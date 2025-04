南加長堤怪趣公寓 擁通往另個宇宙洞口

貝爾川夫婦家牆上黑洞,是通往另一宇宙的路口。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

在貝爾川夫婦塞西莉亞(Cecilia) 和阿布拉罕(Abraham Beltran)位於長堤 (Long Beach)的色彩繽紛一房一廳公寓裡,處處洋溢著歡樂的氛圍。

這對熱愛冒險的夫妻喜歡穿梭於洛杉磯 各地,探索這座城市的瑰寶,從他們是會員的漢庭頓圖書館、藝術博物館與植物園的靜謐花園,到聖蓋博谷的美味港式點心名店。阿布拉罕說,每到周日,他們喜歡走地面道路如Paramount或Atlantic Boulevard 回長堤市,「去體驗一些從未見過的事物,」他一邊說著,一邊遞上來自長堤、曾獲詹姆斯比爾德獎提名的Gusto Bread的墨西哥甜點。「我們熱愛洛杉磯。對我們來說,開車是加州生活的一部分。」

想重現柯恩兄弟電影場景

「我們兩個都對50年代中期設計與色彩有著深厚熱情,」塞西莉亞說。她回憶起兩人曾造訪好萊塢山上的Stahl House,並模仿Julius Shulman的經典照片,在Case Study House #22客廳內拍下自己版本的合影。她說,未來他們希望能重現柯恩兄弟1998年電影《大保齡離奇綁架案》的某個場景。

貝爾川夫婦的公寓由家族照片、旅行紀念品及古靈精怪的裝飾品妝點而成,充滿溫馨與個性。 (洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

貝爾川夫妻的公寓充分展現了他們的設計品味,以及「最重要的是,我們所愛的人們」。屋內陳設有來自Craigslist的大膽50年代現代風格家具、趣味十足的笑臉抱枕,以及可隨時移除的Blik設計壁貼「通往另一個宇宙的洞」。各處點綴著旅行時帶回的紀念品,例如他們2023年赴倫敦旅行時購買的限量藝術版畫《La Famille》。

貝爾川夫婦用䁥稱「皮卡丘」與「倉鼠」互稱,並將此刻在客廳展示。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

他們的暱稱「皮卡丘」和「倉鼠」也出現在客廳的紀念牌上,旁邊是色彩繽紛的Pez糖果機、2012年婚禮時在Etsy上訂製的木製人偶蛋糕裝飾,以及滿牆的家族照片。在臥室中,來自日本的可愛木製「小芥子」娃娃擺滿兩個架子,旁邊還擺著阿布拉罕(41歲)與塞西莉亞(48歲)2006年第一次約會時拍下的照片。

貝爾川夫婦最珍愛的紀念品,是他們 10 歲外甥一筆畫完成的肖像畫。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

他們最珍貴的物品是什麼?是一幅由他們10歲姪子一筆畫成的線條肖像畫。「他是個天才,」阿布拉罕自豪地說。「我看到的時候都感動得快哭了,」塞西莉亞補充說。

最寶貝10歲姪子肖像畫

他們的公寓位於一棟建於1941年、共四戶的建築中,當初是為波音公司的管理職員所設計。這也解釋了為什麼這間約800平方呎的租屋裡有完整的廚房與餐廳,非常適合塞西莉亞和阿布拉罕舉辦家庭聚會、節日餐宴,還有他們口中的「冒險日」生日活動──當天壽星可以從「日出玩到日落」,挑選一場屬於自己的冒險。

「這裡感覺就像一棟房子,」塞西莉亞說,並提到她很喜歡廚房裡內嵌的燙衣板這類具有時代感的細節。他們也很感激自己能住在一個空間夠大的地方,有洗衣機、烘衣機和食品儲藏間,這些設施對許多洛杉磯的租屋族來說可是奢侈品。

餐廳裡的橘色IKEA椅子是他們在Facebook Marketplace找到,還特地開車到艾塔迪那(Altadena)親自取貨。塞西莉亞說:「自從那邊發生野火後,我一直惦記著那家人,希望他們平安。」(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

他們從2010年起就住在這間位於長堤Village社區的公寓。這是他們從父母家搬出後的第一個家,如今已成為家族的聚點,包括經常來訪的五位姪子姪女。

家人是他們生活的核心,因此整個公寓的布置都以讓親友感到賓至如歸為出發點。「我希望孩子們來這裡能夠放鬆,」擔任圖書館技術員的塞西莉亞說。

像樹屋 家人是生活核心

這間公寓因自然光充足,有種像樹屋般的氛圍,這種感覺更因塞西莉亞在疫情期間蒐集的一盆盆綠意盎然的室內植物而更為明顯。

貝爾川夫婦的家不只有餐廳,還包含寬敞的廚房、一面貼有Blik壁貼的牆面、儲藏室與洗衣間,機能齊全。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

「這些植物讓我覺得很有安全感,」她說:「每個澆水的早晨,我都會邊播放熱帶風格的播放清單邊跟它們說話。它們就像是我的孩子──是我唯一需要負責照顧的生物。」

有時候,到了炎熱的夏天,他們會想著如果能有冷氣就好了,阿布拉罕偶爾也會幻想搬到一間全新的住所。

但長期住在這間每月1800美元的公寓,也有它的好處。他們開玩笑說,幾乎沒聽過有人能像他們這樣住一間公寓這麼久,它最大的優勢就是可以省下不少錢。

房價太高 寧租屋保生活品質

面對高房貸利率和南加州節節上升的房價,同時也從事報稅工作的塞西莉亞說:「我最常被報稅客戶問的問題之一是:『我該買房嗎?』我都會叫他們自己試算一下,問問自己是否真的能負擔買房所帶來的所有開銷。如果我和阿罕布拉 擁有一棟房子,我們現在可能就是月光族了。」相反地,他們最近剛從夏威夷旅行回來,這個月還要送塞西莉亞的母親去日本旅行。「我們能在需要的時候幫助家人,這感覺真的很好,」塞西莉亞說。

阿布拉罕和妻子塞西莉亞已在長堤一間800平方呎、一房一廳的公寓中共同生活了15年。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

這對夫妻也很喜歡住在鄰居近在咫尺的好處。「我會留意社區裡大家的狀況,」擔任業務招募員的阿罕布拉說,他的辦公空間就在客廳,而窗外正對著街道。

他們形容住在隔壁的鄰居就像是家裡的一位叔叔。「他每隔幾個月就會煮辣豆湯給我們吃,」塞西莉亞說:「如果有什麼事情不對勁,我們大家都會互相討論、解決。」最近也有鄰居邀請她去打麻將。

這對夫妻曾長期遵守「進一樣、出一樣」的嚴格物品管理原則。「一開始要把我的小收藏品帶進公寓真的很困難,」塞西莉亞 笑說,「特別是對阿罕布拉而言,他的成長背景比較像是囤物家庭。他的衣櫃那半邊是照顏色分好的,我那半邊就只是亂塞進去。」她說,在小空間生活的關鍵在於良好的溝通。

最終,塞西莉亞說,她希望這間公寓「能展現我們的樣子。我想我們做到了」。

阿罕布拉表示認同。「我在蒙地貝婁市( Montebello) 長大,我的家總是堆滿東西,根本無法好好放鬆。這個空間讓我感到無比喜悅。這間公寓,是我們每天晚上充電的美麗場所。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周四刊出。

原文連結:You'll want to be friends with this couple after seeing their quirky, fun apartment

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2025-04-02/apartment-in-long-beach-is-colorful-midcentury-inspired-oasis