巴黎奧運／開幕式藏彩蛋 這9本書彰顯法蘭西愛與自由的追求

巴黎奧運會開幕式中的一幕，以三位年輕人在法國國家圖書館黎塞留館的互動，帶出了法國的九本書。(取材自維基共享資源）

巴黎奧運 會今天(8月11日)閉幕，但開幕中引發話題仍在討論中，也留有餘韻。開幕式中的一幕是在法國國家圖書館 黎塞留館取景，兩女一男在圖書館的書本裡眉來眼去，在三人的互動中，融入法國電影與文學。場景裡出現了九本書，從劇作莫里哀1670年的《華麗的情人》喜劇，到莫泊桑1885年的《漂亮朋友》小說，再到法國-摩洛哥作家萊拉·斯利馬尼(Leïla Slimani)於2017年出版的《性與謊言》；出現在三人手上的九本書，皆以愛情為主題，被形容是一份法蘭西文學的「愛情書單」，也代表法國對愛與自由的追求。同時三人從圖書跑出來的一幕，也被形容是向楚浮《夏日之戀》電影致敬。

以下為九本書的出場順序：

1.《無字浪漫曲》(Romances sans paroles)

法國象徵派詩人保羅‧魏爾倫(Paul Verlaine)1874年出版的詩集，他希望在詩集中「表達真實的模糊」。書名來自孟頌的鋼琴曲名。魏爾倫的一生是這部詩集最好的註解，他結識法國著名女詩人蘭波(Arthur Rimbaud)之後，棄妻兒而與她赴倫敦。此詩集即為與蘭波旅行期間所作。1873年他因故開槍射傷蘭波而入獄。晚年窮困，51歲去世。魏爾倫和蘭波以及斯特凡·馬拉美(Stéphane Mallarmé)並稱為象徵派詩人的「三駕馬車」，在法國詩歌史上的重要地位。魏爾倫的《月光曲》詩作，是德布西的《月光》一曲的靈感來源。

2.《勿以愛情為戲》(On ne badine pas avec l'amour)

法國劇作家、詩人阿爾弗雷德·德·繆塞(Alfred de Musset)1834年發表的「三幕劇」，20多年後劇作首演時，繆塞已去世。這部劇作是以愛情和世俗、宗教的衝突為主軸；描述貴族後代相愛欲結婚，但女方對愛情的暴露又隱藏的態度，導致男方心生異念勾引少女後，最後悲劇收場。劇作探討愛情的真偽與面對愛情時的態度，對白機智，輕鬆又感傷。繆塞因與法國小說家喬治桑熱戀後分手又交往，在第二幕中採用了喬治桑在衝突期間信中的一句「所有男人都是騙子，反覆無常…」。

3. 《簡單的激情》(Passion simple)

法國當代作家安妮·艾諾(Annie Ernaux)1992年的代表作之一，她是2022年諾貝爾 文學獎得主，獲獎讚詞為「表彰她揭露個人記憶的根源、隔閡和集體束縛的勇氣及敏銳的洞察力」。她擅長以個人經歷、自傳或回憶錄的方式來描寫成長、社會、婚姻、死亡等主題。此書講述一位離婚的大學女教授與一位年輕的已婚男外交官之間的戀情，女方執著與痴迷，男方冷漠激情兼具。她記錄了陷入激情中的人心慾望和卑微，並模糊事實與虛構之間的界限；此書2020年曾改編為同名電影。

4.《漂亮朋友》(Bel-Ami)

法國著名作家莫泊桑(Guy de Maupassant)於1885年出版的第二部長篇小說。書中以法國19世紀末為背景，講述一名退役的基層軍官，進入報社當記者之後，闖進上流社會，靠著嘴皮子和取悅富有的女人，進而飛黃騰達的故事。莫泊桑在書中展現精湛文筆，犀利批判虛假的上流社會。莫泊桑被認為是現代短篇小說之父，影響後代作家和作品甚深；他厭惡當時的社會，喜歡獨處和冥想；他遊歷歐洲多國和北非，搭乘以他的小說命名的私人遊艇「Bel-Ami」出航。他死前寫下墓誌銘：「我貪圖一切，卻一無所獲。」

5.《性與謊言》(Sexe et mensonges)

法國-摩洛哥作家萊拉·斯利馬尼(Leïla Slimani)於2017年出版的非虛構作品，她1981年出生於摩洛哥，是一名記者。她在摩洛哥旅行期間，訪談多位摩洛哥女性的個人故事，揭示了她們在性別和性方面面臨的社會壓力和文化禁忌。書中探討摩洛哥的法律和社會規範對女性性行為的嚴格限制，並描述了這些限制如何影響女性的生活。斯利馬尼深入探討摩洛哥文化中的矛盾，並強調教育和社會進步在改善女性地位和權利方面的重要性。這本書不僅揭示了女性在保守社會中的困境，更是一部關於人權和社會正義的強烈呼籲。

開幕式中的一景，三人從圖書跑出來，被形容是向楚浮《夏日之戀》電影致敬。（翻拍自NBC影音）

6.《魔鬼附身》(Le Diable au corps)

法國詩人、作家雷蒙．哈狄格(Raymond Radiguet) 於他去世那年、1923年出版的著名小說，小說背景在一次世界大戰期間，講述16歲的男孩和丈夫出征的已婚女子之間的戀情，被視為其自傳，但他否認，因此有「虛假傳記」之稱。故事背景在戰爭的陰影下，使得情節更具張力和衝突。只活到20歲的哈狄格，被視為早熟的天才，他在這部作品裡，以細膩的筆觸描寫了年輕人的內心世界，揭示了他們在面對愛情和欲望時的複雜情感。此書被視為法國文學中的經典，是探討青春期心理和道德衝突的深刻作品。此書另譯為《肉體的惡魔》。

7.《危險關係》(Les Liaisons dangereuses)

這是法國小說家蕭德洛‧德‧拉克洛(Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos)在1782年出版的書信體小說，內容共有175封信， 書的副題為《社團收集的信件》。這部作品以其對人性、愛情和道德的深刻描寫而聞名，在文學史上佔有重要地位。小說講述兩名貴族利用權謀和誘惑來操縱和摧毀他人的故事，兩人策劃了一系列的情感陰謀，利用他人的弱點和情感來達到目的。作者通過書信揭露貴族社會的腐敗和虛偽，並對當時的社會做了尖銳的批評。出版後引發巨大回響，此書也曾改編為電影。

8.《華麗的情人》(Les Amants magnifiques)

這是法國著名劇作莫里哀(Molière)於1670年為路易十四的宮廷娛樂活動創作的一部喜劇，劇情圍繞一位公主和兩名貴族求婚者；兩人為了公主芳心，展開場充滿誇張和戲劇性的競爭；但公主愛上一位謙遜的貴族，增加了劇情的張力和戲劇性。莫里哀透過兩人描述人性中的虛榮、自私和真誠。也讓公主的智慧和機智，呈現她的獨立和判斷力。他對貴族階層的諷刺，成為作品的一大特色，也為後來的劇作家提供了創作靈感。莫里哀是法國芭蕾舞喜劇的創始人，他的喜劇含有鬧劇成分，在風趣、粗獷之中表現出嚴肅的態度。

9.《愛情的凱旋》(Le Triomphe de l'amour)

這是法國記者、劇作家馬里沃(Marivaux)創作的一部喜劇類的「三幕劇」，1732年首演，講述了一個斯巴達公主為了尋找愛人，打扮成男人潛入這位愛人哲學家的住宅，最終贏得愛情，也完成了復仇。整個故事描述充滿了誤會、戲劇性轉折和巧妙的對話。他探討了愛情的力量、性別角色和社會規範；也透過劇中的角色和情節，質疑傳統的性別角色和社會期望，並表達了愛情的自由和自主性。此書也譯為《愛情的勝利》。這部作品不僅是法國文學的經典之作，也為讀者提供了一個思考愛情和社會規範的有趣視角。