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57歲學鋼管舞 71歲奶奶仍登台成傳奇

洛時記者／Deborah Netburn、編譯／胡立宗
塞里特拉在Bourbon Room的演出。（攝影Gina Ferazzi／洛杉磯時報）
塞里特拉在Bourbon Room的演出。（攝影Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

9月底的周三晚上，好萊塢Bourbon Room正由Mary Caryl演出鋼管舞。穿著7吋高跟鞋、半透明黃色喇叭褲的她，演出各式高難度動作：「The Chopstick」、「The Jade Split」、「The Black Sun Split」。

塞里特拉演出的一景，此姿態就是難度極高的Black Sun Split，只靠腹部...
塞里特拉演出的一景，此姿態就是難度極高的Black Sun Split，只靠腹部、大腿夾住鋼管。（攝影Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

Black Sun難度最高，只靠腹肌與大腿及夾住鋼管，兩腿劈成一字馬，雙手各抱住一腳，觀眾報以熱烈掌聲，因為Mary展現了超高柔軟度，還有無比的運動能力。但是當本姓塞里特拉（Serritella）的Mary表演完開始致詞時，觀眾的暴動才真的開始。

因為她說「剛過完71歲生日」，全場差不多都翻了，一名前排的女性用力拳擊空氣，另一個則大角度鞠躬，彷彿是電影Wayne's World（反斗智多星）主角的招牌動作，「我們什麼都不是」（we're not worthy）。

當她說出另一個感想後，觀眾的歡呼幾乎掀翻屋頂，「你永遠不會失去，只要你永遠不放棄」，「我呢，五年前動過髖關節置換術，是個bionic woman！」，bionic woman雖有生化之意，但也可指無所不能的女子，同名電影曾被港台譯成「無敵女金剛」。

邀請塞里特拉參加「Comedy Pole Show」的Christina Calph說，她魅力無限，「每次看到她，我都在想，天啊，我想要（跟她一樣）閃亮一世人」。

洛杉磯不少地方，美顏就跟洗牙一樣，但塞里特拉的鋼管舞體現了一個事實，變老不會抵銷掉美麗、性感、堅毅，或每個人所愛的活動。

以塞里特拉為例，她依然穿高跟鞋，穿比基尼演出，也在Instagram發布影片。每周健身至少五次，所以她才能保持上半身的力道與柔軟度，然後跟比她年輕20、30歲的女生一起在鋼管上做出不可能的動作。

當然，在怎麼訓練還是抵擋不了年歲帶來的不方便，關節炎就是其一，髖關節則是其二。

她說，每天起床，我都覺得（肌肉）比昨天更僵硬，早幾年膝蓋韌帶還受過傷，但就像靜心禱文（serenity prayer）說的，「接受你不能改變的，改變你能改變的」。

塞里特拉演出後在後台閒聊。（攝影Gina Ferazzi／洛杉磯時報）
塞里特拉演出後在後台閒聊。（攝影Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

●塞里特拉的學舞之路：我做不好，但我想學

塞里特拉住在洛杉磯縣北嶺，2010年57歲時開始學鋼管舞，因為那年最小的孩子從大學畢業了。擔任小孩學校募款委員的朋友說，她剛開始學鋼管舞。不知為何，塞里特拉突然問了「我能不能去？」雖然這一班最後解散了，但塞里特拉已然喜歡上鋼管舞。

她說，「我不太行，爬不上去，也沒辦法做動作」，但「我想（學）」。因此，她開始去卡諾加公園的Vertitude L.A.與北好萊塢的Choreography House（已關閉），有些時候一個晚上三堂課。

她說，「兩家都有非常棒的老闆與導師，也會邀請全球優秀的講師來教，所以我覺得我受的是很好的訓練」。

現代鋼管舞起源於1950年代，不過一開始是夜總會、脫衣舞俱樂部的招客手段。到了1990年代才正式成為開班授課的舞蹈加運動。2009後，國際鋼管運動聯會（International Pole Sports Federation）與其他組織開始要求奧運納入鋼管運動，不過阻力仍大。

塞里特拉每周至少健身五次，家中也有練習室。（攝影Marcus Ubungen／洛...
塞里特拉每周至少健身五次，家中也有練習室。（攝影Marcus Ubungen／洛杉磯時報）

鋼管舞被視為運動之一，越來越多的標準動作就開始出現，部分演出者更重視美感與技巧，另一部分則偏好敘事與情感共鳴。不過單純的性感仍然存在，塞里特拉則每樣都好。

她說，有一次是假釋官上課，她教大家很多鋼管與椅子的老招數，「我呢，覺得好吧，老娘57歲，然後我正在學有趣的東西」。

2011年，塞里特拉第一次參賽，當時才上課不到三個月，但當主辦單位「鋼管運動組織」（Pole Sport Organization）打來問她，願不願意參加40歲以上的大師比賽，儘管距離比賽只剩四天，她還是答應了這個近乎胡鬧的邀請，因為她早就想好舞衣，也持續訓練特定動作。

「我自己都覺得有點瘋瘋的了，但我的個性就是多試、不害怕」，她如此描述當時的想法。

塞里特拉柔軟度超佳，一字馬毫無問題。（攝影Marcus Ubungen／洛杉磯時...
塞里特拉柔軟度超佳，一字馬毫無問題。（攝影Marcus Ubungen／洛杉磯時報）

塞里特拉的第一場獨演則是在Vertitude，她穿得像聖誕夫人（Mrs. Claus）、配曲則是「Santa Baby」。2023年，塞里特拉則在Pole Art Italy國際賽拿到分組第一，曲目包括「These Boots Are Made for Walking」、「I Only Date Cowboys」與「Lady」，她一身都是粉紅的牛仔風。

她說，最喜歡喜劇滑稽風格，有些人喜歡氣勢磅礡的音樂，但那不是她的風格。

●老公、家人 是頭號粉絲

頭號粉絲當然是她的家人。結婚33年的Tony對老婆的事蹟如數家珍，1990年代主持電視節目「Images With Mary Caryl」，2012年參加實境秀「Alt for Norge」。她做任何事都嚇不倒我，Tony得意地說。

至於三個小孩，塞里特拉說女兒一開始就喜歡她跳舞，但是兩兄弟卻需要時間消化，「我猜他們沒想過我會有外向的這一面吧」。Bourbon Room的演出，二兒子與妻子也去了，他承認確實需要時間才能接受。

塞里特拉在家中縫製演出服裝。（攝影Marcus Ubungen／洛杉磯時報）
塞里特拉在家中縫製演出服裝。（攝影Marcus Ubungen／洛杉磯時報）

對於鋼管圈的年輕朋友，塞里特拉是英雄。北好萊塢Luscious Maven的導師Teresa Fischer說，塞里特拉是業內的傳奇。另一個朋友Stephanie Pozos則說，塞里特拉讓人眼睛離不開她，她完全知道如何展現她的強項。

兩年半前開始學鋼管舞的Angelina Medina說，塞里特拉的演出風格就像她的個性，活潑熱情，讓人神魂顛倒。她說最欣賞塞里特拉推翻社會成見的風格，「我剛滿33歲，社會都說女人過了30歲，人生就結束了，但（塞里特拉證明了）不是」。

塞里特拉對美妝也有一套。她會做美妝產品，設計銷售一系列鋼管舞服飾，也當影像顧問，還幫女生整理妝容。每當朋友與顧客問她的保養祕訣，她都不吝嗇分享，因為很簡單。

她就是喝足夠的水，然後能動就動，把吃進去的都排出來。她說，很多時候她看到跟她歲數差不多的人，眼睛腫腫、肚子膨膨，其實就是缺水、缺動。

另一個則是每天都要上粉底，這樣才能保濕並隔離汙染物。吃的健康，不必擔心太過完美，放鬆是必要的，不管是口紅、一片生日蛋糕，或是與朋友喝咖啡。

●具有對抗社會成見的超能力 

洛時記者在聽到塞里特拉說她已經喝膠原蛋白十年了，之後也開始在咖啡裡加，不過記者說，塞里特拉的真正超能力是對抗社會的成見，特別是對於老化與女人做自己的那種頑偏，以塞里特拉自己的話來說，（女人）就是要對抗「我不行」的成見。

年紀大些的女人要讓自己覺得美又健康，確實需要花更多時間，但不代表「我不行」，想做就去做。塞里特拉說，「我們都說孩子是我們的未來，但我們也是他們的學習榜樣」。

話題回到Bourbon Room的現場，結束表演後，塞里特拉悄悄回到休息室，但找不到她的網球鞋，只好繼續穿著7吋高跟鞋。當下一場開演時，她繼續爬回自己的座位，因為不想遮擋其他人的視線。

下一位表演的是喜劇演員Annie Lederman，比塞里特拉小30歲的她，喪氣地問觀眾，「我得跟Mary一樣嗎？」觀眾們笑得很同情。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Deborah Netburn。原文連結：

This 71-year-old pole dancer defies expectations — and gravity — in age-obsessed L.A.

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2024-10-14/71-year-old-poledancer-mary-serritella-aging-los-angeles）

塞里特拉得到的獎牌。（攝影Marcus Ubungen／洛杉磯時報）
塞里特拉得到的獎牌。（攝影Marcus Ubungen／洛杉磯時報）

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