離倫敦約 20 分鐘車程的艾斯特里（Elstree）的住宅作為線上抽獎活動的獎品。抽獎券每張售價5英鎊，約合美金6.75元。

過去 20 多年來，李伊一直在倫敦從事教育人才招募工作。他表示，「當新的屋主在我們家中創造屬於他們的回憶時，我們也能夠出去創造屬於自己的回憶。」

靈感來自美國之行與媒體

李伊的靈感來自《紐約時報》的一篇報導，內容介紹了伊梅爾達柯林斯（Imelda Collins）的故事。柯林斯於去年透過抽獎方式出售她位於愛爾蘭（Ireland）的兩臥室小屋，籌得約 140 萬美元。她以每張 6.70 美元的價格售出 20萬6815張抽獎券。到了 10 月，柯林斯將小屋轉讓給來自美國俄亥俄州代頓市（Dayton）的 29 歲美國海軍陸戰隊軍官凱瑟琳史班格勒（Kathleen Spangler）。史班格勒當初一時興起買了三張抽獎券，之後很快便把這件事忘得一乾二淨。

這棟住宅位於艾斯特里（Elstree），距離倫敦僅約20分鐘車程。(Lux Visuals Ltd.)

現年均為42歲的李伊與瓦克寧在同一個村莊長大，並且就讀同一所高中。在全家前往美國的紐奧爾良、阿什維爾（Asheville, N.C.）、查爾斯頓（Charleston, S.C.）、佛利海灘（Folly Beach）和基奧維湖（Lake Keowee）旅行之後，他們開始思考，自己是否真的甘願一輩子待在同一個城鎮? 划獨木舟的經歷以及阿帕拉契山脈（Appalachian Mountains）的壯麗景色，讓他們重新審視自己的人生。

李伊表示，「旅行時住在湖邊是我這輩子過得最平靜的一段時光。」「那種生活非常完美。在英格蘭，由於天氣因素，孩子們大部分時間只能待在室內，我們得帶他們去玩彈跳床或室內遊樂園才能讓他們有事可做。每次全家出遊大約都要花費 300 美元。你無法只是簡單地到湖邊、海灘，或到山上健行。」

妻自幼罹病 重思人生意義

李伊補充說，他們一直努力打造自己以為想要的人生，包括兩個孩子、一隻狗，以及一個溫暖的家。然而，在事業上取得成功之後，他們卻意識到那並不是真正想要的未來。「我們不斷追逐一個又一個目標，而那些目標似乎總是遙不可及，只因為我們覺得自己必須持續向前。」「人生還有那麼多值得體驗的事情。我們看到自己的父母以及朋友的父母相繼離世，這讓你意識到，人生有時就像一條輸送帶。你要麼真正去生活，要麼只是一直隨波逐流。」

五間臥室中的一間。(Lux Visuals Ltd.)

對身為一名健康教練的瓦克寧而言，這項計畫有著更深一層的意義。她在兩歲時便被診斷出罹患幼年型類風濕性關節炎（juvenile rheumatoid arthritis），因此賣掉房子、展開環遊世界之旅，對她來說不只是一次旅行。

她表示，過去十年來，她的病情維持在緩解狀態。「我走過了一段漫長的旅程。」「從全身上下都受到疾病影響、行動不便，到如今完全恢復身體活動能力，經歷這一切之後，你不可能不明白，人生還有許多比工作、每天接送孩子上學，以及在同一棟房子裡做晚餐更重要的事情。對我來說，精采的人生並不在於豪宅、遊艇或奢華享受，而是在於充分體驗生命、找到發自內心深處的喜悅。如果我一直待在自己成長的同一個城鎮、同樣的四面牆之內，我就無法做到這一點。」

她的丈夫補充說：「她懷著感恩之心過生活，珍惜所擁有的一切，這正是我們這麼做的原因。我們希望活在當下，並在自己仍然擁有完整行動能力的時候，盡可能去做想做的事情。」

體悟精采人生 應把握當下

他們這棟估值約為200萬美元的住宅有五間臥室，位於一條寧靜的袋狀道路（cul-de-sac）上，周圍僅有另外五棟住宅。房屋室內面積約為 2,226 平方英尺，擁有一座朝南的花園、開放式廚房，以及於 2021 年翻新的餐廳與客廳；此外，還設有家庭辦公室和健身房。

客廳。(Lux Visuals Ltd.)

李伊表示，他們並非想藉此活動獲利，但必須售出至少55萬張抽獎券，才能支付這棟房產的全部相關成本、法律費用、稅金、獎金以及抽獎活動的各項開支。他指出，「抽獎券的銷售目標是依據所有相關成本計算出來的，因此最後不太可能剩下太多盈餘。」「如果售出的抽獎券數量超過目標，當然有可能會有額外收入，但那並不是我們的目的。」他也提到，即使最終未達到預定的售票目標，仍然會抽出一位得主，而得主將獲得募集款項總額的 50%。不過，他們希望幸運得主能夠獲得這棟房子。

李伊指出，網站上很少有人以抽獎方式出售住宅，其中一個原因是屋主必須自行負責推廣。據他估計，截至目前為止，他們已投入約 1萬7000 美元，並準備再投入1萬5000 美元用於 Meta平台的廣告。此外，他們還必須自行支付法律顧問費用。

其中一間浴室。(Lux Visuals Ltd.)

這場抽獎活動已經成為全家人共同參與的計畫，而他們的孩子也幫忙宣傳。在其中一段宣傳影片裡，布拉克斯頓提出了一個或許是關於這次搬遷最重要的問題：「我們會帶狗狗一起走嗎？」

孩子參與宣傳 學到寶貴經驗

談到他們家那頭名叫史托瑞（Story）的狗時，李伊表示：「或許有一段時間必須把牠留給其他家人照顧。牠的體型跟一匹小馬差不多大，所以帶著牠旅行可能會是一項挑戰。不過，我們肯定會非常想念牠。」

於2021年全面翻修過的開放式廚房。(Lux Visuals Ltd.)

李伊表示，全家一起為房屋進行宣傳，對孩子們而言也是一次寶貴的學習經驗。這讓他們明白：「只要你全心投入某件事情，就能夠把它完成。我希望他們看見努力工作的樣子。這不只是拍影片好玩而已，而是要熬夜工作到半夜、早起忙碌、同時兼顧兩份工作，並確保自己不會錯過任何一次採訪機會。最終，孩子們將會明白，人生是可以改變的，而在外面的世界裡存在著無限可能。只要你願意付諸行動，就能讓這一切成真。」

李伊還說，孩子們並不擔心失去現在的家。「他們很期待能夠展開一場長途旅行，而我們希望旅程能包括澳洲、印度，以及美國的每一個州。」

得主將獲 零房貸住宅及4.5萬元

來愈多美國人申請英國公民身分之際，這對夫妻的抽獎活動或許可說是時機恰到好處。由拉佛網站隨機抽出的幸運得主將於12月7日揭曉。得主不僅能獲得一棟無需負擔房貸的住宅，所有法律費用及稅金也將全數付清，另外還可獲得4萬5000美元作為家庭開支補助。根據拉佛的條款與細則，房產移轉程序可能需要60天甚至更長時間才能完成。

每售出一張抽獎券，都將有部分收入捐贈給索雷斯婦女援助會（Solace Women's Aid）。這是一家致力於協助遭受家庭暴力影響的婦女與兒童的英國慈善機構。李伊指出，由於各州對賭博、彩券及消費者保護的法律規定不同，並非所有州都能參加拉佛的抽獎活動。

在許多人必須於旅行與存錢買房之間擇一的時代，這對夫妻提供了參加者一個同時實現兩者的機會。李伊表示，這正是整個計畫的核心理念。他說，「如果現在不做，更待何時？這個問題可以改變一切。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

They're raffling off their $2-million home for $7 to travel the world: ‘If not now, when?’

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-07-22/couple-raffle-home-in-england-to-travel-world-with-their-kids