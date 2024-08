洛時精選／洛杉磯時報帶路 逛舊貨店勝網淘

Motley Design Warehouse。(Silvia Razgova攝影)

我最近在臉書 (Facebook) Marketplace上發現了20世紀中風格的Gunlocke對椅,於是開車到好萊塢從完全不認識的女主人那買了回家。到家後,家人都覺得我買得好,但都很訝異我竟然敢一個人去陌生人家。當然,我沒事。

臉書Marketplace有時會讓人逛上癮,看不完的貨品,還可以不必出門就血拚。但如果你不喜歡買陌生人的二手貨,或是一定要在買之前瞧一瞧,或是像我一定要坐坐看才知道舒不舒服,何不利用洛杉磯 原本就很豐富的舊貨市場,不論是骨董店、寄賣店、跳蚤市場、省錢店(Thrift Store),或是專精世紀中現代風家具的經典店(Vintage Store)?

二手不代表破爛,我的血拚經歷中就碰過要價3萬元的法式家具組,但是二手家具確實比較買得下手,不只幫你省錢還能減少垃圾。不過淘寶之前要先學些基本功:

•記得帶捲尺,因為不是每家店都會標出尺寸;

•許多家店每天都會進新貨,來源從貨櫃到搬家隨便賣都有;

•選二手家具是門需要耐心的行當,今天沒看到好貨,過幾天再來;

•許多店提供平價的第三方託運。

最後,這份清單只列出華人區附近的店家,如果想去其他店家,請參考文末的原文連結。

1.King Richard's Antique Center,惠提爾市/省錢店

Chuck與Martha Garcera的5萬7000平方呎骨董店是好萊塢布景師的最愛之一,店面本身就是1902年的老宅,同時身兼加州 最大的經典店與骨董店。四層樓的賣場可以讓你逛一整天,1950年代的家具到1970年代的服裝應有盡有,還有令人咋舌的超大世紀中陶瓷燈。

我最近的一趟探險,發現了很讚的世紀中現代風家具組,包括要價2550元的Adrian Pearsall黃色組合,1250元的Broyhill衣櫃,1200元的Eames風格躺椅,1850元的Corbusier三件式沙發…等等。

地址:12301 Whittier Blvd., Whittier, California 90602

電話:562-698-5974

網站:www.kingrichardsantiques.com

時間:周三至周五的上午11時至下午5時;六日的上午10時至下午5時;周一的上午11時至下午5時。

運送:工作人員可以幫你放上車,或是透過第三方運送大型家具。

2.Motley Design Warehouse,洛杉磯市中心/經典店

(本段由Betty Hallock撰寫)

Paul McCobb的酒吧推車?Fratelli Mannelli的長頸鹿洞石雕刻?還是Walter Castle那像極臼齒的Molar Chair?這些都可以在 Motley找到。

Motley的專長是丹麥的世紀中現代派經典作品,與加州的現代、當代藝術品。位在第七街的展覽室有著各類家具,也有1970年代的Cado Royal壁櫃組,一個小空間專門擺放經典衣物,每日特賣品則放在停車場。

地址:1907 E. 7th St., Los Angeles, California 90021

電話:562-508-6732

網站:www.motley.la

時間:周三至周六的中午至傍晚6時,或是先行預約。

3.玫瑰球場跳蚤市場,巴沙迪那市/跳蚤市場

(本段由Christopher Reynolds撰寫)

50年了,玫瑰盃跳蚤市場是最大、最老、最有味道的跳蚤市場,每個月第二個周日在玫瑰球場的停車場開賣,凌晨5時一直開放到下午4時30分。

每次開市都能吸引2500個攤販,2萬名買家或隨便看看的。從骨董到收藏品,再到經典服飾與配件,另外有個專區劃給藝術品,出口附近則有新品店與美食街。

不過,入場需要12元的門票,一早5時至9時就想先撈為贏的則要收20元,幸好跟著成年人的12歲以下小孩免費。門票必須線上先買,免費停車處在玫瑰球場的南方,少走點路的VIP停車位則要15元。

地址:1001 Rose Bowl Drive, Pasadena , California 91103

網站:www.rgcshows.com

時間:每個月第二個周日,凌晨5時至下午4時30分。

4.SV Modern,Pico Rivera/經典店

位在Sanford's Vintaget唱片行隔壁,Vincent Gonzalez所開的SV Modern提供世紀中現代風的家具、燈具,與藝術家、音樂家的各類用品。

小小的展間都是小個頭的物件,但店經理Joe Lopez說,但是他們找到了家具與音樂結合的利基點,「我們的客人經常在唱片行與這邊之間往往返返,他們都想要能夠創作的美麗、原創家具」。

因為店面很小,因此不要期待這個月的展品,下個月還能看到,每次一賣掉東西,他們就會進新品。

地址:4950 Deland Ave., Pico Rivera, California 90660

電話:562-777-4134

平台:instagram.com/s_v_modern/

時間:六日上午10時至下午5時,周間需先預約。

5.Son of a Vet Thrift Shop,艾爾賽雷諾/省錢店

我第一次注意到Son of a Vet是在Instagram上,他們把絕大多數的庫存都放上去了,這間位在艾爾賽雷諾(El Sereno)的省錢店可是有不少好家具。

墨西哥的鄉村風座椅每只15元,毫無瑕疵的灰色亞麻布沙發49.99元。我最近看到的好東西包括,150元的粉紅色化妝台,199.99元的楓木床頭板,24.99元的農家風咖啡桌。另外還有14.99元的黑白相片,11.99元Aaron Brothers的18x24相框,很多廚具也可以在這找到。

地址:3310 N. Eastern Ave., Los Angeles , California 90032

電話:323-227-1808

平台:instagram.com/sonofavet_thriftshop_la_/

時間:周一至周六上午10時至傍晚7時。

運送:店家有推薦的第三方貨運。

6.St. Vincent de Paul of Los Angeles,林肯高地/省錢店

這家5萬4000平方呎的省錢店可夠你逛的,裡面有成堆的沙發、椅子,還有各類家具,分門別類放在單獨的房間。以沙發來說,只要你想得到款式材質都有,各種價位從79元至800元一應具全。

店家與天主教志工團體合作幫助需要幫助的人,不過沒帶捲尺的不包括在內。如果你準備好了捲尺,測量時間是15分鐘,從取下標價單開始計算,如果超過時間還無法決定,那很抱歉,店員會把標價再貼回去,等下一位客人。

地址:210 N. Avenue 21, Los Angeles , California 90031

電話:800-974-3571

網址:svdpla.org

時間:周一至至周六的上午9時30分至傍晚6時;周日為上午9時至傍晚5時。

分店:2750 E. Pacific Coast Hwy., Long Beach,562-494-9955。

7.Simplymod,聖迪瑪斯/經典店

1996年就開始專售世紀中家具的Michael Shaller,每年都會去丹麥批貨,放到聖迪瑪斯(San Dimas)的simplymod店裡,包括斯堪地那維亞風的家具,Sam Maloof設計、Mike Raub生產的餐椅(2680元)、1940年代的Ikea木質櫥櫃(740元),與來自全球各地的藝術品與陶瓷器。很多商品並不在展間裡,所以如果有特別想要的東西,可以直接與他聯絡。

地址:402 W. Arrow Hwy., #4, San Dimas, California 91773

網址:www.simplymod.com

時間:周四至周六的中午至傍晚5時,或是預約。

