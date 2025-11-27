星光派對散場 新屋豪華夢碎

我的頻道

洛時記者╱Stacy Perman，編譯╱林思牧
除精彩的活動安排外，這家私人聯合辦公俱樂部還以其標誌性的建築和設計聞名。 (Ricardo DeAratanha攝影╱洛杉磯時報 )

豪華會員制聚會所「新屋」（NeueHouse），是為好萊塢菁英量身打造的地點，但據稱因為支出浮濫、地點租金昂貴、失敗的餐飲投資以及債務而垮台，在9月突然關門。

2013年NeueHouse品牌已在紐約開了備受矚目的旗艦店。2015年秋季，NeueHouse在好萊塢盛大開幕；其來到洛杉磯，不僅承載濃厚娛樂產業歷史底蘊，也引發會員申請的漫長等待。

這家私人俱樂部坐落日落大道，原址是著名的哥倫比亞廣播公司（CBS）工作室。這裡曾是奧遜威爾斯（Orson Welles）的廣播節目錄製地，也是電視劇「我愛露西」（I Love Lucy）試播集的拍攝地。

日落大道店是新屋在洛杉磯開設的三家風格獨特的分店中的第一家，並迅速成為娛樂、媒體、藝術和科技的交匯點，吸引眾多洛杉磯的編劇、製片人和電影製作人成為會員。好萊塢分店也成為星光熠熠的派對、電影首映、藝術展覽和音樂會的舉辦場地。

它曾經是一個雄心勃勃、計畫遍布全球的潮流帝國。然而，現實卻給它當頭一棒。新屋在9月宣布關閉，並申請破產保護（Chapter 7 bankruptcy）。

「儘管新屋打造一個極具價值、深受會員和活動主辦方青睞的業務，但不幸的是，它一直背負沉重債務。我們已盡最大努力，尋找可持續發展道路——包括探索所有可能的方案，來應對這些挑戰——還是要做出這個非常艱難的決定：結束業務並關閉。」該公司在給會員的信中寫道。

究竟出什麼問題？與其他企業一樣，新屋也受到疫情、好萊塢兩場罷工，以及1月洛杉磯野火重創。但據洛杉磯時報對前員工、高管和會員的採訪，以及對內部財務文件的審查顯示，新屋最終的失敗，是其自身造成的。

據前高層透露，早在好萊塢分店亮相前，這家公司就背負巨額營運成本，其中包括高昂租金。開業幾年後，投資者排擠富有遠見的聯合創始人，幾輪新的高管團隊也相繼上任，但新屋很快就資金鏈斷裂，最終被一位擁有全新願景的新東家收購。

一位要求匿名的前高管坦言：「 新屋存在根本缺陷。我認為他們野心勃勃，想要在很多地方擴張。然而，這家公司從一開始，就沒有做好成功的準備。這是一個管理不善的悲劇故事。」

年費3600元起步就看好

兩位科技企業家——艾布蘭（Joshua Abram） 和莫瑞（Alan Murray）——於2011年在紐約市創立新屋，與他們一同創業的，還有擁有商業和酒店管理背景的歐萊利（ James O'Reilly）。

艾布蘭在好萊塢廣告發布時告訴時尚雜誌Mr. Porter說，我和莫瑞都覺得，現在正是重新思考全球創意產業從業者（包括創業家）理想辦公室體驗的良機。當時共享辦公空間正在興起，企業家和公司紛紛抓住這一趨勢，投資者也紛紛湧入這一領域。WeWork曾引領這股熱潮，直到2019年它災難性的崩盤。

新屋的合夥人為共享辦公這一略顯平淡的概念，注入新活力。他們面向的是富裕的國際會員群體，主要針對創意人士和創新者。

它就像一場永不落幕的雞尾酒會，既有SoHo House的私密性，又有Jonathan Club的專屬感，還有WeWork的實用性，同時又兼具巴塞爾藝術展（Art Basel）和聖丹斯電影節（Sundance）的潮流氣息。

共享辦公空間公司Industrious的執行長兼世邦魏理仕（CBRE）樓宇營運與體驗部門的執行長霍達里（Jamie Hodari）曾在社媒這樣形容：新屋是「職場界的協和式飛機」（Concorde of the workplace world）。

新屋關閉前，其網站列出的會員費從個人年費3600美元，到私人辦公室每月8000美元不等（相當於每年9萬6000美元）。

新屋的主管「精心吸引」申請者。它租賃具有標誌性或歷史意義的建築，並投入大量資金進行改造，聘請像大衛洛克威爾（David Rockwell）這樣炙手可熱的設計師。其會員可享有周到細緻的服務和豪華設施，例如放映室、咖啡吧和瑜伽課程，以及精彩的活動項目。

威廉王子等眾名人加持

第一座新屋位曼哈頓熨斗區（Flatiron District）一棟百年歷史的工廠大樓內，佔地5萬平方呎。據報導，名作家魯西迪（Salman Rushdie）和名演員梅格萊恩（Meg Ryan）都是會員。威廉王子和凱特王妃也曾出席過這裡舉辦的慶祝創意的招待會。 

然而，據前高層透露，從一開始遠大的抱負，就導致從家具到人員配備等各方面巨額超支。一位前高層表示，甚至在第一間俱樂部開業前，新屋就已僱用100名員工，其中許多人是擔任高薪職位。

根據洛時查閱的租賃協議副本，新屋好萊塢分店簽署一份價格不菲的15年租約，到2024年，俱樂部業主每年至少需支付430萬美元的基本租金。

一位了解公司財務狀況的前高層表示，這項大規模的擴張計畫，超支約4000萬美元，並導致好萊塢分店的開幕時間，推遲一年半。根據華爾街日報，2015年新屋從香港房地產公司鷹君集團（Great Eagle Holdings Ltd.）籌集2500萬美元。

據一位知情人士透露，三年內該公司又從Ranger Global Advisors、由Barry Diller和Diane von Furstenberg領投的投資機構（該機構也曾在2016年進行800萬美元的初始投資）、基匯資本（Gaw Capital Partners）和其他投資者處籌集3000萬美元。

2018年，曾任私募股權和飯店高層的懷亞特（Josh Wyatt）被任命為新屋的新執行長。會員們將他們在新屋的體驗描述為融入一個充滿創意的社區。「這裡的服務堪比四季酒店（Four Seasons）」，媒體高層摩爾（Jacqui Moore）說，她最初在紐約成為會員，後來在好萊塢參與一個為期六個月的計畫時，也加入好萊塢分店的會員。 「他們甚至在你意識到前，就記住你的名字，並預判你的需求。」

巴塞特萬斯製片公司（Bassett Vance Productions，也就是安吉拉貝塞特（Angela Bassett）和考特尼萬斯（Courtney B. Vance）的製片公司總裁拉米雷茲（Lynnette Ramirez）表示，她非常喜歡這裡的創意氛圍、地理位置和各種福利。「我的團隊有機會觀看Netflix獎的候選影片。」她說，通常還能與電影製作人交流。

「它風起雲湧的時候，簡直棒極了，」新屋的前公關丹尼爾比（Daniel Bee）說， 「它代表酷炫的巔峰。好萊塢分店本質，就是一個高端的文化活動場所。」

影星基努李維（Keanu Reeves）和他的伴侶亞歷山德拉格蘭特（Alexandra Grant）曾在這裡討論他們的新書，Netflix在這裡舉辦艾美獎慶功派對，詹姆斯（LeBron James）在這裡舉辦他的「不間斷電影節」（Uninterrupted Film Festival），HBO也在這裡舉辦「繼承之戰」（Succession）最終季的首映派對。

2021年好萊塢分店新增由名廚雷加西亞 (Ray Garcia) 主理的快閃餐廳Broken Spanish，以及名為In Sheep's Clothing的限時黑膠唱片聆聽空間。此外，它還舉辦屋頂派對。據一位前高管透露，新屋尋求拓展新的業務領域，並在CultureWorks旗下所有物業中，啟動一項大型餐飲業務——增設擁有100名員工的餐飲部門。

2021年，Wyman Bar在洛杉磯的Bradbury分店開業。兩年後，新屋推出雙概念餐廳Reunion，首家位洛杉磯的威尼斯（Venice），兩個月後又在好萊塢（Hollywood）開設分店。

雄心萬丈卻偏離核心業務

關於最終是誰負責此次轉型及其執行，各方說法不一，但幾位前員工表示，進軍餐飲業偏離公司的核心業務，最終以代價高昂的失敗告終。一位與新屋關係密切的人士對此提出異議，稱「餐飲業務一直是其業務和戰略的重要組成部分，而且運作良好。」

但勞資糾紛不斷升級。一些員工在2023年提起的集體訴訟中，指新屋未支付最低工資和加班費，並存在其他違反勞動法的行為，但該公司否認這些指控。而好萊塢的新屋門市營收，近年大幅下滑；根據洛時查閱的新屋給股東的業績報告顯示，該物業2024年第一季的收入為340萬美元，較去年同期的380萬下降11%，預計2025年第一季將進一步降至250萬。

根據洛時查閱的致股東信顯示，截至2025年3月，新屋的總債務已飆升至8370萬美元；而截至2023年9月底，這一數字為5460萬。儘管如此，新屋上個月宣布關閉的消息，仍然令許多人感到震驚。就在今年春天，其好萊塢分店還刊登招募新活動經理的廣告，並在5月推出全新的播客系列節目「我的好萊塢故事」（My Hollywood Story），該節目在其播客工作室錄製。

新屋的全部債務尚不清楚。然而，根據破產申請文件，好萊塢分店負債640萬美元，資產1690萬，現金3萬7785。它欠房東近500萬美元，並欠洛杉磯縣和加州超過14萬的稅金。

曾經的夢想之家新屋，如今卻被分拆出售。本月初Convene Hospitality Group宣布，已代表破產管理人重啟位於紐約的旗艦店。其網站公告稱：「我們期待會員們的回歸，並在不久的將來舉辦各類活動。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

This private club catered to Hollywood elites. Then it came crashing down

https://www.latimes.com/entertainment-arts/business/story/2025-10-20/inside-the-meteoric-rise-and-cataclysmic-fall-of-neuehouse

NeueHouse為那些富有進取心的創意專業人士，提供良好體驗。(Silvia Razgova攝影╱洛杉磯時報)
2021年，韓國影集魷魚遊戲演員組亮相好萊塢NeueHouse紅毯。 （Jordan Strauss ╱美聯社）
NeueHouse通常選址在有歷史意義的建築。圖為其在洛杉磯市中心知名的Bradbury Silvia大樓的空間。（Razgova攝影╱洛杉磯時報）
位於好萊塢專為富裕的創意人士而設的NeueHouse ，有許多個會議區。 (Ricardo DeAratanha攝影╱洛杉磯時報 )
Broken Spanish餐廳的主廚兼老闆Ray Garcia，該餐廳曾於2021年與NeueHouse合作舉辦快閃美食活動。（Silvia Razgova攝影╱洛杉磯時報）

