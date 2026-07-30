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諾蘭《奧德賽》8大改編 對照原著一次看懂

洛時記者/Josh Rottenberg 本報 /編譯組
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電影《奧德賽》中，特洛伊木馬出現在海灘上的畫面。（攝影／Melinda Sue ...
電影《奧德賽》中，特洛伊木馬出現在海灘上的畫面。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧德賽》（The Odyssey）保留了荷馬史詩的整體故事主軸，卻大幅重新詮釋了許多最著名的情節。電影將敘事重心從神話轉向人物心理，把主角奧德修斯（Odysseus）的返鄉旅程重新塑造成一段關於戰爭、罪疚、記憶與創傷的故事。

《奧德賽》或許奠定了西方敘事文學的基礎，但荷馬這部史詩並非天生適合搬上大銀幕。這部約有2700年歷史的史詩共分24卷，描述主角歷經長達十年的海難、怪物、諸神與女巫考驗。如此龐大的故事，不可能輕易濃縮成一部電影，即使是一部長達三小時的IMAX鉅作，也勢必需要大幅重新構思。

諾蘭的解決方式，是將荷馬作品視為創作的起點，而非必須忠於原著的藍圖。他7月稍早接受《泰晤士報》（The Times）訪問時表示：「我希望用一種新穎且現代的方式來講述這個故事，讓它對當代觀眾而言，就像荷馬當年講述時對當時的人一樣容易理解。」

因此，《奧德賽》片中的古希臘人物說話方式也充滿現代感。奧德修斯抱怨自己在特洛伊「在這該死的海灘待了10年」，而他的兒子特勒馬科斯（Telemachus）則直接把潘妮洛普（Penelope）與奧德修斯稱作「媽媽、爸爸」。諾蘭保留了奧德修斯返鄉奮鬥的主要故事線，卻大膽改寫途中事件，並經常將焦點由神話元素轉向人物內心世界。

熟悉荷馬原著的讀者，也會發現更多改動。例如：風神埃俄羅斯（Aeolus）裝著狂風的皮袋消失了，原著中，正是它讓奧德修斯在幾乎看見故鄉伊薩卡（Ithaca）時，再度被吹回大海；幫助奧德修斯最後返鄉的費埃基亞人（Phaeacians）也完全不見蹤影；食人族拉厄斯特律戈涅斯人（Laestrygonians）則被改造成身披重甲、身形高大的戰士。其他許多情節則被合併或徹底重新詮釋，甚至加入全新創造的人物與故事線。

下述內容涉及大量劇透，是諾蘭版《奧德賽》與荷馬原著最大的八項差異。

諾蘭透過特洛伊城的毀滅，呈現戰爭帶來的殘酷與恐怖。（攝影／Melinda Sue...
諾蘭透過特洛伊城的毀滅，呈現戰爭帶來的殘酷與恐怖。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

木馬屠城 影響更深遠

原著：荷馬的《奧德賽》開始時，特洛伊(Troy)早已陷落，特洛伊戰爭主要透過角色回憶與敘述呈現，而非直接演出。但諾蘭卻把戰爭帶來的痛苦放在整部電影的核心。導演帶領觀眾走進特洛伊木馬的內部，親眼見證隨之而來的大屠殺；希臘軍褻瀆雅典娜（Athena）神像的一幕，也成為不斷糾纏著由麥特戴蒙（Matt Damon）飾演、飽受罪惡感折磨的奧德修斯的重要心魔。

電影：奧德修斯認為，特洛伊木馬這項自己最得意的謀略，其實違反了宙斯（Zeus）所維護的神聖待客之道。

因此，在荷馬筆下象徵勝利的木馬奇計，在諾蘭的詮釋中，更像是一種「原罪」。

麥特戴蒙（左）與辛蒂亞（Zendaya）在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／Mel...
麥特戴蒙（左）與辛蒂亞（Zendaya）在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

眾神遠離人間 幾乎隱身

原著：在荷馬原著裡，眾神經常召開會議、彼此爭論、偏袒不同凡人，甚至直接干預人間事務，以致雅典娜幾乎可說是另一位主角。然而，諾蘭刻意讓眾神保持距離。

電影：宙斯始終沒有現身；海神波塞頓雖然被奧德修斯視為造成狂風惡浪的元凶，但也從未真正露面。只有雅典娜（由辛蒂亞飾演）跨越神、人兩界現身，但她也不像荷馬筆下那樣積極介入事件，而是顯得更加神祕、難以捉摸。諾蘭似乎在告訴觀眾：眾神或許依然存在於天界，但與荷馬不同，他並不打算邀請觀眾坐上眾神的議事桌。

對戰獨眼巨人 刪智謀交鋒

原著：荷馬史詩中，最著名的情節之一，就是奧德修斯與部下被困在獨眼巨人波呂斐摩斯（Cyclops Polyphemus）的洞穴裡。這場對決本質上是一場智慧較量：奧德修斯利用謊言、挑釁與灌醉對方等計策，最終成功脫困。但諾蘭刪除了大部分這些智謀交鋒。

電影：奧德修斯與同伴一開始甚至不知道獨眼巨人會說話，只能倉皇應付這個幾乎無法理解的怪物。他們依舊以燒紅的木樁刺瞎巨人的眼睛，並把草綁在背上，偽裝成羊群逃離洞穴。然而，諾蘭又加入一項重大改編：就在逃離時，奧德修斯再次朝已失明的獨眼巨人眼中射出一箭。這也讓獨眼巨人的父親（海神波塞頓）有了新的理由，在奧德修斯返鄉途中不斷降下災厄。

莎曼珊莫頓（Samantha Morton）在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／M...
莎曼珊莫頓（Samantha Morton）在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

對妻忠誠 喀耳刻誘惑不再

原著：荷馬筆下，女神喀耳刻（Circe）先以魔藥將奧德修斯的部下變成豬；但當奧德修斯成功抵抗她的魔法後，她不僅恢復眾人的原貌，還與奧德修斯成為情人，邀請他們留下生活。眾人在島上停留整整一年，享受宴飲、休養生息，最後喀耳刻還協助他們為接下來的旅程做好準備。

電影：在諾蘭版本中，由莎曼珊·莫頓(Samantha Morton)飾演的喀耳刻，卻完全不是一位令人想停留一年的女神。她直接以恐怖而扭曲的身體變形方式，把奧德修斯的部下活生生變成豬，呈現出充滿「身體恐怖」風格的驚悚場面。

電影中沒有戀情、沒有一年的桃花源生活，也沒有任何魔法協助。

這也反映出諾蘭整體改編方向：他的奧德修斯遠比荷馬筆下更少涉及男女情感糾葛，使他對妻子潘妮洛普的忠誠更加突出。因此，喀耳刻篇章變得更短、更恐怖，也少了許多性感色彩，將荷馬原著中最奇特的一段停留，改造成一場近似清醒惡夢的經歷。

冥府之旅 更加個人化

原著：荷馬原著中，奧德修斯前往冥府時，遇見了許多來自過去與希臘神話中的亡魂。但諾蘭讓這趟冥府之旅變得更加私人，也更加心理化。 

電影：最重要的亡魂，是荷馬原著根本不存在的人物——西農（Sinon，由Elliot Page飾演）。西農其實出自維吉爾（Virgil）的《埃涅阿斯紀》（Aeneid），他是協助希臘人欺騙特洛伊人接受木馬的士兵。諾蘭重新塑造這名角色，將他設定為一名天真的年輕士兵，被迫留在木馬外，負責完成奧德修斯設計的騙局。

卡呂普索 成心理治療角色

原著：女神卡呂普索(Calypso)在海難後救起奧德修斯，並將他留在自己的島上長達七年。即使奧德修斯始終思念妻子潘妮洛普與故鄉伊薩卡，仍無法離開。

電影：諾蘭將這段經歷重新塑造成一場心理治療式的戲劇，而非單純的愛情誘惑。由莎莉賽隆（Charlize Theron）飾演的卡呂普索給奧德修斯食用蓮花，希望藉此減輕他的痛苦。然而，隨著蓮花越吃越多，他的記憶開始逐漸消失，甚至連自我認同也慢慢瓦解。對一向熱衷探討記憶如何運作的諾蘭而言，這樣的設定可說十分自然：奧德修斯必須先重新想起自己為何想回家，才能真正重新踏上返鄉之路。

安海瑟薇（左）與湯姆霍蘭德在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／Melinda Su...
安海瑟薇（左）與湯姆霍蘭德在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

父子重逢 變動作大片

原著：奧德修斯與兒子特勒馬科斯的重逢十分安靜而感人。在雅典娜幫助下，奧德修斯化身成一名年老乞丐，在豬倌歐邁俄斯（Eumaeus）的住處向多年未見的兒子坦承身分。父子相認後，便共同策劃奪回王宮、消滅求婚者。

電影：諾蘭則完全改寫這段劇情。當湯姆霍蘭德(Tom Holland)飾演的特勒馬科斯遭刺客追殺時，奧德修斯現身救援，但特勒馬科斯完全不知道身旁這位乞丐其實就是自己的父親。因此，父子第一次相見成了一場全新創作的大規模動作戲，取代了荷馬原本平靜、充滿情感的相認場景。這也讓觀眾得以看到荷馬時代不可能出現的「商業片大彩蛋」：飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德，與麥特戴蒙並肩作戰，一同擊退敵人。

諾蘭式結局 流亡航向未知

原著：《奧德賽》最終以世界重新恢復秩序作結。奧德修斯殺死所有求婚者後，終於與潘妮洛普重逢。潘妮洛普透過只有夫妻兩人才知道的婚床秘密，確認眼前的人真的是丈夫，奧德修斯也重新奪回王位。

電影：諾蘭讓這段結局變得更加複雜。奧德修斯沒有重新統治伊薩卡，而是主動選擇流亡，由特勒馬科斯接掌王位。他與安海瑟薇(Anne Hathaway)飾演的潘妮洛普共同航向「未知的西方」，藉此紀念那些再也沒能返家的戰友。在電影最後的獨白中，奧德修斯將目光投向青銅時代的崩潰。他想像著未來某一天，自己的世界以及自己曾經歷的一切，都將被世人遺忘。文明終將再次興起，但人類也終究會再次忘記歷史帶來的教訓。

這正是諾蘭將荷馬世界與現代世界連結的最後方式。荷馬史詩以秩序恢復作結；諾蘭的電影，則將歷史描繪成一個永無止境的循環——崩潰、重生，然後遺忘。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

8 ways that Christopher Nolan's ‘Odyssey’ changes Homer’s epic

https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2026-07-21/how-christopher-nolan-changed-homer-odyssey-for-screen

麥特戴蒙手持弓箭，演出電影《奧德賽》。（攝影／Melinda Sue Gordo...
麥特戴蒙手持弓箭，演出電影《奧德賽》。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

麥特戴蒙飾演的奧德修斯，始終受到那些被他留在戰場上的士兵亡魂所糾纏。（攝影／Me...
麥特戴蒙飾演的奧德修斯，始終受到那些被他留在戰場上的士兵亡魂所糾纏。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

羅伯派汀森（Robert Pattinson）在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／...
羅伯派汀森（Robert Pattinson）在電影《奧德賽》中的劇照。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

精華 FAQ

  • 他保留返鄉主線，卻把重心從神話奇觀移到人物心理，強調戰爭、罪疚、記憶與創傷，讓故事更像一段現代人的內在旅程。

  • 木馬被拍成原罪般的大屠殺，眾神大多隱身不直接介入，卡呂普索則變成帶有心理治療意味的情節，重點在記憶消退與自我瓦解。

  • 原著以奧德修斯回到伊薩卡、恢復秩序收束；電影則讓他選擇流亡、把王位交給特勒馬科斯，並以歷史崩潰與遺忘作為最後意旨。

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