旅遊／搭郵輪 探訪地中海3國

馬賽港隆賽宮。（作者提供）

2023年是值得慶賀的重要里程碑，疫情經過三年的奮戰已逐漸消失，人們開始嚮往戶外生話，回歸自然。我們幾位朋友也報名參加地中海八天七夜的旅遊，內心感到無比興奮，詳閱郵輪的旅程，從巴塞隆納開始啟航，一路航過地中海的三個國家五個港口，分別是法國馬賽、義大利 熱那亞、那不勒斯以及西班牙的帕爾馬。郵輪到岸後，讓遊客上岸參觀遊覽，晚上回到郵輪用餐休息，比起陸上乘巴士長途旅遊，郵輪更添航海的樂趣，郵輪還安排了陸上導遊項目，但要另外加費。

我們隊裡有幾位都是資深的旅友，自願要擔任導遊，於是選擇了自由行，在出發前作了不少準備工作，上網查當地旅遊資料、交通路線，確保一路的旅程順利，雖然如此，仍然在路上遇到一些情況，主要是語言溝通不良；除了巴塞隆納，其他地方會說英語的人不多，當地購物時不接受美元，大多用歐元，各地的匯率差別很大，幸好我們都使用信用卡付帳，匯率有自動轉換功能，方便多了。

聖家堂 精美雕塑撼人心

郵輪預定從巴塞隆納(Barcelona)啟航，這是一個著名的觀光 城市，我們特意先一天到達，在旅館休息一晚，第二天一早先去當地最熱門的景點聖家堂參觀。我們出發前就上網預訂了門票，避免臨時排長隊購票。聖家堂初建於1882年，由於工程浩大不斷增建，到現在仍未完工。

我們乘地鐵 到達時，外面正下著微雨，抬頭仰望就被眼前高大宏偉的教堂所震撼。教堂正面4座高塔高聳入雲與天相連，教堂外牆布滿了精工雕塑的各種宗教人物及花鳥圖案，造型生動，人物栩栩如生，大多為聖經上的故事人物。聖家堂建築結構複雜，教堂主體由三個立面構成，分別為耶穌誕生、受難及榮耀。我們面對的是位於東面的聖子誕生立面，正面有四個高塔，高聳入雲，與天相接，其他立面的高塔共有12座，代表耶穌的12門徒。

進入大殿首先看到兩排高聳的Y型立柱，頂部呈拱型，造形美觀又支撐了大殿的拱頂，陽光由拱頂的天窗射入，有如榮光照耀，充滿聖靈光輝；兩旁的彩色玻璃更添色彩，正前方的主祭壇金光閃耀，顯得尊貴無比。大殿兩旁的迴廊陳列了許多珍貴的宗教文物及教堂工程模型供遊客參觀，經過禮品店買了紀念品後就結束教堂朝聖之旅。

參觀完了聖家堂，順道遊覽附近的蘭布拉大道 (La Rambla)，這是一條有名的觀光大道，從南到北貫穿城市中心；大道兩旁是購物商場，中間是供遊客行走的林蔭大道，道路兩邊有成排的戶外餐廳，店員在馬路上招呼著顧客，還有眾多的禮品攤位、花店和人體雕像。人流湧動，有如處身於熱鬧的市場中，四處張望感到新鮮好奇。

我們先從大道北端的加泰羅尼亞廣場( Plaza de Catalunya)開始，廣場位於市中心，有很大的噴泉，一個造形優美的大理石美女雕塑在池中央吸引遊客的駐足觀賞。再往前走不遠處，在廣場中心有黑壓壓一片的鴿群混在人群中，這裡的鴿子已習慣與遊客互動，把手張開就有成群鴿子飛到你手臂上、頭上，形成一幅人鴿互動的奇觀。

哥倫布紀念碑 俯瞰全市

當地著名的傳統市場波蓋利亞( Boqueria Market )就在蘭布拉大道上，市場內有西班牙的各式美食、土特產，琳瑯滿目。不同於一般的傳統市場，裡面的攤位大多陳列整齊，食品包裝精美，各種食物色彩天然，五顏六色，構成一幅美麗的圖案。西班牙特色火腿經過一定工序製作，色澤鮮豔，味道鮮美，與一般加工火腿完全不同。海鮮店內的螃蟹、龍蝦仍然活蹦亂跳，聞之有海味。市場內的熟食店有各類美食，遊客走累了來份小吃，價格合理，大約在10歐元左右。

傳統市場波蓋利亞的美食。（作者提供）

沿著蘭布拉大道走到南邊就可以看到一座高聳的哥倫布紀念碑，造型雄偉高約60米，紀念哥倫布航海發現新大陸的功績。碑的底部基座有許多雕工精美的圖騰展現他的歷次航海經過。底座旁有入口可以搭乘電梯上塔頂俯瞰全市，是巴塞羅那最高的建築。

巴塞隆納哥倫布紀念碑。（作者提供）

隆塞宮 皇家氣派園林

郵輪經過一夜航行，第二天清晨到達旅程的第一站馬賽港(Marseille)。馬賽港文化歷史悠久，也是民主運動發源地，著名的馬賽曲藉由此地傳唱，在法國大革命時期，馬賽曲以其雄壯的曲調激勵法國人的愛國心，最終成為法國國歌。

郵輪有直通車到市區，再乘地鐵到預定的景點隆塞宮（Palais Longchamp)。隆塞宮建於1862年，建築融合了巴洛克、羅馬和東方風格，曾經是拿破崙三世的行宮。我們到達隆塞宮門前，立刻被眼前的華麗壯觀的建築所震撼。主建築前有巨大的群雕，包括美女、巨獸和天使，周圍環繞著噴泉流水、庭園，盡顯皇家氣派又具園林風光。

沿著兩旁的大理石階梯走到主樓，兩旁各有一排立柱迴廊，連接宮內的藝術館；館中陳列有許多珍貴文物和名畫，君王貴婦的肖像在畫家的筆下顯得尊貴無比。

法國在拿破崙統治時期，曾有過光輝歷史，北征俄羅斯，南達埃及，雖然在滑鐵盧戰役被英普俄聯軍所敗，但法國人仍視他為英雄，將他留名在歷史的巨冊中；如今帝王雖已逝去，落日的餘輝仍照映在宮牆上，供遊客緬懷留念。

聖母殿 馬賽港最高點

碼頭附近有觀光小火車，可以行駛到馬賽港的最高點聖母殿。火車沿海灣行駛，一路領略海上風光。聖母殿位於山丘上，在殿前平台可以俯瞰馬賽全景，眼前是屋舍相連的民居，白牆紅瓦，遠方碧海連天，白帆點點，構成一幅美麗的畫面。

進入聖殿大堂，殿內四壁裝飾著精美的宗教文物及聖母聖徒雕塑，令人起敬。由於信眾及遊客眾多，聖母殿又附設有餐廳、博物館和禮品店，充分滿足了遊客的需要，將宗教禮拜與遊覽觀光完美地結合，真正發揮了教堂的普世功能，讓外來遊客也能深切感受到法國的文明與人道主義。在遊覽中看到許多珍貴的歷史文物都完好保存到現在，作為歷史遺產供遊客免費參觀遊覽，這些歷史文物屬於國家及人民，甚至惠及外來遊客，令人感動不已。

聖母殿內金碧輝煌的穹頂。（作者提供）

熱那亞 哥倫布的家鄉

離開馬賽港後，郵輪在地中海上向南航行，第二天停靠在熱那亞 (Genoa)，熱那亞位於義大利西北部，是義大利最大的商港和重要工業中心，也是歷史悠久的古城，它還是著名航海家哥倫布的家鄉。在十字軍東征時逐漸繁榮起來，並建立成一個強大的海洋共和國，是當時的政治及海上重要的貿易城市，地理位置重要，現在仍然是地中海沿岸第二大城市。熱那亞有許多名勝古蹟，聖洛倫佐主教教堂、皇宮、燈籠塔、加里波第街、費拉利廣場等景點。

費拉利廣場 噴泉吸睛

我們下船後首先來到著名的費拉利廣場(Piazza De Ferrari)它位於熱鬧的市中心，廣場上有巨大噴水池，十分美麗，周圍有巴洛克式的耶穌(Gesu)教堂、十九世紀的劇場、證券交易所及熱那亞總督的公館等建築。離廣場不遠處走約10分鐘，就看到一座外表黑白相間的羅馬式天主教堂，是熱那亞教區的主教座堂，地位崇高。

費拉利廣場的美麗噴泉。（作者提供）

我們站在教堂前景仰這歷史悠久建築風格獨特的教堂，教堂前兩隻雄獅俯臥在地，也許是受到聖靈的感動，顯得順服溫柔，失去了往日的威猛。教堂建築整體呈黑白色，外表沒有繁複的雕塑，進入大殿參觀，兩旁的聖徒人物雕工精美，形象逼真，牆上的壁畫人物色彩依然清晣，教堂內還收藏了文藝復興時期著名的藝術大師米開朗基羅的雕塑作品，宗教結合藝術，是當地最熱門的遊覽景點，吸引了眾多遊客前來參觀。

附近的加里波第街（Via Galibaldi）是著名的觀光街，街道兩旁都是16、17世紀的宮殿和藝術建築，現在多改建為美術館對外開放，並被評為世界文化遺產，受到妥善保護。

這條街的盡頭是廣場火車站，位於廣場中央的哥倫布雕像，高大雄偉，哥倫布像左手扶錨，右手按在一跪地印地安婦女肩頭，象徵他航海發現美洲大陸，底座浮雕人物造型生動，整座雕像形象高大雄偉，哥倫布在熱那亞出生，他的豐功偉績也被義大利人所敬仰。

拿坡里皇宮 氣派非凡

那不勒斯(Naples) 久已聞名，它是義大利南部第一大城，有著悠久的人文歷史，氣候溫暖，風景秀麗，是地中海最著名的旅遊勝地之一。當地人民熱愛歌唱，著名的那不勒斯民歌桑塔露西亞，歌聲悅耳動聽，歌曲讚美那不勒斯海灣的美麗風光，在全世界各地傳唱，至今不衰。

平民表決廣場(Piazza del Plebiscito)是那不勒斯最有名的遊覽中心，在1860年廣場舉行一次歷史性的盛會，全市的公民用自己的意志投票加入義大利王國，開創了民主的先河，廣場因此而傳名。

廣場周邊兩側分別是拿坡里皇宮和保羅聖芳濟聖殿，教堂規模宏大，為希臘羅馬式建築，教堂正面有八根大理石立柱，背依巨大穹頂，兩旁各有一排立柱迴廊，顯得氣派非凡。聖殿前有查理三世和西西里國王裴迪南一世的騎馬塑像，二個雕像都雕工精美，顯得高大雄偉，增添廣場氣勢。可惜當天聖殿因有特別宗教儀式沒有對外開放，但站在聖殿前，已深深感受到其莊嚴宏偉的氣勢。

廣場東面矗立著雄偉的拿坡里皇宮 (Royel palace of Noples)， 它是一座三層橫排的建築，在陽光下顯得氣派非凡，皇宮正面的牆體上，分別設立有八座歷代國王的雕像，這些雕像製作精美，服飾表情栩栩如生，盡顯帝王的威武神采。

平民表決廣場旁的拿坡里皇宮。（作者提供）

新堡(Castel Nuovo)，又稱安茹城堡，是那不勒斯另一個重要的歷史文物景點，位於距皇宮不遠的海邊；這座歷史悠久的城堡建於1279年，最初由法國的安茹王朝查理一世所建。城堡由五個圓柱形的塔樓構成，中間城牆相連，堅固厚實的城牆加上塔樓構成一個整體的防禦結構，城牆前環繞著護城河。

城堡正面兩座塔樓中間，建有一個裝飾有大理石浮雕的凱旋門，為紀念西班牙阿拉貢王朝一世入主那不勒斯而建，展現新王朝的豐功偉業，是中世紀文藝復興時期的代表作。鑄鐵大門上的鑄銅浮雕吸引了我的目光，雕工精美的圖案展現的是一幅幅中世紀的戰爭場面，全副鎧甲的騎士手持長矛在城下激戰，氣勢磅礡，彷彿千軍萬馬就在眼前衝殺激戰。進入堡內，在陳列室可以看到一些年代久遠的掛毯和文物，站在陽台上可以遠眺那不勒斯灣，在夕陽照射下，波光閃耀，令人心曠神怡。

時間還早，我們搭上觀光遊覽車，車子沿那不勒斯海灣行駛，沿岸的美麗風光盡收眼底；隔著海灣對岸的遠方就是著名的維蘇威火山(Vesuvio)，火山高四千多英尺，山勢雄偉，四周雲霧縹緲，表面看起來安靜平和，但地表的深處下卻潛伏著巨大的能源。

據歷史記載，該火山在公元79年爆發，噴發的大量溶漿將附近的城鎮全部淹沒，包括著名的龐貝古城。直到18世紀，考古學家才將其發掘出來，所有的地下古老建築都保存完好，成為著名的旅遊勝地。

帕爾馬大教堂 富南國風光

郵輪來到了地中海南端的帕爾馬(Palma)，是西班牙在地中海上的島嶼馬約卡的首府，四面環海，沿岸的潔白沙灘，加上溫暖的天氣，使它成為地中海上的重要觀光城市。從碼頭下船沿海邊椰林大道走約20分鐘，一座像城堡式巨大的教堂在眼前展現，這就是島上有名的地標建築帕爾馬大教堂，教堂歷史悠久，始建於公元1229年，浩大的工程直到1600年才完工，在宏偉的教堂前方有造型優美的湖泊、公園、綠地、噴泉和周邊的椰林，遠方的碧海藍天，構成一幅美麗的南國風光。

雄偉的帕爾馬大教堂。（作者提供）

步入教堂大殿，兩旁的高大拱型支柱支撐了屋頂的重量，大殿更顯高大偉岸，走廊旁的彩繪玻璃窗色彩絢麗，陽光從鏡中照映在殿中，顯出奇幻的光影，大殿前方的主祭壇金碧輝煌，讓人感受到主教堂的權威氣勢，不由得發出敬拜之心。

位於教堂旁的阿爾穆戴納王宮(Palace Almudaina)歷史悠久，在公元8到13世紀曾經是伊斯蘭國王的皇宮，西班牙統治後將舊有的皇宮改建，建築混合了伊斯蘭、哥德及文藝復興的風格，現在是西班牙王室夏日度假行宮，其他時間作為博物館對外開放。我們入內參觀，室內陳列許多珍貴文物，在迎賓室的牆上有連壁的掛毯，年代雖久遠，但色彩依舊華麗，圖案描述了宗教與宮庭的場景，顯得豪華尊貴。

歡樂時光過得很快，郵輪不久就回到巴塞隆納，完成了八天七夜的旅遊，這次旅遊不只遊覽了地中海的風景名勝，更感受到當地的豐富人文景觀，宛如行走在歷史寶庫中，令人大開眼界長了見識。再見了美麗的地中海，在旅程中的美好時刻將永存在我的記憶中。