洛時精選／洛杉磯時報帶路 逛舊貨店勝網淘

Motley Design Warehouse。（Silvia Razgova攝影）

我最近在臉書 （Facebook） Marketplace上發現了20世紀中風格的Gunlocke對椅，於是開車到好萊塢從完全不認識的女主人那買了回家。到家後，家人都覺得我買得好，但都很訝異我竟然敢一個人去陌生人家。當然，我沒事。

臉書Marketplace有時會讓人逛上癮，看不完的貨品，還可以不必出門就血拚。但如果你不喜歡買陌生人的二手貨，或是一定要在買之前瞧一瞧，或是像我一定要坐坐看才知道舒不舒服，何不利用洛杉磯 原本就很豐富的舊貨市場，不論是骨董店、寄賣店、跳蚤市場、省錢店（Thrift Store），或是專精世紀中現代風家具的經典店（Vintage Store）？

二手不代表破爛，我的血拚經歷中就碰過要價3萬元的法式家具組，但是二手家具確實比較買得下手，不只幫你省錢還能減少垃圾。不過淘寶之前要先學些基本功：

•記得帶捲尺，因為不是每家店都會標出尺寸；

•許多家店每天都會進新貨，來源從貨櫃到搬家隨便賣都有；

•選二手家具是門需要耐心的行當，今天沒看到好貨，過幾天再來；

•許多店提供平價的第三方託運。

最後，這份清單只列出華人區附近的店家，如果想去其他店家，請參考文末的原文連結。

1.King Richard's Antique Center，惠提爾市／省錢店

Chuck與Martha Garcera的5萬7000平方呎骨董店是好萊塢布景師的最愛之一，店面本身就是1902年的老宅，同時身兼加州 最大的經典店與骨董店。四層樓的賣場可以讓你逛一整天，1950年代的家具到1970年代的服裝應有盡有，還有令人咋舌的超大世紀中陶瓷燈。

我最近的一趟探險，發現了很讚的世紀中現代風家具組，包括要價2550元的Adrian Pearsall黃色組合，1250元的Broyhill衣櫃，1200元的Eames風格躺椅，1850元的Corbusier三件式沙發…等等。

地址：12301 Whittier Blvd., Whittier, California 90602

電話：562-698-5974

網站：www.kingrichardsantiques.com

時間：周三至周五的上午11時至下午5時；六日的上午10時至下午5時；周一的上午11時至下午5時。

運送：工作人員可以幫你放上車，或是透過第三方運送大型家具。

2.Motley Design Warehouse，洛杉磯市中心／經典店

（本段由Betty Hallock撰寫）

Paul McCobb的酒吧推車？Fratelli Mannelli的長頸鹿洞石雕刻？還是Walter Castle那像極臼齒的Molar Chair？這些都可以在 Motley找到。

Motley的專長是丹麥的世紀中現代派經典作品，與加州的現代、當代藝術品。位在第七街的展覽室有著各類家具，也有1970年代的Cado Royal壁櫃組，一個小空間專門擺放經典衣物，每日特賣品則放在停車場。

地址：1907 E. 7th St., Los Angeles, California 90021

電話：562-508-6732

網站：www.motley.la

時間：周三至周六的中午至傍晚6時，或是先行預約。

3.玫瑰球場跳蚤市場，巴沙迪那市／跳蚤市場

（本段由Christopher Reynolds撰寫）

50年了，玫瑰盃跳蚤市場是最大、最老、最有味道的跳蚤市場，每個月第二個周日在玫瑰球場的停車場開賣，凌晨5時一直開放到下午4時30分。

每次開市都能吸引2500個攤販，2萬名買家或隨便看看的。從骨董到收藏品，再到經典服飾與配件，另外有個專區劃給藝術品，出口附近則有新品店與美食街。

不過，入場需要12元的門票，一早5時至9時就想先撈為贏的則要收20元，幸好跟著成年人的12歲以下小孩免費。門票必須線上先買，免費停車處在玫瑰球場的南方，少走點路的VIP停車位則要15元。

地址：1001 Rose Bowl Drive, Pasadena , California 91103

網站：www.rgcshows.com

時間：每個月第二個周日，凌晨5時至下午4時30分。

4.SV Modern，Pico Rivera／經典店

位在Sanford's Vintaget唱片行隔壁，Vincent Gonzalez所開的SV Modern提供世紀中現代風的家具、燈具，與藝術家、音樂家的各類用品。

小小的展間都是小個頭的物件，但店經理Joe Lopez說，但是他們找到了家具與音樂結合的利基點，「我們的客人經常在唱片行與這邊之間往往返返，他們都想要能夠創作的美麗、原創家具」。

因為店面很小，因此不要期待這個月的展品，下個月還能看到，每次一賣掉東西，他們就會進新品。

地址：4950 Deland Ave., Pico Rivera, California 90660

電話：562-777-4134

平台：instagram.com/s_v_modern/

時間：六日上午10時至下午5時，周間需先預約。

5.Son of a Vet Thrift Shop，艾爾賽雷諾／省錢店

我第一次注意到Son of a Vet是在Instagram上，他們把絕大多數的庫存都放上去了，這間位在艾爾賽雷諾（El Sereno）的省錢店可是有不少好家具。

墨西哥的鄉村風座椅每只15元，毫無瑕疵的灰色亞麻布沙發49.99元。我最近看到的好東西包括，150元的粉紅色化妝台，199.99元的楓木床頭板，24.99元的農家風咖啡桌。另外還有14.99元的黑白相片，11.99元Aaron Brothers的18x24相框，很多廚具也可以在這找到。

地址：3310 N. Eastern Ave., Los Angeles , California 90032

電話：323-227-1808

平台：instagram.com/sonofavet_thriftshop_la_/

時間：周一至周六上午10時至傍晚7時。

運送：店家有推薦的第三方貨運。

6.St. Vincent de Paul of Los Angeles，林肯高地／省錢店

這家5萬4000平方呎的省錢店可夠你逛的，裡面有成堆的沙發、椅子，還有各類家具，分門別類放在單獨的房間。以沙發來說，只要你想得到款式材質都有，各種價位從79元至800元一應具全。

店家與天主教志工團體合作幫助需要幫助的人，不過沒帶捲尺的不包括在內。如果你準備好了捲尺，測量時間是15分鐘，從取下標價單開始計算，如果超過時間還無法決定，那很抱歉，店員會把標價再貼回去，等下一位客人。

地址：210 N. Avenue 21, Los Angeles , California 90031

電話：800-974-3571

網址：svdpla.org

時間：周一至至周六的上午9時30分至傍晚6時；周日為上午9時至傍晚5時。

分店：2750 E. Pacific Coast Hwy., Long Beach，562-494-9955。

7.Simplymod，聖迪瑪斯／經典店

1996年就開始專售世紀中家具的Michael Shaller，每年都會去丹麥批貨，放到聖迪瑪斯（San Dimas）的simplymod店裡，包括斯堪地那維亞風的家具，Sam Maloof設計、Mike Raub生產的餐椅（2680元）、1940年代的Ikea木質櫥櫃（740元），與來自全球各地的藝術品與陶瓷器。很多商品並不在展間裡，所以如果有特別想要的東西，可以直接與他聯絡。

地址：402 W. Arrow Hwy., #4, San Dimas, California 91773

網址：www.simplymod.com

時間：周四至周六的中午至傍晚5時，或是預約。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Lisa Boone。原文連結：

The best places to shop for secondhand furniture in Los Angeles