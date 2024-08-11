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理財百科／常吃5元拉麵 他靠5招變百萬富翁

編譯張聲肇
百萬富翁之路不是百米衝刺賽，而是馬拉松。(圖／123RF)
百萬富翁之路不是百米衝刺賽，而是馬拉松。(圖／123RF)

丹尼爾‧墨辛(Daniel Meursing)是網路經濟時代還能從普通薪資階級白手起家，華麗轉身為百萬富翁的典型。

如今貴為豪華酒會承包公司 Premier Staff 執行長，法拉利、奧斯卡大場面見多了的墨辛對著GOBankingRates網站的編輯群娓娓道來他的故事。

他靠5樣手法，擺脫5元拉麵解決晚餐的日子，變成好萊塢菁英的座上客：

1.不能開大源，也要節大流：

2019年，以4000元資金成立Premier Staff公司前，他在EZ Fundings Home Loans當處理貸款的職員，薪水不算太差，仍拚命省吃儉用，住小房間、開爛車、三餐最便宜的囫圇吞，人家丟掉的辦公椅撿回家用，但儲蓄50%。「我每省下的每一塊錢，都投資於我的未來。」

2.像攸關性命般地投資：

他不但珍惜儲蓄下來的每一分錢，還拚命學習投資理財的方法，「把這當作第二個工作」，學會利用指數基金，將自己的退休基金和稅務最大化，進而買股票，甚至「炒房」，開爛車省下的錢居然夠付第一棟出租屋的頭期款。當然，也不斷從失敗中汲取經驗與教訓。

3.認真兼差，投入精神不下於本職：

任貸款職員時，也在高檔酒會當服務員，「這不但充實了我的荷包，也啟發了我開Premier Staff公司的靈感。我看出豪華酒會市場的利基點，便決定鑽進去闖闖看。」一開始，他不敢辭職，照樣朝九晚五當職員，6到10時籌辦酒會公司。

4.機會敲門時，門踢掉也要抓住：

一場小小的時裝表演會，開啟了Premier Staff的派對之旅，此後，一人介紹一人，他的公司替威爾史密斯家辦過派對、艾美獎頒獎典禮後的高尚酒會，甚至賈斯汀(Justin Bieber)的生日宴，他都辦過。「生意日漸興隆，我仍過貸款職員的日子」，把錢用於發展公司或其他投資。

5.絕不停下學習(或賺錢)的腳步：

百萬富翁之路不是百米衝刺賽，而是馬拉松。「我不斷學習、適應、找新機會。探討新市場(如保全業)也好，改進公司營運方式也好......我的身價進入七位數那天，沒開香檳或買跑車慶祝，只買了一包高級一點的拉麵，然後又埋首工作去了。」

投資 貸款 儲蓄

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